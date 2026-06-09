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Elképesztő, milyen vakcinát fejlesztett ki a Moderna: itt az áttörés, erre nagyon rég várt az emberiség!
Az Oxfordi Egyetem és a Moderna gyógyszergyártó közösen fejlesztett ki egy olyan vakcinát, amelyet a vastagbél- és petefészekrák kialakulásának magas kockázatával élő betegek számára terveztek. Az mRNS-alapú oltóanyag klinikai tesztelése már idén nyáron megkezdődik - írja az itv.com.
A nyáron induló klinikai kutatás azt vizsgálja majd, hogy az mRNS-4194 jelű vakcina képes-e felkészíteni az immunrendszert a rákmegelőző sejtek felismerésére és elpusztítására Lynch-szindrómás betegeknél, még a daganat kifejlődése előtt. Az oxfordi kutatók magyarázata szerint az oltóanyag egyfajta "használati utasítást" ad a szervezetnek, amelynek segítségével az képes lesz megtámadni a rákmegelőző sejteket.
A Lynch-szindróma jelentősen megnöveli a vastagbél-, a méh- és a petefészekrák, valamint egyéb daganatos megbetegedések – köztük a gyomor-, a hasnyálmirigy-, a vese- és a bőrrák – kialakulásának kockázatát. Becslések szerint Angliában minden háromszázadik ember érintett ezzel a genetikai eltéréssel, ám csupán öt százalékuk van tudatában az állapotának. A szindróma évente mintegy 1100 vastagbélrákos megbetegedésért felelős Angliában, és akár 80 százalékkal is növelheti a vastagbélrák kialakulásának élethosszig tartó kockázatát.
A klinikai vizsgálat első fázisában a kutatók az immunválaszt, az optimális dózist, valamint a vakcina biztonságosságát elemzik. David Church professzor, a kutatás vezetője elmondta, hogy az oltóanyagot a rákos megbetegedésből már felépült, de Lynch-szindrómával élő betegek is megkaphatják, és a védettség fenntartásához valószínűleg emlékeztető oltásokra is szükség lesz.
Church professzor szerint a kapott eredményeket más daganattípusok elleni kutatásokban is fel lehet majd használni, mivel az mRNS-technológia rugalmasan adaptálható különböző rákfajtákra. A vizsgálat második fázisa több brit kutatóközpont bevonásával várhatóan 2027-ben veszi kezdetét.
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