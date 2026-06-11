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Matematikailag bizonyították a magyar kutatók: kevesebb izgalmat hozhat a következő focivébé

Pénzcentrum
2026. június 11. 21:29

Matematikai számítások is igazolják azokat a szurkolói félelmeket, hogy az idén életbe lépő szabálymódosítások nyomán kevésbé lesz izgalmas a labdarúgó-világbajnokság, legalábbis a csoportkör utolsó fordulója. A HUN-REN SZTAKI kutatói, Csató László és Gyimesi András egy új valószínűségi modellel vizsgálták meg, hogyan írja át a FIFA reformcsomagja a csoportkör utolsó fordulójának izgalmait. Az eredmények óvatosságra intenek: a jószándékú szabálymódosítások könnyen visszafelé sülhetnek el.

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A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) döntése nyomán a 2026-os világbajnokságon 32 helyett már 48 csapat küzd a trófeáért, ráadásul a csoportharmadikok kétharmada is továbbjuthat, az azonos pontszámnál előálló holtversenyeket pedig a gólkülönbség helyett az egymás elleni eredmény dönti el. Bár a felszínen ez több gólt és nagyobb show-t ígér, a háttérben meghúzódó stratégiai ösztönzők gyökeresen megváltoznak.

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A magyar kutatók statisztikai módszerekkel és szimulációkkal vizsgálták meg a szabálymódosítások hatásait és vetették azokat össze a négy korábbi világbajnokság csoportkörének utolsó fordulós mérkőzéseivel. Külön-külön számszerűsítették az új szabályok hatását, majd megnézték, ezek a hatások hogyan mérséklik vagy erősítik egymást. Elemzésük rávilágított, hogy milyen árnyoldalai vannak a reformoknak a csoportkör utolsó mérkőzéseire:

Megduplázódik a tét nélküli meccsek száma: Az aggregált adatok szerint az érdektelen, egyik csapat továbbjutását sem befolyásoló mérkőzések valószínűsége a korábbi 20 százalék alatti szintről csaknem 35 százalékra ugrik. Vagyis a 24 utolsó fordulós meccsből várhatóan 8-nak semmilyen jelentősége sem lesz a továbbjutás szempontjából.

A holtverseny-szabály megöli az izgalmakat: A gólkülönbség helyett bevezetett egymás elleni eredmény korán „befagyasztja” a pozíciókat, így több mint 5 százalékponttal növeli a tét nélküli mérkőzések gyakoriságát.

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A pozitív fordulat: Jó hír viszont a szurkolóknak, hogy a legjobb csoportharmadikok továbbjutása miatt a háromszorosára (15-20 százalékra) nő azon mérkőzések aránya, ahol mindkét csapat offenzív támadójátékkal biztosíthatja a helyét az egyenes kieséses szakaszban.

Bár az 1982-es „gijóni szégyenhez” hasonló bundázásgyanús mérkőzések esélye nem nőtt drasztikusan, a „langyos”, érdektelen és alacsony színvonalú találkozók száma sajnos igen. A kutatók üzenete egyértelmű a sportági szövetségek felé: a jövőben a szabálymódosítások előtt érdemes mélyreható szimulációs vizsgálatokkal elemezni a rejtett matematikai hatásokat.
Címlapkép: Getty Images
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