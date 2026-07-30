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Egészség

Sokan csak a hőségre készülnek: közben egy másik veszély is fenyegeti a nyaralókat

Pénzcentrum
2026. július 30. 12:17

Az egyre hosszabb és forróbb európai nyarak ideális feltételeket teremtenek a fertőző betegségek terjedéséhez – figyelmeztet az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC). Az éghajlatváltozás és a tartósan magas hőmérséklet miatt a kontinensen felgyorsult a kórokozók szaporodása, ami a humán-, állat- és környezetvédelmi ágazatok szorosabb stratégiai együttműködését teszi szükségessé - jelentette az euronews.

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A tartós kánikula egyik legközvetlenebb következménye az élelmiszer-eredetű megbetegedések számának növekedése. A meleg és párás időjárás miatt a baktériumok rendkívül gyorsan szaporodnak az ételekben, ami gyakran anélkül teszi veszélyessé az elfogyasztásukat, hogy annak bármilyen látható, íz- vagy szagbeli jele lenne.

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A meghosszabbodott meleg szezonok kedveznek az invazív szúnyogfajoknak is, amelyek immár olyan európai régiókban is megtelepednek és szaporodnak, ahol korábban egyáltalán nem vagy csak ritkán fordultak elő. Ennek következtében egyre nagyobb közegészségügyi kockázatot jelentenek az olyan fertőzések, mint a dengue-láz, a chikungunya-láz és a Nyugat-nílusi vírus. Utóbbi esetében a júliustól szeptemberig tartó csúcsidőszakban idén már Görögországban, Olaszországban, Észak-Macedóniában, Romániában és Spanyolországban is regisztráltak megbetegedéseket.

Nappal is támadnak az új, invazív szúnyogok Magyarországon: egzotikus betegségeket terjeszthetnek
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Már nem csak alkonyatkor kell tartanunk a szúnyogoktól: egyre több az inváziós faj, amelyek nappal is csípnek, ráadásul akár egzotikus betegségeket is terjeszthetnek.

A csípés útján terjedő betegségek másik fő csoportját a kullancsok jelentik, amelyek egész Európában jelen vannak. A fertőzött példányok csípésükkel olyan súlyos szövődményeket okozó betegségeket adhatnak át, mint a Lyme-kór vagy a kullancs által terjesztett agyvelőgyulladás (kullancs-encephalitis), amelyből a kontinensen évente átlagosan háromezer esetet diagnosztizálnak.

A felmelegedés a mérsékelt sótartalmú vizekben élő Vibrio baktériumok elszaporodását is elősegíti. Bár a fertőzött vizekkel vagy tengeri élőlények elfogyasztásával terjedő vibriózis Európában hagyományosan ritkának számít, a tartós hőhullámok és a magasabb vízhőmérséklet miatt a Balti-tengerrel határos északi országokban egyértelműen megnőtt a regisztrált esetek száma.

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Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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