Sokan nem is sejtik, mekkora veszélynek teszik ki a szemüket nyáron: akár a látásuk is múlhat rajta

A kontaktlencse ma már több százezer magyar számára a mindennapok része. Nyáron sokan kényelmesebbnek tartják a strandolás, a sportolás vagy az utazás miatt a szemüvegnél. Thern Bernadett optometrista, kontaktológus szerint azonban a lencsék használata ebben az időszakban még nagyobb odafigyelést igényel: a túlhordott lencse, egy apró szaruhártya-sérülés vagy a vízzel való érintkezés is súlyos fertőzéshez vezethet. Hogy a veszély nem csupán elméleti, azt egy magyar influenszer története is jól mutatja: egy nyaralás alatt szerzett szemfertőzés miatt végül szaruhártya-transzplantációra volt szüksége a látása megmentéséhez.

A kontaktlencse sokak számára kényelmesebb megoldást jelent, mint a szemüveg, különösen sportolás, utazás vagy vízparti programok során. Ugyanakkor a nyári hónapokban több olyan kockázati tényező is megjelenik, amelyre érdemes odafigyelni. A víz, a fokozott UV-terhelés, a légkondicionált környezet, valamint a hosszú repülőutak egyaránt megviselhetik a szemet.

Leggyakrabban bakteriális fertőzés és szaruhártya-gyulladás tüneteivel fordulnak orvoshoz ilyenkor a páciensek, de ha ehhez szemfelszíni sérülés is párosul, akkor akár végleges látásromlás is előfordulhat - ez az esetek egy-három százalékát teszi ki.

Thern Bernadett optometrista, kontaktológus szerint a kontaktlencsékkel kapcsolatos problémák jelentős része nem a lencsék minőségéből, hanem a helytelen használatból fakad. A szakember szerint az egyik leggyakoribb hiba, hogy a viselők túllépik az ajánlott hordási időt, vagy nem fordítanak kellő figyelmet a szem hidratálására.

„Ha a szem kiszárad, a kontaktlencse könnyebben rátapadhat a szaruhártyára. Ilyenkor olyan mikrosérülések keletkezhetnek, amelyeket a páciens nem is érez vagy nem vesz észre, de ezek már kaput nyithatnak a különböző kórokozóknak” – magyarázta.

A szakember szerint ezért nemcsak a lencsék rendszeres cseréje fontos, hanem a műkönny használata is, különösen azoknál, akik napi 10-14 órát vagy akár ennél hosszabb ideig viselnek kontaktlencsét. A műkönny segít fenntartani a megfelelő könnyfilmet, csökkenti a kiszáradást és megkönnyíti a lencse eltávolítását is.

Nyaraláskor érdemes napi lencsére váltani

A nyári utazások során a szakember szerint a napi kontaktlencse jelentheti a legbiztonságosabb megoldást. Ezeket minden reggel steril csomagolásból bontják fel, este pedig egyszerűen kidobják, így nem kell tárolófolyadékkal és lencsetokkal foglalkozni.

„Külföldi utazásnál, vízparti nyaralásnál vagy olyan helyeken, ahol bizonytalanabb lehet a víz minősége, mindenképpen a napi lencséket javaslom. Kevesebb a fertőzésveszély, és a higiéniai hibák lehetősége is jelentősen csökken” – mondta Thern Bernadett.

A havi és kéthetes lencséket használóknak ugyanakkor különösen ügyelniük kell a tárolásra. A kontaktlencse-tokot rendszeresen cserélni kell, a tárolófolyadékot minden nap frissen kell betölteni, és soha nem szabad a régi folyadékra újabbat tölteni. A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy a fertőtlenítő folyadékoknak időre van szükségük ahhoz, hogy megfelelően kifejtsék hatásukat.

Ha égő fájdalom, pirosság, viszketés, könnyezés, szemfájdalom, látásélesség-csökkenés alakul ki a kontaktlencse viselés közben, vagy a kivétel után, a lencsét nem szabad visszatenni, a tünetek jelentkezésekor pedig minél hamarabb orvoshoz kell fordulni.

Van, amikor a szemüveg a jobb választás

Bár a legtöbben éppen nyaraláskor választják a kontaktlencsét, vannak olyan helyzetek, amikor a szemüveg biztonságosabb megoldás lehet, ilyenek például a hosszú repülőutak. A repülőgépek fedélzetén a rendkívül alacsony páratartalom miatt a szem gyorsabban kiszáradhat, ami kellemetlenséget okozhat a kontaktlencsét viselőknek. Emellett a több száz utassal közös légtér a fertőzések terjedésének is kedvez. Thern Bernadett szerint ilyen esetekben érdemes inkább szemüveget viselni, vagy legalább a repülőút idejére kivenni a lencsét.

A napszemüveg használata szintén fontos, még akkor is, ha a kontaktlencse UV-szűrővel rendelkezik. A lencse ugyanis csak a szem egy részét védi, míg a megfelelő napszemüveg a szem körüli érzékeny területeket és a kötőhártyát is óvja az UV-sugárzástól.

