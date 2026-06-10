Egyes lúgos ásvány- és gyógyvizek már néhány perc alatt meggyengíthetik a gyomornedv-ellenálló gyógyszerek védőbevonatát, ezért a készítmények így kevésbé hatékonyak lehetnek.
Mérföldkő az öregedéskutatásban: megkezdődött a sejteket visszafiatalító génterápia első emberi kísérlete
Új mérföldkőhöz érkezett az öregedéskutatás: megkapta az első emberi páciens a Life Biosciences részleges sejtátprogramozásra épülő génterápiás kezelését. A Nature beszámolója szerint a bostoni biotechnológiai vállalat olyan eljárást vizsgál, amelynek célja a károsodott sejtek fiatalosabb állapotba történő visszaállítása.
A klinikai vizsgálat első szakaszában glaukómában, vagyis zöldhályogban szenvedő betegek vesznek részt. A betegség a látóideg károsodásával jár, és kezelés nélkül akár visszafordíthatatlan látásvesztést is okozhat.
A kutatók azt szeretnék kideríteni, hogy három speciális gén aktiválásával elősegíthető-e a látóideg sejtjeinek regenerációja. A módszer lényege, hogy az idős sejtek részben visszatérnek egy fiatalabb, őssejtszerű állapotba, miközben megőrzik eredeti funkciójukat.
A szakemberek reményei szerint ezzel a technológiával helyreállítható lehet a sérült idegsejtek működése, ami új lehetőséget nyithat a látásromlással járó betegségek kezelésében.
A biztonság az egyik legfontosabb kérdés
A vizsgálat nemcsak a kezelés hatékonyságát, hanem a biztonságosságát is értékeli. A részleges sejtátprogramozás ugyanis az elmúlt években komoly tudományos érdeklődést váltott ki, ugyanakkor több kutatás arra utalt, hogy a sejtek túlzott átprogramozása növelheti a daganatos elváltozások kialakulásának kockázatát.
Matt Kaeberlein, az öregedéskutatással foglalkozó Optispan társalapítója szerint a technológia rendkívül ígéretes, ugyanakkor még korai szakaszban jár. Úgy fogalmazott, hogy az átprogramozás jelentős egészségügyi előnyöket kínálhat, amennyiben biztonságosan alkalmazható embereknél, ugyanakkor a lehetséges mellékhatatok miatt fokozott óvatosságra van szükség.
A szakértők szerint a szem különösen alkalmas lehet az ilyen jellegű kezelések kipróbálására. Egy esetleges nem kívánt mellékhatás ugyanis jóval kisebb életveszéllyel járhat, mint például a szív, a máj vagy más létfontosságú szervek esetében.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Ezért a kutatók először a szem betegségein keresztül próbálják igazolni, hogy a sejtek fiatalítására épülő eljárás embereknél is működhet.
Állatoknál már biztató eredményeket értek el
A módszer alapját azok a kutatások adták, amelyek során David Sinclair, a Harvard Egyetem genetikus professzora és munkatársai 2020-ban sikeresen visszafordították a látásromlást idős és glaukómás egerekben. A Life Biosciences ezt követően további állatkísérleteket végzett rágcsálókon és főemlősökön. A vállalat közlése szerint ezek során nem tapasztaltak súlyos mellékhatásokat.
A jelenlegi vizsgálatban összesen legfeljebb 12 glaukómás beteg vehet részt. A kutatók a későbbiekben egy másik súlyos szembetegségben, az úgynevezett nem-arteriás elülső ischaemiás látóideg-elhalásban szenvedő pácienseket is bevonnák.
Ez a kórkép szintén a látóideg károsodásával jár, és gyakran hirtelen látásvesztést okoz. A kutatók szerint a most induló klinikai vizsgálat fontos lépés lehet annak megállapításában, hogy a sejtek részleges átprogramozása valóban képes-e regenerálni az emberi szöveteket, és hosszabb távon új utakat nyithat-e az öregedéssel összefüggő betegségek kezelésében.
Ólomszennyezést mutattak ki a Budapesti Corvinus Egyetem Fővám téri főépületének ivóvizében, ezért a csapvíz fogyasztása jelenleg nem ajánlott.
Az országos fogyasztóvédelmi akció során összesen 413 mozgó vendéglátó egység, büfékocsi és food truck vizsgálatára került sor.
