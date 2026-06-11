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Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 24. játékhéten, csütörtökön
480 millió forint volt a várható főnyeremény a Hatoslottón a csütörtöki sorsoláson. Lássuk, elvitte-e valaki a nyereményt.
A Hatoslottó játékon - nevének megfelelően - hat számot kell megjelölnünk az egy mezőn lévő 45 közül. Nyereményt ezzel akkor érhetünk el, ha a megjelölt számainkból legalább hármat kihúznak a sorsoláson.
Ha pedig minden számot kihúznak a mieink közül, akkor visszük el a főnyereményt, amely ezen a héten csütörtökön 480 millió forint volt. A Hatoslottó nyerőszámaiért, nyereményekért görgess lejjebb!
A Hatoslottó nyerőszámai a 24. héten, a csütörtöki sorsoláson a következők:
2; 14; 20; 26; 27; 36.
Ezen a héten csütörtökön nem volt telitalálat a Hatoslottó számhúzásán, így a következő, vasárnapi sorsoláson 565 millió forintért játszhatnak a szerencsevadászok.
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A Pénzcentrum Nagy Utazáskutatása - 2026
A 2026‑os nyári szezon küszöbén különösen fontosnak tartjuk felmérni, hogyan készülnek a magyarok az utazásra, hiszen az év első fele tele volt bizonytalansággal: tavasszal az amerikai–iráni konfliktus miatt látványosan visszaesett az utazási kedv, választási év lévén óvatosabbak a háztartások, miközben a balatoni szállásárak 10–15 százalékkal emelkedtek. Ugyanakkor az erős forint sokak számára újra vonzóvá tette a külföldi nyaralást. Ezek a gazdasági és társadalmi hatások együtt alapjaiban formálhatják a 2026‑os szezon döntéseit, ezért indítjuk el ismét a Pénzcentrum Nagy Utazáskutatását, hogy pontos képet kapjunk arról, mire költenek a magyarok, mire nem, és hogyan alakítja a bizonytalanság az idei nyarat.
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