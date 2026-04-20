Csendes gyilkos tizedeli a magyar lakosságot: a legtöbben csak akkor veszik észre ezt a betegséget, amikor már túl késő

A májbetegségek előfordulása világszerte és Magyarországon is növekvő tendenciát mutat, miközben sok esetben hosszú ideig tünetmentesek maradnak. Hazánkban évente 4000-5000 ember veszti életét májbetegségek miatt, ami rávilágít a korai felismerés fontosságára. A május 19-i Máj Világnap kapcsán az Affidea szakértői arra hívják fel a figyelmet, hogy rendszeres szűrővizsgálatokkal és tudatos életmóddal a súlyos szövődmények nagy része megelőzhető lenne.

A legfrissebb adatok szerint Magyarországon a vezető halálokok között továbbra is a rosszindulatú daganatok állnak az első helyen, ezt követik a szív- és érrendszeri, majd a légzőszervi megbetegedések.

A májbetegségek ezek után már a negyedik leggyakoribb haláloknak számítanak, ami jól mutatja a probléma súlyosságát.

A májbetegségek különösen alattomosak, hiszen a szerv rendkívüli tartalékkapacitása miatt sokáig nem okoznak tüneteket. A betegek jelentős része előrehaladott állapotban kerül orvoshoz, amikor a folyamatok egy része már nem visszafordítható. Becslések szerint Magyarországon a krónikus májbetegségben szenvedők száma eléri az egymillió főt. A páciensek többsége a helytelen táplálkozás, az alkohol, bizonyos gyógyszerek, környezeti vegyi anyagok és vírusfertőzés okozta májkárosodás miatt fordulnak szakorvoshoz.

Civilizációs betegség lett a zsírmáj

A leggyakoribb májbetegségek közé tartozik a zsírmáj, amely mára egyértelműen civilizációs betegségnek tekinthető. A májsejtekben felhalmozódó zsír kezdetben nem okoz panaszokat, később azonban gyulladáshoz, hegesedéshez, végső soron akár májzsugorhoz vagy májrákhoz vezethet.

„A probléma mértéke jelentős: a felnőtt lakosság közel 30 százaléka érintett, és a jelenlegi trendek mellett ez az arány tovább emelkedhet, egyes kutatások szerint 2040-re a felnőtt lakosság 55 százaléka érintett lehet. Veszélyes tendencia, hogy az elhízott gyermekek esetében 38 százalékos az előfordulási ráta” – mondta Dr. Tersztyánszky Rita, az Affidea Magyarország járóbeteg-ellátásért felelős orvosigazgatója.

„A zsírmáj tekintetében különösen veszélyeztetettek a túlsúllyal élők, a cukorbetegek, valamint azok, akik mozgásszegény életmódot folytatnak vagy rendszeresen fogyasztanak alkoholt. Fontos ugyanakkor, hogy a zsírmáj a korai szakaszban még teljesen kezelhető. Életmódváltással, testsúlycsökkentéssel és megfelelő étrenddel a folyamat megállítható, sőt sok esetben teljesen vissza is fordítható” – tette hozzá.

Számos ok állhat a májkárosodás hátterében

A májkárosodást nemcsak az életmód, hanem vírusfertőzések és autoimmun folyamatok is okozhatják. Olykor a hepatitis egyes fertőző formái, más esetekben a szervezet saját immunrendszere támadja meg a májat. A modern terápiáknak köszönhetően ezeknek a betegségeknek egy jelentős része ma már jól kezelhető, bizonyos esetekben teljes gyógyulás is elérhető.

