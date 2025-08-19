Véget ért Donald Trump ukrajnai rendezéről tartott megbeszélése az európai vezetőkkel a Fehér Ház keleti termében
Egyre több halálos áldozata van a legionáriusbetegségnek: a légkondik fertőzik meg az embereket
Öt ember halt meg New York Harlem kerületében, és 14-en kórházba kerültek, miután legionáriusbetegséggel fertőződtek meg - jelentette be hétfőn az egészségügyi hatóság, amely a légkondicionáló berendezésekkel hozza összefüggésbe az eseteket.
Összesen 108 esetet erősítettek meg ebben a kerületben - hangsúlyozta a New York-i egészségügyi hatóság, hozzátéve, hogy a légkondicionáló hűtőtornyoknál pozitív eredményt mutattak a baktérium vizsgálatra vonatkozó tesztek.
A legionáriusbetegség (legionellózis) egy súlyos tüdőfertőzés, amelyet a Legionella baktériumtörzs okoz. A fertőzés vízzel vagy légúti úton, a levegőben lebegő mikrocseppeken keresztül történhet. A betegség nem terjed emberről emberre.
A New York-i egészségügyi hatóság emlékeztette az ingatlantulajdonosokat arra, hogy kötelesek gondoskodni légkondicionáló berendezéseik megfelelő karbantartásáról, hogy megakadályozzák a baktériumok szaporodását. A betegség nevét az első ismert esetekről kapta, amelyek 1976-ban jelentek meg egy philadelphiai szállodában, ahol az American Legion veteránszövetség tartott konferenciát. Akkor 34 ember halt meg.
Görögország több mint 120 migránst tartóztatott fel Kréta szigeténél, miközben az ország szigorítja a menekültügyi szabályozást és felfüggesztette a menedékkérelmek befogadását.
Szennyvíz került a Balatonba Balatonszemesnél, miután egy helyi lakópark medencéjét ürítették ki.
Kína hat hónappal meghosszabbította az Európai Unióból származó tejtermékek támogatásával kapcsolatos vizsgálatát.
Németország külügyminisztere, Johann Wadephul élesen bírálta Kínát a tajvani szorosban és a kelet- és dél-kínai tengereken tanúsított agresszív magatartása miatt.
A Swatch bocsánatot kért és visszavonta reklámkampányát, amelyben egy ázsiai modell a szemét húzta, amit sokan rasszista gesztusként értelmeztek Kínában.
A hatóságok lezárták a több ezer zarándok által látogatott útvonal 50 kilométeres szakaszát, autópályákat és vasúti vonalakat is felfüggesztettek.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn Washingtonba utazik, ahol a tervek szerint tárgyalásokat folytat Donald Trump amerikai elnökkel.
A buborékos tea (bubble tea) iparág jelentős növekedést mutat, és 2032-re még durvább számok jöhetnek.
Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elő fogja készíteni találkozóját egy tűzszüneti megállapodás érdekében.
Magyar idő szerint éjfél után véget ért Dunald Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök tanácskozása.
Az ukrajnai konfliktus jelentős gazdasági következményekkel járt: energiaválságot okozott, az élelmiszerárak emelkedéséhez vezetett.
Egy magas rangú kormányzati tisztviselő szerint Kellogg távolmaradásának oka, hogy az orosz fél Ukrajna-pártinak tekinti őt.
A munkálatok az 1-es villamos Lurdy Ház és Közvágóhíd közötti részét, valamint a 12-es és 14-es villamosok Angyalföld kocsiszín környékét érintik.
Libanon jövője forog kockán, ha az állam szembeszáll a Hezbollahhal – figyelmeztetett Náim Kászem, a síita radikális szervezet vezetője egy pénteki televíziós beszédben.
Putyin titkos családjáról közölt részleteket Navalnij szövetségese.
Az államfő szerint rövid időn belül Lengyelországnak nem a harmadik, hanem az első legerősebb hadsereggel kell rendelkeznie Európában.
Listeria monocytogenes baktériumot mutattak ki Franciaországból származó, pasztőrözött tehén- és kecsketejből készült sajtokban.
A kormány, az önkormányzatok és az egyének egyaránt tehetnek a kockázat csökkentéséért.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
