Durván terjed a végzetes fertőzés Magyarországon: a légkondikból és a zuhanyzóból is támadhat a kórokozó

A klímaváltozás miatt egyre kedvezőbb feltételekre találó Legionella baktérium évről évre több súlyos tüdőgyulladást okoz Európában és Magyarországon. A kórokozó a vízrendszerekben pangó vízből, finom permet formájában jut a szervezetbe. Emiatt a közintézmények, az ipari létesítmények és az otthoni hálózatok esetében is elengedhetetlen a tudatos megelőzés, valamint a rendszeres laboratóriumi ellenőrzés.

A Legionella baktériumot ötven évvel ezelőtt, 1976-ban, az Amerikai Légió philadelphiai találkozója után azonosították. Ekkor egy szálloda légkondicionálójából kijutó fertőző pára 29 ember halálát okozta. A belélegzett kórokozó atípusos tüdőgyulladást, úgynevezett legionellózist okoz, amely magas lázzal és száraz köhögéssel jár. Az idősebb vagy legyengült immunrendszerű betegek számára a fertőzés akár végzetes is lehet.

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ adatai alapján a megbetegedések száma folyamatosan nő. Európában már meghaladja az évi 11-12 ezret, míg Magyarországon évente 250-300 esetet regisztrálnak. A szakértők szerint a kockázat az elkövetkező években tovább fokozódik. A globális felmelegedés miatt ugyanis a vízrendszerek egyre gyakrabban és hosszabb ideig érik el a baktérium szaporodásához ideális, 20-45 Celsius-fok közötti hőmérsékletet.

A kórokozó mindenhol megtelepszik, ahol a langyos víz pang, és finom vízpermet, azaz aeroszol képződik. Fokozott veszélyt jelentenek a wellnessközpontok pezsgőfürdői, a ritkán használt szállodai szobák és irodaházak csővezetékei, valamint a nagyüzemek közös zuhanyzói. Ezeken a helyeken egyszerre sok ember fertőződhet meg.

A legnagyobb hatótávolságú veszélyforrást az ipari hűtőtornyok jelentik, amelyek hatalmas mennyiségű permetet juttatnak a levegőbe, emiatt a szél akár kilométerekre is elsodorhatja a baktériumokat. Szintén kiemelt figyelmet igényelnek a kórházak és a szociális intézmények, továbbá az épületek légkondicionáló berendezései. Utóbbiak csepptálcáin a baktérium könnyen elszaporodik, majd a ventilátorok révén közvetlenül a belső terekbe jut.

Mivel a Legionella szabad szemmel nem észlelhető, kimutatásához célzott laboratóriumi vízvizsgálatokra van szükség. Ezek a vizsgálatok a baktérium jelenléte mellett annak koncentrációját is meghatározzák. A hazai jogszabályok kötelezővé teszik az érintett létesítmények számára a naprakész kockázatértékelést és a rendszeres méréseket. A vizsgálatok gyakorisága a kockázat mértékétől függ. Az ipari hűtőtornyoknál negyedéves, bizonyos közfürdőknél havi, míg a szállodák és irodaházak esetében legalább éves ellenőrzés az előírás.

A megelőzésre a mindennapokban, a saját otthonunkban is figyelnünk kell. A melegvíz-tárolót vagy a kazánt érdemes 60 Celsius-fok feletti hőmérsékleten üzemeltetni, ilyen hőfokon ugyanis a baktérium elpusztul. Fontos a zuhanyfejek és a csaptelepek rendszeres vízkőmentesítése, mivel a lerakódások ideális búvóhelyet nyújtanak a kórokozóknak. Egy hosszabb utazásból hazatérve soha ne álljunk azonnal a zuhany alá. Először nyitott ablak mellett folyassuk ki a forró vizet néhány percig, hogy biztonságosan eltávolítsuk a csövekben megrekedt, esetlegesen szennyezett pangó vizet.