Nem csak egészségügyi, pénzügyi kérdés is

A látáskorrekció ma már komoly kiadást jelenthet a háztartások számára. A kontaktlencsék, a tárolófolyadékok, a műkönnyek és a rendszeres szemészeti kontrollok éves szinten több tízezer, sőt intenzív használat mellett akár százezer forint feletti költséget is jelenthetnek. Ezzel szemben egy korszerű szemüveg elkészítése egy alkalommal jelent nagyobb kiadást, azonban több évig használható.

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A KSH adataiból azonban az is kiderül, hogy 2024-re 50 százalékkal drágultak a szemüveglencsék Magyarországon, a szemüvegkeretekért pedig negyedével kell manapság többet fizetni, mint 2022-ben, a kontaktlencse pedig ezen idő alatt csaknem 15 százalékkal drágult. Mindez a több, mint 1,3 millió magyarnak, aki a 2022-es népszámláláson arról számolt be, hogy valamilyen szinten látási nehézségekkel küzd, nagy kiadás havi szinten.

Thern Bernadett szerint egy havi kontaktlencse ára típustól függően jellemzően 15-25 ezer forint között mozog, ehhez azonban hozzá kell számolni az ápolófolyadék, a lencsetok és a műkönny költségét is. A napi lencsék ugyan higiéniai szempontból biztonságosabbak, különösen utazás vagy vízparti nyaralás során, de általában drágább megoldást jelentenek. Egy 30 darabos doboz ára jellemzően 8-12 ezer forint között alakul, vagyis napi használat mellett könnyen drágább lesz, mint a havi adag. Ezeknél azonban nincs szükség ápolófolyadékra és tokra, hiszen minden használat után újat kell behelyezni.

Az optometrista szerint a választás során nemcsak az árat, hanem az életmódot is figyelembe kell venni. Figyelmeztetett, hogy a havi kontaktlencsék felbontás után csak a lejárati idejükig használhatóak, attól függetlenül, hányszor voltak a szemben ebben az időszakban, így „aki csak alkalmanként használ kontaktlencsét, például sportoláshoz vagy utazáshoz, annak sokszor a napi lencse a legésszerűbb megoldás. Aki pedig sokat repül, érzékeny a szeme vagy gyakran tartózkodik vízparton, annak érdemes lehet bizonyos helyzetekben inkább a szemüveget választania” – fogalmazott.

A szakember szerint ugyanakkor a legfontosabb szabály minden esetben ugyanaz: a kontaktlencse viselését nem szabad rutinból kezelni, mert még egy apró sérülés is komoly következményekkel járhat.

Ártatlan hajmosásból szaruhártya-transzplantáció

Pontosan ez történt Czakó Dóra influenszerrel is. Ahogy elmondta, 17 éven át hordott kontaktlencsét, napi 12-14 órán keresztül, és mindig különösen ügyelt a higiéniára a behelyezésnél, azonban egy utazáson minden kontaktlencse-viselő rémálmával szembesült.

Bár az utazás miatt napi lencsére váltott, az hajmosás közben elmozdult a szemében, a víz bekerült a szeme és a lencse közé és valószínűleg megsértette a szaruhártyáját. Néhány óra alatt a szeme érzékennyé vált, nehezen tudta kinyitni, másnap reggelre pedig egy apró fehér foltot is észrevett a pupilláján. A helyi orvosok megállapították, hogy nagy valószínűséggel gombás eredetű szaruhártya-gyulladással állnak szemben.

Többféle szemcseppet, gyógyszert és szemkenőcsöt kapott, a kezelések ellenére az állapota nem javult. Két lehetőséget vázoltak fel előtte: vagy azonnal hazautazik Magyarországra, vagy marad, és szükség esetén megoperálják a szaruhártyáját.

Hazatérve soron kívüli ellátást kapott. Kétszer úgynevezett csarnoköblítést végeztek rajta, amelynek során tű segítségével átöblítették a szem mélyebb részeit. A szaruhártyán lévő fehér góc azonban egyre nagyobb lett, az orvosok ezért a látás megmentése érdekében szaruhártya-transzplantáció mellett döntöttek. A műtét során eltávolították a fertőzött szaruhártyarészt, körbevágták a fertőzés által érintett területet, majd egy donor szaruhártyát ültettek be a helyére. A műtét után a fájdalom szinte teljesen eltűnt, a felépülés azonban közel egy évet vesz igénybe.

Az influenszer szerint a történet legfontosabb tanulsága az, hogy a kontaktlencse használatát nem szabad természetesnek venni, még akkor sem, ha valaki évtizedek óta gond nélkül viseli. „Azt hittem, velem ez nem történhet meg. Tizenhét éve hordtam kontaktlencsét, mindig figyeltem rá. Mégis elég volt egyetlen rossz mozdulat, és az egész életem megállt hónapokra” – fogalmazott.