A krónikus májkárosodás legsúlyosabb következménye a májzsugor, amely során a máj szövetei visszafordíthatatlanul károsodnak. Az esetek döntő többségében a tartós alkoholfogyasztás áll a háttérben. A probléma súlyosságát jól mutatja, hogy a World Population Review adatai szerint2 Magyarországon a felnőttek mintegy 21 százaléka érintett alkoholizmusban, ami jelentősen növeli a májbetegségek kialakulásának kockázatát.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az alkoholfogyasztás májkárosító hatása egy több lépcsőből álló folyamat: a kezdetben még visszafordítható zsírmájtól a gyulladáson át egészen a visszafordíthatatlan májzsugorig vezethet. Fontos tudni, hogy a máj szempontjából nem létezik teljesen kockázatmentes alkoholfogyasztási szint. A legújabb kutatások (például a WHO állásfoglalása) szerint bármilyen kis mennyiségű alkohol növelheti bizonyos betegségek (főleg a daganatok) kockázatát. Ha valaki mégis fogyaszt alkoholt, a nemzetközi ajánlások általában férfiak esetében napi legfeljebb 5 dl sör vagy 2 dl bor, nők esetében ennek a mennyiségnek a felét határozzák meg limitként. Igazolt májbetegség esetén az alkoholfogyasztás szempontjából nincs biztonságos szint, ebben az esetben teljes alkoholtilalom indokolt.

A máj legsúlyosabb betegsége a májrák, amely az esetek többségében már fennálló májbetegség talaján alakul ki, leggyakrabban májzsugor következtében. Ezért kiemelten fontos a rendszeres ellenőrzés: a korai stádiumban felfedezett elváltozások még jól kezelhetők.

A szűrés kulcsszerepet játszik

A szakértők hangsúlyozzák, hogy a májbetegségek sokáig tünetmentesen zajlanak, ezért a szűrés nem kizárólag panasz esetén indokolt. A rendszeres laborvizsgálat és hasi ultrahang különösen ajánlott a kockázati csoportokba tartozóknak: túlsúllyal élőknek, cukorbetegeknek, rendszeresen alkoholt fogyasztóknak, valamint azoknak, akiknek a családjában előfordult májbetegség, illetve akik korábban hepatitis fertőzésen estek át. Emellett indokolt lehet a szűrés akkor is, ha a rutin vérvétel emelkedett májenzim-értékeket mutat.

„A máj vizsgálatára az ultrahang az egyik legkönnyebben elérhető és a betegek számára legkíméletesebb képalkotó diagnosztikai módszer. Nem jár sugárterheléssel, így szükség esetén bármikor biztonságosan ismételhető, miközben nagy felbontású képet ad a máj szerkezetéről és állapotáról. A vizsgálat során nemcsak a máj méretét tudjuk megítélni, hanem olyan szerkezeti eltéréseket is felismerhetünk, mint a zsírmáj vagy a kötőszövetes átalakulás, illetve különböző körülírt elváltozások – például ciszták, jó- vagy rosszindulatú képletek” – mondta Dr. Kardos Lilla, az Affidea Magyarország vezető orvosigazgatója. „Fontos kiemelni, hogy a máj ultrahang általában a hasi ultrahangvizsgálat részeként történik, és az eperendszer – beleértve az epehólyagot – állapotáról is értékes információt ad. A pontos eredmény érdekében a vizsgálat előtt legalább 6 órás éhgyomor szükséges” – tette hozzá.

Általános panaszmentes felnőttek számára a szűrés időszakosan, jellemzően 1-2 évente javasolt, míg a fokozott kockázatú csoportok esetében akár évente is indokolt lehet a kontroll laborvizsgálat és ultrahang. Fontos kiemelni, hogy a májbetegségek gyakran nem járnak egyértelmű tünetekkel, de előrehaladottabb állapotban jelentkezhet fáradékonyság, jobb bordaív alatti diszkomfort, sárgaság vagy emelkedett májenzim-érték.

A szakértők hangsúlyozzák: a májbetegségek jelentős része megelőzhető lenne. Az egészséges életmód, a tudatos táplálkozás, a rendszeres mozgás, az alkoholfogyasztás mérséklése vagy elhagyása, valamint a szűrővizsgálatokon való részvétel kulcsfontosságú a máj egészségének megőrzésében. A korai stádiumban felismert elváltozások életmódváltással és orvosi kezeléssel jól kezelhetők, így a betegek teljes értékű életet élhetnek.