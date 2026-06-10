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Fiatal, szomorú nő fekszik az ágyban késő este, álmatlanságban szenvedve próbál aludni. Lány az ágyban rémülten rémálmok néz aggódó és stresszes. Alvászavar és álmatlanság koncepció
Egészség

Kiderült, mi áll a borzasztó alvási problémák hátterében: ezért riadnak fel sokan az éjszaka közepén - mutatjuk hogyan előzheted meg!

Pénzcentrum
2026. június 10. 17:45

Friss brit felmérések szerint a lakosság túlnyomó többsége rendszeresen felébred éjszakánként, leggyakrabban hajnali kettő és négy óra között, ráadásul a legtöbbjüknek ezt követően a visszaalvás sem sikerül. Alvásszakértők most összegyűjtötték a leggyakoribb kiváltó okokat és a lehetséges megoldásokat.

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A Land of Beds 2026-os brit alvásjelentéséből kiderül, hogy a britek 88 százaléka ébred fel legalább egyszer éjszakánként, 69 százalékuk ráadásul pontosan a hajnali kettő és négy óra közötti időszakban. A megkérdezettek 61 százaléka nehezen tud csak visszaaludni. Bár az adatok a brit lakosságra vonatkoznak, a jelenség és a mögötte álló okok globálisan is igazak.

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Az egyik leggyakoribb kiváltó ok a stressz és a szorongás. Dr. Deborah Lee alvásszakértő kifejtette, hogy a kortizol, vagyis a stresszhormon szintje a hajnali órákban természetes módon emelkedni kezd, felkészítve a szervezetet az ébredésre. Tartós stressz vagy szorongás esetén azonban ez a folyamat korábban és sokkal meredekebben mehet végbe, ami idő előtti ébredéshez és töredezett alváshoz vezet. A szakember szerint segíthet a következetes esti levezetési rutin kialakítása, a lefekvés előtti képernyőidő csökkentése, valamint egy ágy mellett elhelyezett jegyzetfüzet, amelybe felírhatjuk a kavargó gondolatainkat.

A rossz alvási szokások, például a rendszertelen lefekvés, a túl korai ágyba bújás vagy a késő esti telefonozás szintén hajnali ébredést okozhatnak. Stephanie Romiszewski alvásfiziológus szerint a legfontosabb lépés az, hogy mindennap azonos időpontban keljünk fel, és csak akkor feküdjünk le, amikor valóban álmosnak érezzük magunkat. A szakértő rámutatott arra, hogy ha mindennap ugyanakkor kelünk fel, a szervezetünk hamar megszokja ezt a ritmust, és ebből épül majd ki a stabil rendszer. Hozzátette, hogy bár az esti relaxáció kellemes, önmagában nem oldja meg a rögzült alvásproblémákat, azok leküzdéséhez konkrét, aktív változtatásokra, például az alvási rutin tudatos átalakítására van szükség.

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A vércukorszint ingadozása és az alkoholfogyasztás szintén felelős lehet a hajnali ébredésekért. Dr. Lee magyarázata szerint az alacsony éjszakai vércukorszint adrenalin- és kortizolkiválasztást válthat ki, ami éberséget idéz elő. Ez különösen azokat érinti, akik kihagyják a vacsorát vagy túl keveset esznek este. Az alkohol ráadásul úgynevezett visszahatásos álmatlanságot okoz, mivel bár kezdetben segíti az elalvást, a lebomlása során felszínessé teszi az alvást, ellazítja a torokizmokat, vízhajtó hatása miatt pedig gyakoribb éjszakai vizelési ingert vált ki.

A hormonális változások, különösen a menopauza, a perimenopauza és a terhesség szintén jelentős szerepet játszhatnak az alvászavarokban. Az ösztrogén- és a progeszteronszint ingadozása éjszakai izzadáshoz, hőhullámokhoz és szorongáshoz vezethet. Ebben az esetben a környezeti tényezők javítása, például a hűvösebb hálószoba és a jól szellőző, légáteresztő ágynemű használata, valamint a következetes alvási rutin együttesen hozhat enyhülést.

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Bizonyos esetekben valamilyen háttérbetegség, például depresszió, alvási apnoé, reflux, nyugtalan láb szindróma vagy krónikus fájdalommal járó állapotok állnak a rendszeres hajnali ébredések mögött. Ha az éjszakai megébredés olyan szokatlan tünetekkel párosul, mint a gyakoribb vizelési inger, a szédülés, a horkolás vagy a fejfájás, mindenképpen javasolt az orvosi kivizsgálás.

Romiszewski hangsúlyozta, hogy amennyiben az alvásprobléma három hónapnál tovább áll fenn, haladéktalanul háziorvoshoz kell fordulni, mert ennyi idő alatt az ébredési minta rögzülhet az agyban, így a kiváltó ok esetleges megszűnése sem oldja meg automatikusan a helyzetet. Ilyenkor már célzott inszomnia-kezelésre, leggyakrabban kognitív viselkedésterápiára lehet szükség.
Címlapkép: Getty Images
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