A termékvisszahívás oka, hogy a termék nem engedélyezett összetevőt (kreatin-malátot) tartalmaz.
Sokan csak a hőségre készülnek: közben egy másik veszély is fenyegeti a nyaralókat
Az egyre hosszabb és forróbb európai nyarak ideális feltételeket teremtenek a fertőző betegségek terjedéséhez – figyelmeztet az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC). Az éghajlatváltozás és a tartósan magas hőmérséklet miatt a kontinensen felgyorsult a kórokozók szaporodása, ami a humán-, állat- és környezetvédelmi ágazatok szorosabb stratégiai együttműködését teszi szükségessé - jelentette az euronews.
A tartós kánikula egyik legközvetlenebb következménye az élelmiszer-eredetű megbetegedések számának növekedése. A meleg és párás időjárás miatt a baktériumok rendkívül gyorsan szaporodnak az ételekben, ami gyakran anélkül teszi veszélyessé az elfogyasztásukat, hogy annak bármilyen látható, íz- vagy szagbeli jele lenne.
A meghosszabbodott meleg szezonok kedveznek az invazív szúnyogfajoknak is, amelyek immár olyan európai régiókban is megtelepednek és szaporodnak, ahol korábban egyáltalán nem vagy csak ritkán fordultak elő. Ennek következtében egyre nagyobb közegészségügyi kockázatot jelentenek az olyan fertőzések, mint a dengue-láz, a chikungunya-láz és a Nyugat-nílusi vírus. Utóbbi esetében a júliustól szeptemberig tartó csúcsidőszakban idén már Görögországban, Olaszországban, Észak-Macedóniában, Romániában és Spanyolországban is regisztráltak megbetegedéseket.
A csípés útján terjedő betegségek másik fő csoportját a kullancsok jelentik, amelyek egész Európában jelen vannak. A fertőzött példányok csípésükkel olyan súlyos szövődményeket okozó betegségeket adhatnak át, mint a Lyme-kór vagy a kullancs által terjesztett agyvelőgyulladás (kullancs-encephalitis), amelyből a kontinensen évente átlagosan háromezer esetet diagnosztizálnak.
A felmelegedés a mérsékelt sótartalmú vizekben élő Vibrio baktériumok elszaporodását is elősegíti. Bár a fertőzött vizekkel vagy tengeri élőlények elfogyasztásával terjedő vibriózis Európában hagyományosan ritkának számít, a tartós hőhullámok és a magasabb vízhőmérséklet miatt a Balti-tengerrel határos északi országokban egyértelműen megnőtt a regisztrált esetek száma.
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Egy új kutatás szerint a kétéves kor előtti alacsony cukorfogyasztás évtizedekkel később jelentősen, akár 23 százalékkal is csökkentheti a demencia kialakulásának kockázatát.
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A korai felismerés sok esetben életet menthetne, de az európai összehasonlítás szerint a hazai daganatszűrési rendszer jelentős fejlesztésre szorul. Mutatjuk!
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Porpáczy Krisztina, az Egészségügyi Minisztérium alapellátásért felelős államtitkára egy Facebook-videóban bejelentette, hogy megkezdődött az alapellátási rendszer átalakítása.
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Rákkeltőnek tartott termékei miatt százmilliárdokat fizet a gyógyszermulti: rengetegen perelték a céget
A Johnson & Johnson amerikai multinacionális vállalatcsoport 5,5 milliárd dolláros (1740 milliárd forint) megállapodásra jutott
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Parlamenti felszólalásában súlyos válságként értékelte a magyar egészségügy helyzetét Hegedűs Zsolt
A Hivatalos Értesítőben közzétették az újraalakult, önálló Egészségügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Június végére megközelítette az ötvenmilliárd forintot a kórházak adóssága, amely az év végére akár a százmilliárdos összeget is elérheti.
Itt a fájó igazság, amivel kevés magyar hajlandó szembenézni: a többség ennyi évig képes egészségben élni
Bár a régió lakói évtizedről évtizedre tovább élnek, a várható élettartam önmagában nem mutatja meg, hogy ezek a plusz évek egészségben vagy betegséggel küzdve telnek-e.
Ezeket a vízpartokat messzire kerüld el 2026-ban: sokan nem is sejtik, de hemzsegnek itt a baktériumok
A hőség különösen kedvez a baktériumok szaporodásának, így a nagy kánikulák idején bárhol megvan az esély, hogy találkozunk kórokozókkal a hazai vizekben. Egyes helyeken nagyobb...
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A szúnyogok fényszennyezés miatt kihúzódó aktitivása következtében a fertőzések ideje is potenciálisan kitolódik.
Szeptember elejétől bárki számára hozzáférhetővé válnak a kórházi fertőzések legfrissebb adatai.