A kontaktlencse ma már több százezer magyar számára a mindennapok része, azonban a viselése nyáron nagyobb odafigyelést igényel.
Az új szóvivő 2018-ban, az első női mentőápolók egyikeként csatlakozott az Országos Mentőszolgálathoz.
Az AstraZeneca kísérleti, elhízás elleni tablettájával a betegek 26 hét alatt átlagosan 10,5 százalékos testtömegcsökkenést értek el.
Sokan természetesnek hiszik, pedig súlyos betegséget jelezhet: rengeteg magyar nem is foglalkozik ezzel a fájdalommal
Sok nő számára a menstruációs fájdalom, a rendszertelen ciklus vagy a hormonális panaszok a mindennapok részét jelentik.
Elképesztő, milyen vakcinát fejlesztett ki a Moderna: itt az áttörés, erre nagyon rég várt az emberiség!
A klinikai vizsgálat első fázisában a kutatók az immunválaszt, az optimális dózist, valamint a vakcina biztonságosságát elemzik.
Komoly kihívással néz szembe az új egészségügyi miniszter: így lépne fel a dohányzással és alkohollal szemben
Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a közelmúltban határozott fellépést ígért a dohányzás ellen.
Vádat emeltek a mentősök ellen Gálvölgyi János rosszullétének ügyében: eltiltást kér rájuk az ügyészség
Foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt vádat emelt az ügyészség az Országos Mentőszolgálat négy munkatársa ellen.
Egykor tabu volt, ma már több milliárd dolláros üzlet. De vajon merre tart a kannabisz legalizációja? És miért ennyire eltérőek a szabályok Európában? Mutatjuk!
A Covid-vakcina kevesebb mint egy év alatt elkészült, de a legtöbb oltóanyag története évtizedekben mérhető.
Nemzetközi metaanalízisek és az amerikai reproduktív orvostársaság szerint a meddőségi kezelésen átesett nőknél több daganattípus kockázata mérhetően magasabb lehet az átlagosnál.
Az egészségügyi miniszter szerint nem lenne szabad praktizálnia annak a gyermekorvosnak, akit azzal gyanúsítanak, hogy pénzért állított ki hamis igazolásokat kötelező védőoltásokról.
Az elmúlt években látványosan megváltozott a magyar iskolai menzák világa. Feigl Edit, a Magyar Közétkeztetők Szövetségének szakmai vezetője mesélt a változásokról.
Horrorisztikus állapotok ebben a magyar kórházban: titkos droghálózat, fertőző csapvíz, tömeges felmondások - óriási a káosz
Különösen aggasztó a helyzet az idegsebészeti osztályon, ahol három szakorvos távozásával a folyamatos traumatológiai idegsebészeti ügyelet biztosítása is kérdésessé vált.
Te is szedsz ibuprofén, naproxén, szteroid tartalmú pirulákat? Súlyos dolgot közöltek róluk, ezzel sokan nem számoltak!
A leggyakrabban használt fájdalomcsillapítók, gyulladáscsökkentők, valamint a pajzsmirigy- és a cukorbetegségre felírt készítmények esetében különösen fontos az orvosi utasítások szigorú betartása.
Indul a bírságszezon: 1,5 milliós büntetést kaphat 2026-ban, akinek kertes háza, telke van - csak így lehet megúszni
Az idei szezon lefutása még bizonytalan, de a közelmúlt csapadékos időjárása miatt több helyen tömeges parlagfűkelésre lehet számítani.
Sok magyar nő kerülhet bajba emiatt: egyes patikákban egyszerűen nem adják ki ezt a fontos gyógyszert
Több nő is akadályokba ütközött az esemény utáni tabletta felírásakor vagy kiváltásakor az elmúlt hetekben.
-
Rengeteg magyarnak könnyítheti meg az életét ez az új app: sokan nem is tudják, mennyit nyerhetnek vele
Egyetlen applikációban kezelhetők a különböző bankszámlák.
-
Forex kereskedés kezdőknek: hogyan működik a devizapiac? (x)
A devizapiac a globális pénzügyi rendszer egyik legnagyobb és leggyorsabban mozgó terepe. Megértése alapos felkészülést, kockázattudatosságot és fegyelmezett döntéshozatalt igényel.