Gyilkos vírus szedi áldozatait egy turistákkal teli hajón: senki nem engedi kikötni őket, az óceánon vesztegelnek

A Kanári-szigetek elnöke határozottan szembeszállt a spanyol kormány döntésével, amely engedélyezné a hantavírus-fertőzéssel érintett, MV Hondius nevű holland hajó kikötését a szigetcsoportnál. Eközben a Zöld-foki-szigeteknél megkezdődött három ember evakuálása a fedélzetről - számolt be róla a BBC.

Az MV Hondius nevű sarki expedíciós hajót üzemeltető Oceanwide Expeditions közleménye szerint egy holland házaspár és egy német állampolgár életét vesztette a fertőzés miatt és többen megbetegedtek.

A Zöld-foki-szigeteknél időközben megkezdődött a Hondiusról a legénység két megbetegedett tagjának, valamint egy további személynek az evakuálása. Ann Lindstrand, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) helyi képviselője az AFP hírügynökségnek megerősítette: mindhárman stabil állapotban vannak, egyikük pedig teljesen tünetmentes. A hajó üzemeltetője, a holland Oceanwide Expeditions kedden közölte, hogy a legénység két súlyos állapotban lévő tagját – egy brit és egy holland állampolgárt –, valamint egy utast leszállítanak a fedélzetről. Őket ezt követően Hollandiába szállítják.

Az evakuálást követően az üzemeltető tervei szerint a hajó a Kanári-szigetek felé veszi az irányt. A célállomás Gran Canaria vagy Tenerife lehet, ami nagyjából háromnapos utat jelent. A cég közlése szerint az egyeztetések már folyamatban vannak az illetékes hatóságokkal.

Fernando Clavijo, a Kanári-szigetek elnöke az Onda Cero rádiónak nyilatkozva kijelentette, hogy nem engedélyezheti a hajó kikötését. Szerinte a spanyol kormány döntése, miszerint beengedik a hajót az országba, nem szakmai szempontokon alapul. Emellett a helyi hatóságok nem kaptak elegendő információt a kialakult helyzetről. A jelenleg Brüsszelben tartózkodó Clavijo sürgős madridi találkozót kért Pedro Sánchez miniszterelnöktől az ügy megvitatására. A hajó a tervek szerint néhány napon belül érkezne meg a Kanári-szigetekhez.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A hantavírus egy rágcsálók által terjesztett víruscsalád. A kórokozó elsősorban a fertőzött állatok beszáradt ürülékéből, vizeletéből vagy nyálából származó, levegőbe kerülő részecskék belélegzésével jut be az emberi szervezetbe. Az amerikai járványügyi központ (CDC) tájékoztatása alapján a vírus két súlyos megbetegedést is okozhat. Az egyik a hantavírus okozta pulmonális szindróma, amelynél a légzőszervi tünetek megjelenése esetén a halálozási arány mintegy 38 százalékos. A másik a veseérintettséggel járó vérzéses láz, amely súlyos lefolyású, és elsősorban a veséket károsítja.