63%-kal növeli a cukorbetegség kockázatát ez a népszerű étel: sokan bele sem gondolnak, milyen kockázatot vállalnak

Egy átfogó francia kutatás szerint a vörös húsokban található Neu5Gc nevű cukormolekula 63 százalékkal növelheti a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának kockázatát. A felfedezés pontos biológiai magyarázatot ad arra, miért jelent komoly egészségügyi kockázatot ezen húsfélék túlzott fogyasztása - írja az ATV.

A párizsi Sorbonne Egyetem munkatársai egy hétéves vizsgálat során közel 90 ezer felnőtt étkezési szokásait és egészségügyi adatait követték nyomon. Az eredmények egyértelműen kimutatták, hogy azoknál, akik a legtöbb Neu5Gc molekulát juttatták a szervezetükbe marha-, sertés-, bárány- vagy vadhús fogyasztásával, 63 százalékkal nagyobb eséllyel alakult ki a betegség, mint a legkevesebbet fogyasztóknál. Ez az összefüggés az egyéb kockázati tényezők – például az életkor, a fizikai aktivitás, a dohányzás és a meglévő alapbetegségek – kiszűrése után is fennmaradt.

A jelenség hátterében az áll, hogy bár a legtöbb emlős természetes módon előállítja ezt a molekulát, az ember egy genetikai mutáció miatt elveszítette ezt a képességét. Amikor vörös húst fogyasztunk, a szervezetünkbe kerülő és a szövetekbe beépülő Neu5Gc-t az immunrendszer idegen anyagként azonosítja, és védekező reakciót indít el. A folyamatos immunválasz krónikus, alacsony intenzitású gyulladást tart fenn, ami idővel károsítja a hasnyálmirigy inzulintermelő béta-sejtjeit, és rontja a sejtek inzulinérzékenységét is.

Érdekesség, hogy a tejtermékekből származó molekula esetében a kutatók nem tapasztaltak hasonlóan káros hatást, ami arra utal, hogy a húsok egyéb összetevői is közrejátszhatnak a gyulladásos folyamatok beindulásában. A krónikus anyagcsere-betegségek megelőzése érdekében a táplálkozási szakértők azt javasolják, hogy a vörös húsok és a feldolgozott húskészítmények heti fogyasztását érdemes legfeljebb 300 grammra korlátozni.