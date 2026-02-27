2026. február 27. péntek Ákos, Bátor
Gurney a kórház folyosóján
Egészség

Sokkoló járvány terjed a magyar gyerekek között: nagyon sok csecsemő hal bele, itt a legrosszabb a helyzet az EU-ban

Pénzcentrum
2026. február 27. 09:44

Szakértő szerint Magyarországon súlyos veleszületett szifiliszjárvány tombol. Az esetszámok és a csecsemőhalálozások aránya jelenleg a legrosszabb egész Európában. Bár a betegség antibiotikummal gyógyítható lenne, 2025-ben huszonhat újszülött vesztette életét a fertőzés következtében. Ennek oka gyakran a késői diagnózis és a szűrőrendszer hiányossága - írta a Telex.

Tisza Tímea, a Szexuális Úton Terjedő Betegségek Társaságának (STI Társaság) elnöke szerint egy jól működő közegészségüggyel rendelkező országban évente legfeljebb egy-két veleszületett szifiliszes eset fordulhatna elő. Ehhez képest Magyarországon a helyzet drámai. Míg 2023 környékén még ritkaságnak számított a betegség, azóta évről évre romlanak a statisztikák. A 2023-as 13 esethez képest 2024-ben már 42 fertőzött csecsemőt regisztráltak, 2025-ben pedig ez a szám 93-ra ugrott, közülük 26-an meghaltak. A tendencia 2026-ban sem javult: az év eddigi részében már 33 esetet és 11 halálozást jegyeztek fel.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A magas halálozási arány egyik fő oka, hogy az orvosok gyakran nem ismerik fel időben a kórt. A szifilisz tünetei újszülötteknél nem mindig egyértelműek, a fertőzés nem látszik azonnal, így a gyermekorvosok sokszor más betegségekre gyanakodnak. A nemi betegség lehetősége gyakran csak sokadik opcióként merül fel. A drasztikus emelkedés miatt azonban a neonatológusok körében is egyre inkább előtérbe kerül ez a diagnózis.

A felnőtt lakosság körében a védekezés hiánya a járvány fő motorja. Sokan tévesen úgy hiszik, hogy a szifilisz már a múlté, holott világszerte, így az Egyesült Államokban és Európában is újra terjed. A fertőzés szoros testi kontaktussal, valamint vaginális, anális és orális úton is átadható. Az emberek többsége azonban (különösen az orális szexnél) nem használ óvszert. Fontos eloszlatni azt a tévhitet is, hogy a betegség kizárólag a szexuális kisebbségeket vagy a társadalom perifériáján élőket érinti. A virágzó prostitúció révén a kór a többségi társadalomba is beszivárgott.

A betegség felismerését nehezíti, hogy a tünetek alattomosak. A fertőzés helyén megjelenő fájdalommentes fekélyek maguktól elmúlnak, a később jelentkező kiütések, láz és ízületi fájdalmak pedig könnyen összetéveszthetők más betegségekkel. Sokan emiatt nem fordulnak orvoshoz, a tünetmentes időszakokban pedig tudtukon kívül fertőznek tovább.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Különösen kritikus a helyzet a várandós nők esetében, akik a magzatnak is átadhatják a baktériumot. Bár a terhesség első trimeszterében kötelező a szűrés, a későbbiekben már nem ellenőrzik a kismamákat. Ha az anya a terhesség alatt fertőződik meg, nagy eséllyel beteg babát hoz a világra. A szakértők szerint szigorítani kellene a terhesgondozást és a szűrési rendszert, különösen a hátrányos helyzetű, hajléktalan vagy szerhasználó nők elérése érdekében, akik gyakran kiesnek az ellátórendszerből. Bár a betegség ellen nincs védőoltás, a penicillin (a legrégebbi antibiotikum) hatékonyan gyógyítja.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) tűzoltásként gyorsteszteket küldött ki a szülészetekre, hogy a szülő nők tesztelésével azonnal kiszűrjék a fertőzött újszülötteket. Tisza Tímea szerint ez üdvözlendő lépés, de a valódi megoldás a megelőzés lenne, hogy eleve ne szülessenek fertőzött csecsemők. Az üggyel és a halálesetekkel kapcsolatban a hatóság nem reagált a lap megkeresésére.
