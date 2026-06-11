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Egészség

Komoly problémára derült fény a kórházakban: ilyen állapotban vannak a klímák, több milliárd forint kell a javításukra

Pénzcentrum
2026. június 11. 11:01

Több mint hárommilliárd forintos rendkívüli támogatást nyújt a kormány a kórházi klímaberendezések azonnali javítására és karbantartására. A gyors beavatkozást az tette szükségessé, hogy a betegellátás biztonsága szempontjából legkritikusabb helyiségek kevesebb mint felében működik megfelelően a hűtés - írta az Infostart.

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Miután Magyar Péter miniszterelnök szerda este bejelentette a 3,4 milliárd forintos azonnali támogatást, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a közösségi oldalán részletezte a hazai kórházak jelenlegi helyzetét.

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A tárcavezető által közzétett adatokból kiderül, hogy a legfontosabb kórházi helyiségek mindössze 48 százalékában, vagyis 402 teremben működik megfelelő hűtés. A kritikus területek 36 százalékában, azaz 303 helyiségben gyenge, elégtelen kapacitású berendezések üzemelnek, míg további 110 teremben, amely az összes helyiség 13 százalékát teszi ki, jelenleg is javítják a rendszereket.

A miniszter elmondta, hogy a kiemelten fontos helyszínek azonnali rendbetétele, valamint a 2026-ra tervezett hűtésrekonstrukciós program együttesen mintegy 3,67 milliárd forintot igényel. A munkálatok elvégzéséhez elengedhetetlen forrás biztosításáról szóló kormányhatározat a szerdai kormányülésen meg is született. Az intézkedés további részleteit a csütörtök délelőtt 11 órakor kezdődő kormányszóvivői tájékoztatón ismertetik.
Címlapkép: Getty Images
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