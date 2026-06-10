Az elnök nemrég ismét hibátlan eredményt ért el a demencia korai jeleit szűrő montreali kognitív felmérésen. Az összkép mégis kétséges.
Kiderült, mi áll a borzasztó alvási problémák hátterében: ezért riadnak fel sokan az éjszaka közepén - mutatjuk hogyan előzheted meg!
Friss brit felmérések szerint a lakosság túlnyomó többsége rendszeresen felébred éjszakánként, leggyakrabban hajnali kettő és négy óra között, ráadásul a legtöbbjüknek ezt követően a visszaalvás sem sikerül. Alvásszakértők most összegyűjtötték a leggyakoribb kiváltó okokat és a lehetséges megoldásokat.
A Land of Beds 2026-os brit alvásjelentéséből kiderül, hogy a britek 88 százaléka ébred fel legalább egyszer éjszakánként, 69 százalékuk ráadásul pontosan a hajnali kettő és négy óra közötti időszakban. A megkérdezettek 61 százaléka nehezen tud csak visszaaludni. Bár az adatok a brit lakosságra vonatkoznak, a jelenség és a mögötte álló okok globálisan is igazak.
Az egyik leggyakoribb kiváltó ok a stressz és a szorongás. Dr. Deborah Lee alvásszakértő kifejtette, hogy a kortizol, vagyis a stresszhormon szintje a hajnali órákban természetes módon emelkedni kezd, felkészítve a szervezetet az ébredésre. Tartós stressz vagy szorongás esetén azonban ez a folyamat korábban és sokkal meredekebben mehet végbe, ami idő előtti ébredéshez és töredezett alváshoz vezet. A szakember szerint segíthet a következetes esti levezetési rutin kialakítása, a lefekvés előtti képernyőidő csökkentése, valamint egy ágy mellett elhelyezett jegyzetfüzet, amelybe felírhatjuk a kavargó gondolatainkat.
A rossz alvási szokások, például a rendszertelen lefekvés, a túl korai ágyba bújás vagy a késő esti telefonozás szintén hajnali ébredést okozhatnak. Stephanie Romiszewski alvásfiziológus szerint a legfontosabb lépés az, hogy mindennap azonos időpontban keljünk fel, és csak akkor feküdjünk le, amikor valóban álmosnak érezzük magunkat. A szakértő rámutatott arra, hogy ha mindennap ugyanakkor kelünk fel, a szervezetünk hamar megszokja ezt a ritmust, és ebből épül majd ki a stabil rendszer. Hozzátette, hogy bár az esti relaxáció kellemes, önmagában nem oldja meg a rögzült alvásproblémákat, azok leküzdéséhez konkrét, aktív változtatásokra, például az alvási rutin tudatos átalakítására van szükség.
A vércukorszint ingadozása és az alkoholfogyasztás szintén felelős lehet a hajnali ébredésekért. Dr. Lee magyarázata szerint az alacsony éjszakai vércukorszint adrenalin- és kortizolkiválasztást válthat ki, ami éberséget idéz elő. Ez különösen azokat érinti, akik kihagyják a vacsorát vagy túl keveset esznek este. Az alkohol ráadásul úgynevezett visszahatásos álmatlanságot okoz, mivel bár kezdetben segíti az elalvást, a lebomlása során felszínessé teszi az alvást, ellazítja a torokizmokat, vízhajtó hatása miatt pedig gyakoribb éjszakai vizelési ingert vált ki.
A hormonális változások, különösen a menopauza, a perimenopauza és a terhesség szintén jelentős szerepet játszhatnak az alvászavarokban. Az ösztrogén- és a progeszteronszint ingadozása éjszakai izzadáshoz, hőhullámokhoz és szorongáshoz vezethet. Ebben az esetben a környezeti tényezők javítása, például a hűvösebb hálószoba és a jól szellőző, légáteresztő ágynemű használata, valamint a következetes alvási rutin együttesen hozhat enyhülést.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 63 632 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől a K&H Bank (THM 10,82%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Bizonyos esetekben valamilyen háttérbetegség, például depresszió, alvási apnoé, reflux, nyugtalan láb szindróma vagy krónikus fájdalommal járó állapotok állnak a rendszeres hajnali ébredések mögött. Ha az éjszakai megébredés olyan szokatlan tünetekkel párosul, mint a gyakoribb vizelési inger, a szédülés, a horkolás vagy a fejfájás, mindenképpen javasolt az orvosi kivizsgálás.
Romiszewski hangsúlyozta, hogy amennyiben az alvásprobléma három hónapnál tovább áll fenn, haladéktalanul háziorvoshoz kell fordulni, mert ennyi idő alatt az ébredési minta rögzülhet az agyban, így a kiváltó ok esetleges megszűnése sem oldja meg automatikusan a helyzetet. Ilyenkor már célzott inszomnia-kezelésre, leggyakrabban kognitív viselkedésterápiára lehet szükség.
