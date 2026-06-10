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Egészség

Történelmi mérföldkő: ebben az országban hamarosan rekordot érhet el a várható élettartam

Pénzcentrum
2026. június 10. 19:32

Az emberiség történetében egyedülálló módon 2030-ra a dél-koreai nők születéskor várható élettartama átlépheti a 90 éves határt. Ezt a történelmi mérföldkövet a kiváló, mindenki számára hozzáférhető egészségügyi ellátás, a rendkívül alacsony elhízási ráta, valamint a társadalmi egyenlőséget célzó sikeres intézkedések teszik lehetővé - közölte a Portfolio.

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A kutatási előrejelzések szerint a 2030-ban születő dél-koreai nők átlagosan 90,8 évig élnek majd, ezzel várhatóan a japán és a francia nőket is maguk mögé utasítják. A távol-keleti ország sikerének titka nem egyetlen tényezőben rejlik, hanem abban, hogy a kedvező egészségügyi feltételek a társadalom minden rétegében egyformán érvényesülnek.

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Éles a kontraszt például az Egyesült Államokkal, ahol a nők születéskor várható élettartamát mindössze 83,3 évre becsülik az évtized végére. Ezt a jelentős lemaradást a magas elhízási ráta, az egészségügyi ellátórendszer kirívó egyenlőtlenségei és a magasabb csecsemőhalandóság magyarázza.

A dél-koreai fejlődés üteme történelmi léptékkel mérve is elképesztő, hiszen egyetlen generáció alatt mintegy 17 évvel nőtt a születéskor várható élettartam. Míg 1985-ben ez az érték alig haladta meg a 73 évet, a legfrissebb adatok szerint napjainkra már megközelíti a 87-et, és még a koronavírus-világjárvány is csak minimális visszaesést okozott rajta.

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A robbanásszerű javulás az 1980-as évek végén bevezetett általános egészségbiztosítási rendszernek, a gyermekkori táplálkozás minőségi ugrásának, valamint a lakosság kedvező átlagos vérnyomásának köszönhető. Míg korábban a fertőző betegségek leküzdése jelentette a fő feladatot, ma már a krónikus – például a szív- és érrendszeri vagy a daganatos – megbetegedések egyre későbbi életkorra tolódása hajtja az élettartam növekedését.

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A 90 éves küszöb átlépése tudományos szempontból is komoly áttörés, hiszen a kutatók sokáig ezt az értéket tartották az emberi élettartam biológiai felső határának. Egy ilyen, rendkívül magas átlagéletkorú társadalom azonban teljesen új kihívásokkal néz szembe. A 80 év felettiek arányának drasztikus növekedése és a meghosszabbodó nyugdíjas évek alapjaiban írják át a szociális ellátórendszert, az egészségügyet és a munkaerőpiacot. Mivel Dél-Korea egyidejűleg a világ egyik legalacsonyabb termékenységi rátájával küzd, a megváltozó demográfiai szerkezet kezelése már most az ország egyik legégetőbb feladata.
Címlapkép: Getty Images
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