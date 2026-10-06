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Most érkezett: az Egyesült Államok segítséget nyújt Oroszországnak, hogy ne törjön ki egy újabb világjárvány
Az Egyesült Államok felajánlotta segítségét Oroszországnak, miután egy szibériai kutatóintézet munkatársa feltehetően tüdőpestis következtében életét vesztette. Bár az orosz hatóságok hivatalosan tagadják a fertőzés jelenlétét, elővigyázatosságból szigorú karanténintézkedéseket léptettek életbe - írja az Axios.
Donald Trump amerikai elnök hétfőn újságíróknak megerősítette, hogy Washington kész minden tőle telhető támogatást megadni Moszkvának, bár hozzátette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel még nem egyeztetett az ügyben. A fejleményeket a Fehér Ház, az amerikai külügyminisztérium és az egészségügyi tárca is szorosan figyelemmel kíséri.
A feltételezések szerint Darja Sipilova, a Szibériai Pestiskutató Intézet munkatársa feladatai ellátása során fertőződött meg a kórokozóval.
Az orosz egészségügyi hatóságok hivatalosan egyelőre csak ismeretlen eredetű tüdőgyulladást emlegetnek, és azt állítják, hogy nem mutattak ki a nő munkájával összefüggésbe hozható kórokozót. A hivatalos cáfolat ellenére ugyanakkor öt kórházat és a kutatóintézet több tucat munkatársát is karanténba zárták.
Az esettel kapcsolatban Donald Trump megjegyezte, hogy a mikrobák és a kórokozók az utóbbi időben egyre ellenállóbbá váltak. Bár az elnök ezzel vélhetően az antimikrobiális rezisztenciára utalt, a tüdőpestis a korai szakaszában történő felismerés esetén antibiotikumokkal továbbra is hatékonyan kezelhető. Az amerikai jelentések szerint egyelőre nem érkezett hír további megbetegedésekről vagy halálesetekről.
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