2026. május 6. szerda Ivett, Frida
27 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
|
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kilátás a napsütötte kék óceánra a sétahajó hátsó korlátjáról
Egészség

Gyilkos vírus szedi áldozatait egy turistákkal teli hajón: senki nem engedi kikötni őket, az óceánon vesztegelnek

Pénzcentrum
2026. május 6. 12:17

A Kanári-szigetek elnöke határozottan szembeszállt a spanyol kormány döntésével, amely engedélyezné a hantavírus-fertőzéssel érintett, MV Hondius nevű holland hajó kikötését a szigetcsoportnál. Eközben a Zöld-foki-szigeteknél megkezdődött három ember evakuálása a fedélzetről - számolt be róla a BBC.

Az MV Hondius nevű sarki expedíciós hajót üzemeltető Oceanwide Expeditions közleménye szerint egy holland házaspár és egy német állampolgár életét vesztette a fertőzés miatt és többen megbetegedtek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Zöld-foki-szigeteknél időközben megkezdődött a Hondiusról a legénység két megbetegedett tagjának, valamint egy további személynek az evakuálása. Ann Lindstrand, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) helyi képviselője az AFP hírügynökségnek megerősítette: mindhárman stabil állapotban vannak, egyikük pedig teljesen tünetmentes. A hajó üzemeltetője, a holland Oceanwide Expeditions kedden közölte, hogy a legénység két súlyos állapotban lévő tagját – egy brit és egy holland állampolgárt –, valamint egy utast leszállítanak a fedélzetről. Őket ezt követően Hollandiába szállítják.

Az evakuálást követően az üzemeltető tervei szerint a hajó a Kanári-szigetek felé veszi az irányt. A célállomás Gran Canaria vagy Tenerife lehet, ami nagyjából háromnapos utat jelent. A cég közlése szerint az egyeztetések már folyamatban vannak az illetékes hatóságokkal.

Kapcsolódó cikkeink:

Fernando Clavijo, a Kanári-szigetek elnöke az Onda Cero rádiónak nyilatkozva kijelentette, hogy nem engedélyezheti a hajó kikötését. Szerinte a spanyol kormány döntése, miszerint beengedik a hajót az országba, nem szakmai szempontokon alapul. Emellett a helyi hatóságok nem kaptak elegendő információt a kialakult helyzetről. A jelenleg Brüsszelben tartózkodó Clavijo sürgős madridi találkozót kért Pedro Sánchez miniszterelnöktől az ügy megvitatására. A hajó a tervek szerint néhány napon belül érkezne meg a Kanári-szigetekhez.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A hantavírus egy rágcsálók által terjesztett víruscsalád. A kórokozó elsősorban a fertőzött állatok beszáradt ürülékéből, vizeletéből vagy nyálából származó, levegőbe kerülő részecskék belélegzésével jut be az emberi szervezetbe. Az amerikai járványügyi központ (CDC) tájékoztatása alapján a vírus két súlyos megbetegedést is okozhat. Az egyik a hantavírus okozta pulmonális szindróma, amelynél a légzőszervi tünetek megjelenése esetén a halálozási arány mintegy 38 százalékos. A másik a veseérintettséggel járó vérzéses láz, amely súlyos lefolyású, és elsősorban a veséket károsítja.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #fertőzés #egészségügy #külföld #hajó #vírus #betegség #spanyolország #politika #evakuálás #egészségügyi világszervezet

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:32
13:22
13:17
13:04
12:50
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 6.
Megtalálták a globális klímatragédia ellenszerét? A jövőkutató szerint itt a nagy esély, de a kockázatok is óriásiak
2026. május 5.
Kiderült az igazság a Tisza-kormány vagyonadójáról: így sarcolhatják meg a leggazdagabb magyarokat
2026. május 6.
Eltűntek a turisták, bedőlt a gazdaság: a parajdi sóbánya katasztrófája után máig nem állt talpra a térség
2026. május 6.
Új kedvenc bukkant fel a hazai vízpartokon: itt a balatoni árak harmadáért vehetsz nyaralót 2026-ban
2026. május 5.
Nesze neked szieszta: kiderült, a magyarok pihennek a legtöbbet hétvégén Európában
NAPTÁR
Tovább
2026. május 6. szerda
Ivett, Frida
19. hét
Május 6.
A magyar sport napja
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Életmentő döntés született Magyarországon: ingyenesek lesznek a csúcsterápiák, de van egy hatalmas csavar a történetben
2
1 hónapja
Pokoli húsvét vár 1,5 millió magyarra: erre jobb, ha mindenki időben felkészül
3
1 hete
Fajsúlyos változás jön az orvosi rendelőkben: rengeteg beteget érint a Tisza-kormány egészségügyi reformja
4
2 hete
Leszázalékolás feltételei, menete, összege 2026-ban: ezekre a betegségekre jár a rokkantsági ellátás
5
2 hónapja
Kiderült a palackozott vizek sötét titka: literszám vedelik, de ezzel sokan nem számolnak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bonitásvizsgálat
hitelképesség vizsgálat.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 6. 13:04
Eltűntek a turisták, bedőlt a gazdaság: a parajdi sóbánya katasztrófája után máig nem állt talpra a térség
Pénzcentrum  |  2026. május 6. 12:01
Itt a hivatalos menetrend az új parlament első napjáról: így választják miniszterelnökké Magyar Pétert május 9-én
Agrárszektor  |  2026. május 6. 12:33
Szigorú lépést tett a hatóság: csúnyán ráfázhat, aki nem így használja a drónt
Segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mondd el, mit gondolsz: töltsd ki a kérdőívet!
Kihagyom
Kitöltöm