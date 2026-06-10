2026. június 10. szerda Margit, Gréta
19 °C Budapest
MEX
Mexikó Dél-Afrika
RSA
 Csütörtök 21:00
A csoport
KOR
Dél-Korea Csehország
CZE
 Péntek 04:00
A csoport
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Tüzelés Neuronok - 3d renderelt kép Neuron sejt hálózat fekete háttérrel. Konceptuális orvosi illusztráció. Egészségügyi koncepció. SEM [TEM] nézet. Izzó neuronok jelzései.
Egészség

Mérföldkő az öregedéskutatásban: megkezdődött a sejteket visszafiatalító génterápia első emberi kísérlete

Pénzcentrum
2026. június 10. 21:03

Új mérföldkőhöz érkezett az öregedéskutatás: megkapta az első emberi páciens a Life Biosciences részleges sejtátprogramozásra épülő génterápiás kezelését. A Nature beszámolója szerint a bostoni biotechnológiai vállalat olyan eljárást vizsgál, amelynek célja a károsodott sejtek fiatalosabb állapotba történő visszaállítása.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A klinikai vizsgálat első szakaszában glaukómában, vagyis zöldhályogban szenvedő betegek vesznek részt. A betegség a látóideg károsodásával jár, és kezelés nélkül akár visszafordíthatatlan látásvesztést is okozhat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kutatók azt szeretnék kideríteni, hogy három speciális gén aktiválásával elősegíthető-e a látóideg sejtjeinek regenerációja. A módszer lényege, hogy az idős sejtek részben visszatérnek egy fiatalabb, őssejtszerű állapotba, miközben megőrzik eredeti funkciójukat.

A szakemberek reményei szerint ezzel a technológiával helyreállítható lehet a sérült idegsejtek működése, ami új lehetőséget nyithat a látásromlással járó betegségek kezelésében.

Kapcsolódó cikkeink:

A biztonság az egyik legfontosabb kérdés

A vizsgálat nemcsak a kezelés hatékonyságát, hanem a biztonságosságát is értékeli. A részleges sejtátprogramozás ugyanis az elmúlt években komoly tudományos érdeklődést váltott ki, ugyanakkor több kutatás arra utalt, hogy a sejtek túlzott átprogramozása növelheti a daganatos elváltozások kialakulásának kockázatát.

Matt Kaeberlein, az öregedéskutatással foglalkozó Optispan társalapítója szerint a technológia rendkívül ígéretes, ugyanakkor még korai szakaszban jár. Úgy fogalmazott, hogy az átprogramozás jelentős egészségügyi előnyöket kínálhat, amennyiben biztonságosan alkalmazható embereknél, ugyanakkor a lehetséges mellékhatatok miatt fokozott óvatosságra van szükség.

A szakértők szerint a szem különösen alkalmas lehet az ilyen jellegű kezelések kipróbálására. Egy esetleges nem kívánt mellékhatás ugyanis jóval kisebb életveszéllyel járhat, mint például a szív, a máj vagy más létfontosságú szervek esetében.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Ezért a kutatók először a szem betegségein keresztül próbálják igazolni, hogy a sejtek fiatalítására épülő eljárás embereknél is működhet.

Állatoknál már biztató eredményeket értek el

A módszer alapját azok a kutatások adták, amelyek során David Sinclair, a Harvard Egyetem genetikus professzora és munkatársai 2020-ban sikeresen visszafordították a látásromlást idős és glaukómás egerekben. A Life Biosciences ezt követően további állatkísérleteket végzett rágcsálókon és főemlősökön. A vállalat közlése szerint ezek során nem tapasztaltak súlyos mellékhatásokat.

A jelenlegi vizsgálatban összesen legfeljebb 12 glaukómás beteg vehet részt. A kutatók a későbbiekben egy másik súlyos szembetegségben, az úgynevezett nem-arteriás elülső ischaemiás látóideg-elhalásban szenvedő pácienseket is bevonnák.

Ez a kórkép szintén a látóideg károsodásával jár, és gyakran hirtelen látásvesztést okoz. A kutatók szerint a most induló klinikai vizsgálat fontos lépés lehet annak megállapításában, hogy a sejtek részleges átprogramozása valóban képes-e regenerálni az emberi szöveteket, és hosszabb távon új utakat nyithat-e az öregedéssel összefüggő betegségek kezelésében.
Címlapkép: Getty Images
#vizsgálat #egészség #kutatás #betegség #technológia #kezelés #tudomány #öregedés #orvostudomány #kutatók

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:43
21:03
20:32
20:14
20:04
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 10.
Sokan nem is sejtik, mekkora veszélynek teszik ki a szemüket nyáron: akár a látásuk is múlhat rajta
2026. június 9.
Tízezrek álma ez a munkahely Magyarországon: akár milliós fizetést is bezsebelhetünk és a prémium sem semmi
2026. június 10.
Fillérekbe kerül a hétvégi kikapcsolódás ebben a közeli fővárosban: ez most a kontinens legolcsóbb úti célja
2026. június 10.
Várjunk még, vagy most érdemes eurót váltani a nyaralásra? Eddig tarthat ki a forint bivalyereje
2026. június 10.
Szabályosan menekülnek a pestiek ezekből a kerületekből: mégis, mi elől futhatnak ennyien?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. június 10. szerda
Margit, Gréta
24. hét
Június 10.
A kézművesség világnapja
Június 10.
A magyar ügyészség napja
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Még sosem tapasztaltak ilyet az orvosok: megállíthatatlanul tör előre a halálos kór, újabb világjárvány jön?
2
1 hónapja
Kritikus a helyzet a magyar rendelőkben: szabályosan menekülnek az orvosok ezekből a megyékből?
3
1 hónapja
Óriási tévhit dőlt meg a vízivással kapcsolatban: ezt rengeteg magyar benézte
4
1 hónapja
Megdöbbentő figyelmeztetés a vezető onkológustól: sokan nem is sejtik, mekkora halálos veszélyt rejt ez az ártatlannak hitt esti szokás
5
2 hete
Tényleg ez lesz a Tisza-kormány legnehezebb feladata: olyan fába vágták a fejszéjüket, ami senkinek sem sikerült évtizedek óta
PÉNZÜGYI KISOKOS
Időszakos biztosítások
határozott időre kötött biztosítási szerződések. A biztosító csak a szerződésben naptárilag - év, hó, nap, óra, perc - megjelölt időszakra vállalja a kockázatot. Az időszak leteltével a szerződés automatikusan megszűnik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 10. 21:43
Itt a teljes, 2026-os vb-menetrend: mind a 104 meccs időpontjai, kezdések, fontos tudnivalók egy helyen!
Pénzcentrum  |  2026. június 10. 19:00
Elképesztő helyen végzett a magyar főváros az uniós jóléti toplistán
Agrárszektor  |  2026. június 10. 20:26
Pusztulás szélén a történelmi borvidék: így mentenék meg a legendás italt