Hamarosan bővülhet a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei gyógyvizes fürdők köre: egy Mezőcsát közelében feltárt termálvíz gyógyvízzé minősítése van folyamatban.
Sokkoló járvány terjed a magyar gyerekek között: nagyon sok csecsemő hal bele, itt a legrosszabb a helyzet az EU-ban
Szakértő szerint Magyarországon súlyos veleszületett szifiliszjárvány tombol. Az esetszámok és a csecsemőhalálozások aránya jelenleg a legrosszabb egész Európában. Bár a betegség antibiotikummal gyógyítható lenne, 2025-ben huszonhat újszülött vesztette életét a fertőzés következtében. Ennek oka gyakran a késői diagnózis és a szűrőrendszer hiányossága - írta a Telex.
Tisza Tímea, a Szexuális Úton Terjedő Betegségek Társaságának (STI Társaság) elnöke szerint egy jól működő közegészségüggyel rendelkező országban évente legfeljebb egy-két veleszületett szifiliszes eset fordulhatna elő. Ehhez képest Magyarországon a helyzet drámai. Míg 2023 környékén még ritkaságnak számított a betegség, azóta évről évre romlanak a statisztikák. A 2023-as 13 esethez képest 2024-ben már 42 fertőzött csecsemőt regisztráltak, 2025-ben pedig ez a szám 93-ra ugrott, közülük 26-an meghaltak. A tendencia 2026-ban sem javult: az év eddigi részében már 33 esetet és 11 halálozást jegyeztek fel.
A magas halálozási arány egyik fő oka, hogy az orvosok gyakran nem ismerik fel időben a kórt. A szifilisz tünetei újszülötteknél nem mindig egyértelműek, a fertőzés nem látszik azonnal, így a gyermekorvosok sokszor más betegségekre gyanakodnak. A nemi betegség lehetősége gyakran csak sokadik opcióként merül fel. A drasztikus emelkedés miatt azonban a neonatológusok körében is egyre inkább előtérbe kerül ez a diagnózis.
A felnőtt lakosság körében a védekezés hiánya a járvány fő motorja. Sokan tévesen úgy hiszik, hogy a szifilisz már a múlté, holott világszerte, így az Egyesült Államokban és Európában is újra terjed. A fertőzés szoros testi kontaktussal, valamint vaginális, anális és orális úton is átadható. Az emberek többsége azonban (különösen az orális szexnél) nem használ óvszert. Fontos eloszlatni azt a tévhitet is, hogy a betegség kizárólag a szexuális kisebbségeket vagy a társadalom perifériáján élőket érinti. A virágzó prostitúció révén a kór a többségi társadalomba is beszivárgott.
A betegség felismerését nehezíti, hogy a tünetek alattomosak. A fertőzés helyén megjelenő fájdalommentes fekélyek maguktól elmúlnak, a később jelentkező kiütések, láz és ízületi fájdalmak pedig könnyen összetéveszthetők más betegségekkel. Sokan emiatt nem fordulnak orvoshoz, a tünetmentes időszakokban pedig tudtukon kívül fertőznek tovább.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Különösen kritikus a helyzet a várandós nők esetében, akik a magzatnak is átadhatják a baktériumot. Bár a terhesség első trimeszterében kötelező a szűrés, a későbbiekben már nem ellenőrzik a kismamákat. Ha az anya a terhesség alatt fertőződik meg, nagy eséllyel beteg babát hoz a világra. A szakértők szerint szigorítani kellene a terhesgondozást és a szűrési rendszert, különösen a hátrányos helyzetű, hajléktalan vagy szerhasználó nők elérése érdekében, akik gyakran kiesnek az ellátórendszerből. Bár a betegség ellen nincs védőoltás, a penicillin (a legrégebbi antibiotikum) hatékonyan gyógyítja.
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) tűzoltásként gyorsteszteket küldött ki a szülészetekre, hogy a szülő nők tesztelésével azonnal kiszűrjék a fertőzött újszülötteket. Tisza Tímea szerint ez üdvözlendő lépés, de a valódi megoldás a megelőzés lenne, hogy eleve ne szülessenek fertőzött csecsemők. Az üggyel és a halálesetekkel kapcsolatban a hatóság nem reagált a lap megkeresésére.
