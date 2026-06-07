A NAV bevetési egysége is részt vett abban a rajtaütésben, amelyben egy illegális dohánytermékkel csencselő bandát kapcsoltak le.
Asztalra vág a miniszter: nem praktizálhatna a gyerekorvos, aki oltásellenes szülőkön nyerészkedett
A súlyos szakemberhiány miatt a doktornő jelenleg is több Pest vármegyei településen rendel, miután a bíróság és a helyi vezetők a betegek ellátásának biztosítását előbbre valónak tartották a morális aggályoknál.
Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szerint nem lenne szabad praktizálnia annak a dunavarsányi gyermekorvosnak, akit azzal gyanúsítanak, hogy pénzért állított ki hamis igazolásokat kötelező védőoltásokról. Az RTL Híradónak nyilatkozó tárcavezető hangsúlyozta, hogy az ellátás folytonosságának fenntartása nem írhatja felül az ilyen súlyos erkölcsi és szakmai etikai vádakat. Hegedűs Zsolt komoly hibának tartja, hogy az ügyben még nem indult etikai eljárás, holott a körülményeket, a bizonyítékokat és a doktornő felelősségét alaposan ki kellett volna vizsgálni.
A februárban letartóztatott gyermekorvos a folyamatban lévő büntetőeljárás ellenére jelenleg is helyettesítést és ügyeletet vállal a térségben. Délegyházán ráadásul a gyermekorvosi praxist is átveheti, azzal az egyetlen feltétellel, hogy védőoltásokat nem adhat be. Riebl Antal polgármester elismerte, hogy az eset komoly erkölcsi kérdéseket vet fel, az önkormányzat azonban a kritikus orvoshiány miatt kényszerült erre a lépésre.
Ezt a helyzetet erősítette meg a doktornő védőügyvédje, Bangó Zoltán is. Tájékoztatása szerint a bíróság a gyanúsított együttműködő magatartása mellett leginkább azért engedélyezte a munkavégzést, mert Pest vármegyében olyan sok a betöltetlen praxis, hogy a döntéshozóknak gyakorlatilag választaniuk kellett az orvos további foglalkoztatása és a betegek teljes ellátatlansága között.
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