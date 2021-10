Katalizátormaffia, mérgező tökök és a nyugdíjprémiumba beleevő infláció

Ez a Turmix, a Pénzcentrum heti hírlevelének 43. heti (webes) kiadása. Ha a Pénzcentrum főbb anyagait a napi hírzaj nélkül, szerkesztőink által összeválogatva szereted olvasni, akkor megtaláltad a helyed.

Bár most megint mindenki az újfent kötelező maszkviselésről és a munkáltató által kötelezővé tehető COVID-védőoltásról beszél, mi a héten is összeállítottuk a Turmixot, a Pénzcentrum heti hírlevelét, ahol lapunk legjobb, legérdekesebb anyagait ajánljuk, a napi hírzaj nélkül. Ha érdekel, milyen tartalmakra oszlik a turmix, olvasd el néhány héttel ezelőtti beköszönőnket!

Szolgálati közlemény

A cikkek előtt van egy szolgálati közleményünk. Október 29-én elindult a Pénzcentrum új podcastsorozata, az Első Yard, melyben arra keressük a választ, hogy mi hajtja azokat a magyarokat, akik maradandót alkottak az üzleti életben. Az első adás Gerő Viktor befektetőről, a Vatera korábbi ügyvezetőjéről szól majd. A sorozat először a Spotify-on és a Soundcloudon lesz elérhető – ahol a sorozat előzetese már meg is hallgatható –, hamarosan pedig minden más podcastfelületen is fent leszünk. A sorozatról itt írtunk bővebben.

Zsebre megy

Ahol pánik van, ott seftes van: A héten robbant a hír, hogy az újabb dieselmotorokkal hajtott gépjárművek szabályos üzemeltetéséhez elengedhetetlen AdBlue folyadékból készlethiány alakult ki több hazai benzinkútnál. Ennek legfőbb oka, hogy sokan pánikvásárlásba kezdtek, mikor kiderült, hogy a nagy európai AdBlue-előállítók, az elszálló gázárak hatására, csökkentették a termelésüket. Ez viszont önmagában nem okozna gondot, az országba ugyanis – a MOL tájékoztatása szerint – továbbra is megfelelő mennyiségben érkezik a folyadékból, azt viszont nem bírja el a rendszer, ha sokan a megszokott mennyiség többszörösét vásárolják fel. A készlethiány persze csak a hivatalos értékesítési helyekre jellemző, a hirdetési oldalakon még kapható a folyadék – a rendes beszerzési ár közel duplájáért. Részletekért kattints ide!

Máshol bezzeg ingyen van: Ma már nem kell makroelemzőnek lenni, hogy tudjuk: Magyarországon igencsak elszállt az infláció, a drágulás pedig – ezt már az elemzők mondják – még nem állt meg. Szinte minden drágul, természetesen a banki szolgáltatások sem jelentenek kívételt. A héten arról közöltünk összeállítást, hogy hol emeltek már idén díjat a bankok, és milyen további lépések várhatóak. Nem lennénk meglepve, ha ezeket a folyamatokat is figyelembe vette volna a Revolut akkor, amikor a hazai indulásról döntött nemrég. Náluk ugyanis továbbra is ingyenes a számlavezetés, a hagyományos banki körképért katt ide!

Nem vicc, meghalni is egyre drágább: Meredeken emelkedik a temetési szolgáltatások ára Magyarországon. 2021 szeptemberében a hamvasztást tartalmazó temetői szolgáltatás ára átlagosan 212 ezer forint volt, a koporsós szolgáltatásé pedig 293 ezer forint. Utóbbi közel tíz százalékos emelkedést mutat az egy évvel ezelőtti adatokhoz képest, előbbi viszont még ennél is nagyobb mértékben drágult. A pontos adatokért kattints ide!

Mire költenéd inkább az adódat? Álomkérdésnek tűnik, pedig sok családnál ez egy fontos kérdés lesz februárban, amikor előreláthatólag visszakapják az idei adójukat (vagy annak egy részét). Megkérdeztük olvasóinkat, hogy mire fogják költeni a késve érkező pulykapénzt. Nem reprezentatív kutatásunk szerint a jogosultak közel 30 százaléka lakásfelújításre fogja költeni, több mint negyede tervezi, hogy félreteszi, majdnem ugyanennyi válaszadó hitelbe fogja betörleszteni, de sokan lesznek, akik autót vesznek belőle, és olyanok is vannak, akik utazást terveznek. Részletek itt.

