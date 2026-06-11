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Vásárlás

Veszélyes terméket hív vissza a TEDi: szó nélkül visszaadják a pénzt, ha visszaviszed az üzletbe

Pénzcentrum
2026. június 11. 17:33

Veszélyes hibák miatt hívja vissza az Elta egyik népszerű forrólevegős sütőjét a TEDi: a belső ellenőrzés olyan kábelezési és hőmérséklet‑szabályozási problémákat tárt fel, amelyek akár tűzveszélyt is okozhatnak. A lánc minden érintett készüléket visszavesz, és 12 ezer forintot fizet érte a vásárlóknak.

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Visszahívja az „Elta” márkájú, AF‑3202-es modelljelzésű, 3,2 literes airfryert a TEDi, miután a vállalat minőségbiztosítása olyan hibákat talált a készülékben, amelyek komoly biztonsági kockázatot jelenthetnek. A belső vizsgálat szerint a forrólevegős sütő hőmérséklet‑szabályozása és belső kábelezése nem felel meg a cég előírásainak, és szélsőséges esetben akár tűz- vagy sérülésveszélyt is okozhat. A vállalat ezért arra kéri a vásárlókat, hogy a terméket azonnal hagyják abba használni, és vigyék vissza bármelyik üzletbe - olvasható az oldalukon

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A visszahívás a 2025. február 4. és 2026. június 3. között értékesített készülékeket érinti, vagyis több mint egy év teljes forgalmazási időszakot. A TEDi minden érintett airfryerért 12 000 forintos visszatérítést ad, vagy ugyanekkora értékben más termékre cseréli a készüléket. A vásárlóknak nincs szükségük blokkra vagy számlára, a lánc a terméket önmagában is visszaveszi.

A TEDi közleménye szerint a vállalat rendszeresen végez belső és külső minőségellenőrzéseket, ennek ellenére előfordulhat, hogy hibás termék kerül a polcokra. A cég hangsúlyozza: a visszahívás célja, hogy a veszélyes árucikkek minél gyorsabban kikerüljenek a háztartásokból, és megelőzhető legyen bármilyen baleset.

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Címlapkép: Getty Images
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