Gyilkos vírus szedi áldozatait egy turistákkal teli hajón: senki nem engedi kikötni őket, az óceánon vesztegelnek
A Kanári-szigetek elnöke határozottan szembeszállt a spanyol kormány döntésével, amely engedélyezné a hantavírus-fertőzéssel érintett, MV Hondius nevű holland hajó kikötését a szigetcsoportnál. Eközben a Zöld-foki-szigeteknél megkezdődött három ember evakuálása a fedélzetről - számolt be róla a BBC.
Az MV Hondius nevű sarki expedíciós hajót üzemeltető Oceanwide Expeditions közleménye szerint egy holland házaspár és egy német állampolgár életét vesztette a fertőzés miatt és többen megbetegedtek.
A Zöld-foki-szigeteknél időközben megkezdődött a Hondiusról a legénység két megbetegedett tagjának, valamint egy további személynek az evakuálása. Ann Lindstrand, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) helyi képviselője az AFP hírügynökségnek megerősítette: mindhárman stabil állapotban vannak, egyikük pedig teljesen tünetmentes. A hajó üzemeltetője, a holland Oceanwide Expeditions kedden közölte, hogy a legénység két súlyos állapotban lévő tagját – egy brit és egy holland állampolgárt –, valamint egy utast leszállítanak a fedélzetről. Őket ezt követően Hollandiába szállítják.
Az evakuálást követően az üzemeltető tervei szerint a hajó a Kanári-szigetek felé veszi az irányt. A célállomás Gran Canaria vagy Tenerife lehet, ami nagyjából háromnapos utat jelent. A cég közlése szerint az egyeztetések már folyamatban vannak az illetékes hatóságokkal.
Fernando Clavijo, a Kanári-szigetek elnöke az Onda Cero rádiónak nyilatkozva kijelentette, hogy nem engedélyezheti a hajó kikötését. Szerinte a spanyol kormány döntése, miszerint beengedik a hajót az országba, nem szakmai szempontokon alapul. Emellett a helyi hatóságok nem kaptak elegendő információt a kialakult helyzetről. A jelenleg Brüsszelben tartózkodó Clavijo sürgős madridi találkozót kért Pedro Sánchez miniszterelnöktől az ügy megvitatására. A hajó a tervek szerint néhány napon belül érkezne meg a Kanári-szigetekhez.
A hantavírus egy rágcsálók által terjesztett víruscsalád. A kórokozó elsősorban a fertőzött állatok beszáradt ürülékéből, vizeletéből vagy nyálából származó, levegőbe kerülő részecskék belélegzésével jut be az emberi szervezetbe. Az amerikai járványügyi központ (CDC) tájékoztatása alapján a vírus két súlyos megbetegedést is okozhat. Az egyik a hantavírus okozta pulmonális szindróma, amelynél a légzőszervi tünetek megjelenése esetén a halálozási arány mintegy 38 százalékos. A másik a veseérintettséggel járó vérzéses láz, amely súlyos lefolyású, és elsősorban a veséket károsítja.