Az infláció megeszi a nyugdíjprémiumot: Hiába kap egy átlagos nyugdíjas novemberben körülbelül 100 ezer forint pluszpénzt (ennek része a 80 ezer forintos nyugdíjprémium és az emelés), egyre kevesebb dolgot tud venni belőle. Míg ebből az összegből tavaly, a negyedik negyedévben még kijött volna 135,5 kiló bontott csirke, ma már csak 126,6 kilóra futja. Burgonya esetén 420-ról 410-re csökkent az egységnyi pénzből megvásárolható áru mennyisége, benzinből pedig 260 liter helyett csak 220 jön ki 100 ezer forintból. Rengeteg árutípussal kiszámoltuk, hogy hogyan olvasztja el az infláció a nyugdíjnövekményt. Katt ide!

Ha nemet mondanál a karácsonyra: mármint a klasszikus otthoni ünneplésre, akkor összeszedtük, hogy néhány nagyobb hotel milyen ajánlatokkal készül a szezonra. A december 23. és 26. közötti időszakra egy négycsillagos hotel két főre 150-160 ezer forintba kerül, egy háromcsillagos viszont sokkal olcsóbban kijön. Részletek ebben a cikkben.

Mehetsz izzadni, most hely is van: A járvány előtti időszakhoz képest a korábbi vendégkör csupán 30-60 százaléka tért vissza a zárt edzőtermekbe, így hely biztosan van a legtöbb hazai gyúróközpontban. Arról készítettünk összeállítást, hogy különböző profilú centrumokban, milyen árak mellett sportolhatunk. Az alkalmi díjak 3-5 ezer forint körül alalulnak, a havi bérletek pedig 10-20 ezer forint környékén, de elég nagy a szórás a különböző termek és órák között. Kattints ide a részletekért.

Drága a benzin, vele drágul minden: A benzinár drasztikus emelkedése nem csak a személygépkocsi vezetőknek okoz fejfájást, de a gazdaság szinte minden szegmensére rányomja a bélyegét. Így például várható a már amúgy is csúcsdráguló zöldségek és gyümölcsök árának a további növekedése is. Sőt, a kiskereskedelmet is igencsak megrángatja az üzemanyagár változása. További részletek a cikkben!

Nyugdíjasok, csönget a pénzes postás: Hamarosan érkezik a nyugdíjasoknak a novemberi nyugdíjprémium, és -emelés, illetve az emelés miatt visszamenőleg egy összegben járó kiegészítés. Egy átlagos összegű nyugdíj esetén közel 100 ezer forinttal lehet majd több a novemberi összeg, mint az októberi. Azonban a novemberi nyugdíj és a kiegészítések pontos összege attól függ, hogy mekkora is a nyugdíj mértéke, ami alapján az emelés összegét kiszámolják. Az egyénenkénti összeg könnyen kiszámolható a Pénzcentrum kalkulátorával. Részletek itt!

Ide dugd az infláció elől a pénzed: Évtizedekkel ezelőtt volt utoljára komolyabb inflációs időszak, ami végül stagflációba torkollott. Az Aegon szakértői szerint most is épp efelé tartunk: ami most történik a világban, az nem csak fellángolás, komoly strukturális átalakulások vannak mögötte. Persze ebben a környezetben is lehet jól keresni: a hetvenes években az árupiaci termékek jelentettek menedéket a befektetőknek, ami most is az egyik lehetőség. Mutatjuk a részleteket!

Kevesen tudják, de ezért is levonnak a bankban: Bár tény, hogy a mobilbankos utalás a legtöbb esetben jóval kényelmesebb megoldás, mindenki kerülhet olyan élethelyzetbe, hogy nagyobb összegű pénzt kell utalnia. Lehet egy ingatlan, vagy egy autó megvétele, vagy egy nem várt kiadás gyors rendezése. Ilyenkor érdemes tisztában lenni vele, hogy a legtöbb bank bizonyos összeghatár felett csak a bankfiókból indít utalásokat. A Pénzcentrum utánajárt, mi ez az összeghatár az egyes bankoknál és milyen költséggel jár egy nagyobb összegű átutalás. Erre jutottunk.

