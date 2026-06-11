Hivatalos, feloldják az országos tiltást: egyelőre ennyi volt a bírságidőszak, de bármikor újraindulhat

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Péntektől Budapesten és további tíz vármegyében feloldják a tűzgyújtási tilalmat, hat vármegyében azonban a korlátozás továbbra is érvényben marad - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) csütörtökön
Az elmúlt 24 órában lehullott csapadéknak köszönhetően megszűnt a fokozott tűzveszély, ezért a Nébih a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság egyetértésével június 12-étől visszavonja a tűzgyújtási tilalmat Budapesten, valamint Békés, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Tolna és Veszprém várvármegyében.
Egyúttal kiemelték, hogy az ország többi részén a lehullott csapadék mennyisége a korábbi aszályos időszak miatt nem volt elegendő a tűzkockázat csökkentéséhez. A kiszáradt talaj gyorsan elszívja a nedvességet, a nappali felmelegedés és a szeles időjárás pedig tovább fokozza a tűzveszélyt.
Mindez azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, valamint fásításokban és azok 200 méteres körzetében külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. Hozzátették ugyanakkor, hogy nem minősül tűzgyújtásnak a gáz égőfej és a zárt tűzterű sütő-, főző-, melegítő eszköz alkalmazása, ha az megfelelő szikrafogóval van ellátva. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet bográcsozni, grillezni, azonban javasolt a gáz égőfej vagy elektromos grill használata.
A szabadtéri tüzek túlnyomó többsége emberi gondatlanság következménye, ezért a Nébih arra kéri a lakosságot, hogy továbbra is körültekintően járjon el, különösen erdők közelében és száraz növényzettel borított területeken - olvasható a hivatal közleményében.
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