Az alvás minősége közvetlenül befolyásolja a kognitív teljesítményt és az intelligenciát.
Az enyhe idő hatására az elmúlt napokban ugrásszerűen megnőtt a korai allergén növények virágporának koncentrációja.
Ezt okvetlenül tudnia kell minden gyógyszert felírató betegnek: jöhet a felzúdulás az orvosi rendelőkben
A Belügyminisztérium február közepén benyújtott törvénytervezete szerint a jövőben gyógyszerészek és szakápolók is jogosultságot kapnának az elektronikus vényírásra.
A mogyoró, az éger, a kőris, illetve a ciprus- és tiszafafélék pollenjére allergiások készüljenek fel az allergiás tünetek megjelenésére.
A Szent-Györgyi Albert Díj szavazás 2026. február 16-tól március 16. éjfélig tart. Ez idő alatt bárki leadhatja voksát a hivatalos jelöltekre.
Mivel bűncselekményre vagy idegenkezűségre utaló körülmény nem merült fel, a Budapesti Rendőr-főkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja az ügyet.
Félmillió magyar szenved ezekben a veszélyes, ritka betegségekben: sokan közülük nem is tudják, mivel van dolguk
A ritka kórképeknél az adatok és a tapasztalatok hiánya jelenti a legnagyobb kihívást.
Megszólalt a kórházban fekvő Erdő Péter titkára: a bíboros "hittel és reménnyel viseli a megpróbáltatásait"
A bíboros titkára, Eredics Gergő arról számolt be, Erdő Péter hittel és reménnyel viseli a megpróbáltatásait.
Friss hírek Erdő Péter állapotáról: sürgős műtéteket kellett elvégezni a magyar bíboroson, kórházban ápolják
Kórházban ápolják Erdő Péter bíborost, aki az elmúlt időszakban több sürgős műtéten is átesett, így a nagyböjti szertartásokon sem tudott részt venni.
Kiadták a vészjelzést, halálos betegség terjed a kutyák között a fővárosban: emberekre is veszélyes lehet
Giardia-fertőzés terjed a kutyák között, amely súlyos emésztőrendszeri tünetekkel jár, és különösen a kölykökre, valamint az idős állatokra jelent veszélyt.
A finanszírozás révén a vakcinák teljes klinikai fejlesztési folyamata megvalósulhat a piacra lépésig.
Váratlan műtéten esett át és kórházi kezelésre szorul Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek.
A helyszínen a rendőrség is megjelent, a csapatirányító százados pedig utalt rá, hogy érkezni fog egy gyámhatósági végzés.
Az ALS nem gyógyítható betegség, a kezelés célja a tünetek enyhítése, a beteg életminőségének megőrzése.
Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának növekedése nem várható.
Valós veszélyt jelenthet Magyarországon a Chikungunya-láz? Ezt érdemes tudni az egzotikus kórról most
Mutatjuk, mit érdemes jelenleg tudni a Chikungunya okozta lázról, és mit tehetünk azért, hogy ne betegedjünk meg.
A rendszeres testmozgás elkezdéséhez és fenntartásához három dolog szükséges: képesség a mozgásra, motiváció és megfelelő környezet.
Hónapok óta hiánycikk a kulcsfontosságú gyógyszer Magyarországon: veszélybe kerülhetnek az érintett gyerekek
Több szülő arról beszélt, hogy hiába keresik a Bitinex nevű készítményt, hosszabb ideje nem tudják beszerezni, és a helyzet már az online szülői csoportokban is...
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
A Lidl termékek vásárlásával nemcsak a magyar fogyasztók járnak jól, hanem a hazai gazdák is.
-
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
-
Térítésmentes segítség a generációváltásban (x)
-minden magyar KKV számára elérhető a Gazdaságfejlesztési Ügynökség szolgáltatása-