Üdvözlöm

A héten interjút készítettünk Balázs Péterrel, a Cofidis Magyarország július 15-től kinevezett kereskedelmi igazgatójával. Kollégánk megkérdezte, hogy továbbra is a szegények hitelezőjének tartja-e a közbeszéd a vállalatot. Íme egy részlet az interjúból, amiből természetesen az egészet érdemes elolvasni.

Pénzcentrum: A Cofidis egy időben – a Provident mellett - különösen a „szegények hitelezőjeként” vált ismertté. Érzékelhető még ez a rossz PR? Mit tesznek azért, hogy ez a kép megváltozzon az emberek fejében?

Balázs Péter: Ez egy téves interpretáció, amivel már én is szembesültem, de a Providentnek alapvetően más az üzleti modellje, mint nekünk. Mi a mindennapos helyzetek megoldására kínálunk hitelt, több konstrukcióban. Az elmúlt években egyre bővült a termékkínálatunk, így a személyi hitelek mellett áruhitelt és autóhitelt is folyósítunk. Portfoliónkban mindenki megtalálhatja a saját igényeinek és hitelfelvételi céljainak megfelelő terméket, akár készpénzre van szüksége, akár lakást szeretne felújítani, akár hűtőszekrényt szeretne vásárolni, akár autót.

Az üzleti modellünk része, hogy kisebb összegű hitelcélokat is lefedünk, de az alacsony hitelösszeg nem azt jelenti, hogy a szegények igényelnek tőlünk hitelt. Célunk, hogy minden ügyfelünk az anyagi lehetőségeinek megfelelő megoldást válasszon és biztonságosan törleszthesse a hitelét. Büszke vagyok arra, hogy a hitelintézetek közül elsőként mi kaptuk meg az MNB Fogyasztóbarát hitel minősítését: ennél a terméknél minimum havi 200 ezer forintos jövedelemmel kell rendelkeznie az ügyfélnek.

Még több jó cikk

Ne edd meg a dekortököt: Hamarosan itt van az év egyik Nagy Megosztó Pillanata, a halloween. A közösségi média feedeket ellepik majd a "Nem halloween, hanem mindenszentek" típusú posztok, és bár ebben a vitában nem szeretnénk állást foglalni, egy dologra mégis felhívnánk a figyelmet. A halloween-tök néven árult tök dísztök, emberi fogyasztásra alkalmatlan, így azt hiába tudjuk beszerezni a zöldségesnél, ne fogyasszunk belőle. Keserűanyagot tartalmaz és már kis menniységben is mérgező lehet. Cikkünkből az is kiderült, hogy az egyébként ízletes, egészséges és egyre nagyobb menniységben fogyasztott sütőtök viszont – meglepetés – drágult tavalyhoz képest, nem is kicsit. Részletek itt.

1-2 hónap és saját boltot nyit a Wolt: Szeptembertől új ügyvezetője van a járvány alatt borzalmasat bővült Woltnak Sabjányi László személyében, akivel ma közöltünk interjút. Az új vezető elárulta, hogy 1-2 hónap és saját élelmiszerboltot nyit a Wolt Magyarországon. Ez egy független cégstruktúrával és vezetéssel rendelkező cég lesz, de azért mi meg lennénk lepve, ha ez a fejlemény nem töltené el aggodalommal azokat az élelmiszerboltokat, akik már most jelen vannak a platformon. Az új vezető a Wolt terveiről, saját első feladatairól, és arról is beszélt a Pénzcentrumnak adott interjújában, hogy mit gondol arról a trendről, hogy egyre több helyen biztosítanának munkavállalói jogokat a haknigazdaság futárainak. Katt ide a teljes interjúért.

