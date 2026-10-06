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Egészség

Most érkezett: az Egyesült Államok segítséget nyújt Oroszországnak, hogy ne törjön ki egy újabb világjárvány

Pénzcentrum
2026. október 6. 10:44

Az Egyesült Államok felajánlotta segítségét Oroszországnak, miután egy szibériai kutatóintézet munkatársa feltehetően tüdőpestis következtében életét vesztette. Bár az orosz hatóságok hivatalosan tagadják a fertőzés jelenlétét, elővigyázatosságból szigorú karanténintézkedéseket léptettek életbe - írja az Axios

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Donald Trump amerikai elnök hétfőn újságíróknak megerősítette, hogy Washington kész minden tőle telhető támogatást megadni Moszkvának, bár hozzátette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel még nem egyeztetett az ügyben. A fejleményeket a Fehér Ház, az amerikai külügyminisztérium és az egészségügyi tárca is szorosan figyelemmel kíséri.

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A feltételezések szerint Darja Sipilova, a Szibériai Pestiskutató Intézet munkatársa feladatai ellátása során fertőződött meg a kórokozóval.

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Az orosz egészségügyi hatóságok hivatalosan egyelőre csak ismeretlen eredetű tüdőgyulladást emlegetnek, és azt állítják, hogy nem mutattak ki a nő munkájával összefüggésbe hozható kórokozót. A hivatalos cáfolat ellenére ugyanakkor öt kórházat és a kutatóintézet több tucat munkatársát is karanténba zárták.

Az esettel kapcsolatban Donald Trump megjegyezte, hogy a mikrobák és a kórokozók az utóbbi időben egyre ellenállóbbá váltak. Bár az elnök ezzel vélhetően az antimikrobiális rezisztenciára utalt, a tüdőpestis a korai szakaszában történő felismerés esetén antibiotikumokkal továbbra is hatékonyan kezelhető. Az amerikai jelentések szerint egyelőre nem érkezett hír további megbetegedésekről vagy halálesetekről.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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