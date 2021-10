Magyarországon is hódít az új slágerbefektetés: tényleg akkorát lehet vele kaszálni?

Egyre többen fektetnek ESG-típusú vállalatokba. A szakértő szerint a legegyszerűbb megközelítés azt számba venni, hogy a cégek mennyire szavatolják a fékek és ellensúlyok rendszerét, mennyire elszámoltatható a cégvezetés, illetve mennyit tesznek a korrupció megfékezése ellen.

Egyre népszerűbbek az ESG-típusú befektetések, melyeknél a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat is figyelembe veszik a befektetők. A felívelő szakasznak valószínűleg nincs még vége, további komoly növekedés előtt állhat a szaktor, sőt akár a következő évtized befektetése is lehet – hangzott el az Aegon Alapkezelő konferenciáján.

Az ESG-típusú befektetéseknél a vizsgálatot általában a vállalatirányítási elvekkel szoktuk kezdeni, mivel azok szektorsemlegesek, illetve földrajzilag is egységesek – mondta Richter Péter, az Aegon Alapkezelő portfóliómenedzsere. Szerinte a legegyszerűbb megközelítés azt számba venni, hogy a cégek mennyire szavatolják a fékek és ellensúlyok rendszerét, mennyire elszámoltatható a cégvezetés, illetve mennyit tesznek a korrupció megfékezése ellen. Ezek korábban is fontos szempontok voltak a befektetési döntéseknél, mostanra azonban egy konkrét mérőszámot is tudnak meghatározni az ESG-módszertannak köszönhetően.

Az ESG felfutása

A szektor felfutását jelzi, hogy 2015. elején mindössze 100 milliárd dollárt kezeltek ESG-befektetésekben, ez mostanra 1400 milliárd dollárra emelkedett. Még lényegesebb, hogy az új befektetések 30 százaléka már ilyen jellegű befektetésekbe áramlik – emelte ki Richter.

Szerinte elsősorban a feltörekvő piacokon vannak még komoly lehetőségek a további növekedésre, ott ugyanis a millennials és a Z-generáció aránya több mint 46 százalék, márpedig a felmérések szerint elsősorban ez a két korcsoport nyitott az ESG-alapok felé. Szerinte ahogy ezek a generációk egyre nagyobb arányban megjelennek a befektetők között, úgy az alapok is kénytelenek lesznek még erősebben nyitni az ESG irányába.

Miért fektetnek az emberek ESG-alapokba?

Elsőre az ember azt gondolná, hogy elsősorban a magasabb hozam miatt fektetnek ezekbe az eszközökbe az emberek, azonban egy felmérés szerint nem ez az elsődleges szempont, hanem komolyan gondolják a társadalmi és környezeti felelősségvállalást.

Napjainkban elsősorban Európában van jelentős tőkebeáramlás az ESG-alapokba, Amerikában ez még visszafogottabb, Ázsiában pedig egyelőre gyerekcipőben jár. Kínában és Dél-Koreában már volt egy felfutás, de ez még csak az első ilyen lehetett, további növekedésre van kilátás – mondta az Aegon Alapkezelő szakembere.

Miért fontos a cégek ESG besorolása?

Richter Péter szerint a környezeti tudatosság meglátszik a cégek árazásán is, a jobb ESG-besorolás ma nagyjából 25 százalékos prémiumot jelent, ami annak köszönhető, hogy a befektetési típus felfutásával hatalmas a kereslet a jó ESG-pontszámmal rendelkező vállalatok iránt. Emellett további előny, hogy a jó besorolású cégek átlagosan 150 bázisponttal olcsóbban tudják magukat finanszírozni.

Az Aegon Alapkezelő portfóliómenedzsere kiemeli, hogy Európában és az USA-ban a cégek valóban foglalkoznak azzal, hogy javuljon az ESG-pontszámuk, a feltörekvő piacokon ez egyelőre kevésbé látszik. A tapasztalatok szerint azokban az országokban, ahol erősebb a szabályozói rendszer és a jogállamiság, a vállalatok fenntarthatósági törekvései is erősebbek.

A változásokra példaként hozta fel Kínát, ahol eddig nem nagyon kellett környezetvédelmi irányelveket betartani, ami hatalmas versenyelőnyt jelentett számukra a költségekben. A következő években azonban ez szerinte változhat, az egyre szigorúbb szabályok miatt a befektetőknek is új szempontokat kell figyelembe venni a vállalatok értékelésekor. Fontos szempont lesz az, hogy kik fordítottak már eddig is figyelmet az ESG-szempontokra, nekik ugyanis nem „a nulláról kell indulniuk” az előírások szigorodásakor.

Már Magyarországon is elérhetők az ESG befektetések, de még csak kevesen élnek vele. Az Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap elsőként kapta meg a lehetőséget, hogy már nevében is jelezze a fenntarthatósággal kapcsolatos célokat. Az alap kezelői vállalják, hogy a részvénykiválasztás során a teljesítmény mellett kiemelt figyelmet fordítanak az ESG-pontszámokra is.