Itt tart most a Tesla: Leteszteltük, hogy mit tud a Tesla önvezető rendszere. A rendszer már képes felismerni a közlekedési lámpákat, gyalogátkelőhelyeket, stop táblákat és szépen le is lassít, ha közeledünk egy felé. Csak a vezető jóváhagyásával indul tovább, a városi dugóban pedig, ahogy a tesztünkben is látható, remekül elboldogul. Működik már a smart summon is: az applikáció segítségével távolról is tudjuk irányítani az autót, például egy parkolóban, hogy jöjjön oda hozzánk. Cikkünkben egy videót is mutatunk tesztünkről.

Ezt a kecót árulja Emilio: Közel 110 millió forintért árulja családi házát Emilio, a hirdetést mi szúrtuk ki a legnagyobb hazai ingatlanhirdetési portálon. Az ingatlan a pest megyei Gyálon található, cikkünkből az is kiderül, hogy mennyivel az átlagos árszínvonal felett hirdette meg a zenész a családi otthont. Cikkünk itt, Emilio elhíresült szerencseszombatos előadása pedig itt található.

Egyre több katalizátort lopnak, de nem autóba viszik: hanem fémhulladék-felvásárlóhoz. Az elmúlt években ugyanis emelkedett egyes nemesfémek ára, amelyek megtalálhatók az autók katalizátoraiban. Egy fémhulladék-felvásárló cég vezetője – aki név nélkül nyilatkozott lapunknak – elmondta, hogy bár nagyon szigorúak a szabályok, így is vannak olyan vállalkozások, akik megveszik a lopott szajrét. Ha pedig a te autódból rámolták ki a katalizátort, csak akkor van esélyed, hogy a biztosító fizessen, ha van cascod, de még akkor sem biztos, hogy téríteni fognak. Cikkünk a témában itt érhető el.

Emiatt talán nem kéne meghalni: Hazánkban az 50 és 69 év közötti nők negyven százaléka nem jár rendszeresen mammográfiai szűrővizsgálatra, az EU-s tagállamok között csupán hét országban magasabb ez a mutató, mint nálunk. Mammográfiára azért lenne fontos járni, mert azzal korai stádiumban kimutatható az emlőrák, ami időben felfedezve az esetek nagy részében gyógyítható. A Magyar Rákellenes Liga adatai szerint a világon szinte sehol máshol nem halnak meg annyian rákban, mint Magyarországon. Ráadásul a nőknél egyértelműen az emlőrák dominál, az összes megbetegedés negyedét ez teszi ki. Cikkünk itt.

Megálljt parancsolna Zacher Gábor: Magyarországon nem csak a felnőtt populációt, de a fiatal felnőtteket, sőt tinédzsereket is érinti a túlzott alkoholfogyasztás problémája. Míg a heti bulin fogyasztott alkohol nem feltétlen jelent függőséget, azonban fontos tisztában lenni azzal, hogy mikortól beszélhetünk problémáról, alkoholbetegség kialakulásáról. További részletek a cikkben!

Máshol olvastuk

Egyre drágább a magyarok kedvenc autója: 100 ezer forinttal drágult a hatfokozatú kéziváltós, kétkerék-hajtású, GL alapfelszereltségű Suzuki Vitara – szúrta ki a hvg. Ez a típus az újonnan legtöbbet eladott autó Magyarországon, erről mi írtunk korábban.

Megkérik az árát a háziorvosok: A térítésköteles háziorvosi ellátások díjtételtáblázatát dolgozta ki a Magyar Orvosi Kamara (MOK), amelyet 2021. november 1-jétől használhatnak a háziorvosok. A díjtáblázatban meghatározott díjtételek minimum és maximum díjakat tartalmaznak - ezek ajánlások segíthetik az orvos munkáját. Olyan díjtételeket tartalmaznak, amelyeknek nincs központilag megszabott ára - fejtette ki a Világgazdaságnak Nagy Ákos, a MOK alelnöke. A teljes díjtáblázatot itt találod!

Ez volt a 43. heti Turmix, a Pénzcentrum heti hírlevele. Ha tetszett, akkor ezen a linken tudsz feliratkozni, hogy e-mailben is elküldjük neked. És ne felejtsd, hétfőtől kötelező lesz maszkot viselni a tömegközlekedésen!