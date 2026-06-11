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Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 24. játékhéten, csütörtökön

Pénzcentrum
2026. június 11. 20:56

480 millió forint volt a várható főnyeremény a Hatoslottón a csütörtöki sorsoláson. Lássuk, elvitte-e valaki a nyereményt.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Hatoslottó játékon - nevének megfelelően - hat számot kell megjelölnünk az egy mezőn lévő 45 közül. Nyereményt ezzel akkor érhetünk el, ha a megjelölt számainkból legalább hármat kihúznak a sorsoláson.

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Ha pedig minden számot kihúznak a mieink közül, akkor visszük el a főnyereményt, amely ezen a héten csütörtökön 480 millió forint volt. A Hatoslottó nyerőszámaiért, nyereményekért görgess lejjebb!

A Hatoslottó nyerőszámai a 24. héten, a csütörtöki sorsoláson a következők:

2; 14; 20; 26; 27; 36.

Ezen a héten csütörtökön nem volt telitalálat a Hatoslottó számhúzásán, így a következő, vasárnapi sorsoláson 565 millió forintért játszhatnak a szerencsevadászok.

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Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

További nyeremények:

  • 5 találatos: 423 635 Ft
  • 4 találatos: 11 150 Ft
  • 3 találatos: 3 685 Ft

A Pénzcentrum Nagy Utazáskutatása - 2026 

A 2026‑os nyári szezon küszöbén különösen fontosnak tartjuk felmérni, hogyan készülnek a magyarok az utazásra, hiszen az év első fele tele volt bizonytalansággal: tavasszal az amerikai–iráni konfliktus miatt látványosan visszaesett az utazási kedv, választási év lévén óvatosabbak a háztartások, miközben a balatoni szállásárak 10–15 százalékkal emelkedtek. Ugyanakkor az erős forint sokak számára újra vonzóvá tette a külföldi nyaralást. Ezek a gazdasági és társadalmi hatások együtt alapjaiban formálhatják a 2026‑os szezon döntéseit, ezért indítjuk el ismét a Pénzcentrum Nagy Utazáskutatását, hogy pontos képet kapjunk arról, mire költenek a magyarok, mire nem, és hogyan alakítja a bizonytalanság az idei nyarat.

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső HATOSLOTTÓ aloldalunkon
Címlapkép: Getty Images
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