Eddig három áldozata van a halálhajónak: brutális vírust fedeztek fel rajtuk, itt az új világjárvány?
Hantavírus-fertőzést igazoltak egy Atlanti-óceánon tartózkodó expedíciós hajón: a fertőzés következtében hárman életüket vesztették, egy brit állampolgár pedig válságos állapotban van egy dél-afrikai kórházban. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a lakosságra nézve alacsony a járványkockázat - írta meg a BBC.
Az MV Hondius nevű sarki expedíciós hajót üzemeltető Oceanwide Expeditions közleménye szerint egy holland házaspár és egy német állampolgár vesztette életét. A hantavírus-fertőzést a súlyos állapotban lévő, 69 éves brit utasnál, valamint az elhunyt holland nőnél már igazolták. A többi haláleset okát jelenleg is vizsgálják.
A hajó jelenleg a Zöld-foki-szigetek partjainál horgonyoz. A fedélzeten 149 ember tartózkodik, akik 23 különböző országból érkeztek. A WHO öt további gyanús esetet vizsgál, köztük a legénység egy brit tagját. Az üzemeltető tájékoztatása szerint a legénység két tagja – egy brit és egy holland állampolgár – akut légúti tüneteket mutat. Náluk egyelőre nem erősítették meg a hantavírus-fertőzést.
A holland hatóságok két speciálisan felszerelt repülőgéppel készülnek a beteg személyzet, valamint az elhunyt német utas egyik hozzátartozójának evakuálására. A Zöld-foki-szigetek hatóságai ugyanakkor egyértelművé tették, hogy a helyi lakosság védelme érdekében nem engedélyezik az utasok partraszállását.
Az üzemeltető által közzétett időrend szerint az első utas április 11-én hunyt el a fedélzeten, halálának okát akkor nem tudták megállapítani. A holttestet a hajó április 24-i, Szent Ilona-szigeti kikötésekor szállították partra. Az elhunyt felesége szintén elhagyta a hajót a szigeten, ám a hazaút során megbetegedett, és később ő is életét vesztette. Április 27-én a brit utas állapota válságosra fordult, ezért őt Dél-Afrikába evakuálták. Szombaton egy harmadik utas, a német állampolgár is elhunyt a hajón.
A hantavírust jellemzően a rágcsálók ürüléke, nyála vagy vizelete terjeszti. A kórokozó súlyos légúti megbetegedést okozhat, de az emberről emberre történő terjedése rendkívül ritka. Az egyik, névtelenséget kérő utas a BBC-nek elmondta, hogy a hajó személyzete szerint nincs rágcsáló a fedélzeten. Ez a tény kifejezetten rejtélyessé teszi a fertőzés terjedését. Az utas hozzátette, hogy a hangulat a hajón a körülmények ellenére is összességében nyugodt.
Hans Henri P. Kluge, a WHO európai regionális igazgatója hangsúlyozta, hogy a hantavírus-fertőzés ritka, és emberek között nehezen terjed. Kiemelte, hogy a lakosság számára a kockázat alacsony, így pánikra és utazási korlátozások bevezetésére nincs ok. A hajó várhatóan Las Palmasba vagy Tenerifére tart. Az utasok ott szállhatnak majd partra, és további egészségügyi vizsgálatokon eshetnek át.