Az új szóvivő 2018-ban, az első női mentőápolók egyikeként csatlakozott az Országos Mentőszolgálathoz.
Az AstraZeneca kísérleti, elhízás elleni tablettájával a betegek 26 hét alatt átlagosan 10,5 százalékos testtömegcsökkenést értek el.
Sokan természetesnek hiszik, pedig súlyos betegséget jelezhet: rengeteg magyar nem is foglalkozik ezzel a fájdalommal
Sok nő számára a menstruációs fájdalom, a rendszertelen ciklus vagy a hormonális panaszok a mindennapok részét jelentik.
Elképesztő, milyen vakcinát fejlesztett ki a Moderna: itt az áttörés, erre nagyon rég várt az emberiség!
A klinikai vizsgálat első fázisában a kutatók az immunválaszt, az optimális dózist, valamint a vakcina biztonságosságát elemzik.
Komoly kihívással néz szembe az új egészségügyi miniszter: így lépne fel a dohányzással és alkohollal szemben
Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a közelmúltban határozott fellépést ígért a dohányzás ellen.
Vádat emeltek a mentősök ellen Gálvölgyi János rosszullétének ügyében: eltiltást kér rájuk az ügyészség
Foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt vádat emelt az ügyészség az Országos Mentőszolgálat négy munkatársa ellen.
Egykor tabu volt, ma már több milliárd dolláros üzlet. De vajon merre tart a kannabisz legalizációja? És miért ennyire eltérőek a szabályok Európában? Mutatjuk!
A Covid-vakcina kevesebb mint egy év alatt elkészült, de a legtöbb oltóanyag története évtizedekben mérhető.
Nemzetközi metaanalízisek és az amerikai reproduktív orvostársaság szerint a meddőségi kezelésen átesett nőknél több daganattípus kockázata mérhetően magasabb lehet az átlagosnál.
Az egészségügyi miniszter szerint nem lenne szabad praktizálnia annak a gyermekorvosnak, akit azzal gyanúsítanak, hogy pénzért állított ki hamis igazolásokat kötelező védőoltásokról.
Az elmúlt években látványosan megváltozott a magyar iskolai menzák világa. Feigl Edit, a Magyar Közétkeztetők Szövetségének szakmai vezetője mesélt a változásokról.
Horrorisztikus állapotok ebben a magyar kórházban: titkos droghálózat, fertőző csapvíz, tömeges felmondások - óriási a káosz
Különösen aggasztó a helyzet az idegsebészeti osztályon, ahol három szakorvos távozásával a folyamatos traumatológiai idegsebészeti ügyelet biztosítása is kérdésessé vált.
Te is szedsz ibuprofén, naproxén, szteroid tartalmú pirulákat? Súlyos dolgot közöltek róluk, ezzel sokan nem számoltak!
A leggyakrabban használt fájdalomcsillapítók, gyulladáscsökkentők, valamint a pajzsmirigy- és a cukorbetegségre felírt készítmények esetében különösen fontos az orvosi utasítások szigorú betartása.
Indul a bírságszezon: 1,5 milliós büntetést kaphat 2026-ban, akinek kertes háza, telke van - csak így lehet megúszni
Az idei szezon lefutása még bizonytalan, de a közelmúlt csapadékos időjárása miatt több helyen tömeges parlagfűkelésre lehet számítani.
Sok magyar nő kerülhet bajba emiatt: egyes patikákban egyszerűen nem adják ki ezt a fontos gyógyszert
Több nő is akadályokba ütközött az esemény utáni tabletta felírásakor vagy kiváltásakor az elmúlt hetekben.
Felháborodott szülők petíciót indítottak a budafok-tétényi közétkeztetési szolgáltató szerződésének felbontásáért.
Az új vezető Surján Orsolyát váltja, aki mindössze egy évig töltötte be a tisztséget.
Se gyógyszer, se vakcina a gyorsan terjedő ebolavírus ellen: drámai figyelmeztetést adott ki a járványügyi vezető
Az ebolavírus Bundibugyo variánsa elleni engedélyezett vakcina és gyógyszer hiánya növeli a járvány regionális terjedésének kockázatát
-
Rengeteg magyarnak könnyítheti meg az életét ez az új app: sokan nem is tudják, mennyit nyerhetnek vele
Egyetlen applikációban kezelhetők a különböző bankszámlák.
-
Forex kereskedés kezdőknek: hogyan működik a devizapiac? (x)
A devizapiac a globális pénzügyi rendszer egyik legnagyobb és leggyorsabban mozgó terepe. Megértése alapos felkészülést, kockázattudatosságot és fegyelmezett döntéshozatalt igényel.