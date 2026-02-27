Sokkoló járvány terjed a magyar gyerekek között: nagyon sok csecsemő hal bele, itt a legrosszabb a helyzet az EU-ban

Szakértő szerint Magyarországon súlyos veleszületett szifiliszjárvány tombol. Az esetszámok és a csecsemőhalálozások aránya jelenleg a legrosszabb egész Európában. Bár a betegség antibiotikummal gyógyítható lenne, 2025-ben huszonhat újszülött vesztette életét a fertőzés következtében. Ennek oka gyakran a késői diagnózis és a szűrőrendszer hiányossága - írta a Telex.

Tisza Tímea, a Szexuális Úton Terjedő Betegségek Társaságának (STI Társaság) elnöke szerint egy jól működő közegészségüggyel rendelkező országban évente legfeljebb egy-két veleszületett szifiliszes eset fordulhatna elő. Ehhez képest Magyarországon a helyzet drámai. Míg 2023 környékén még ritkaságnak számított a betegség, azóta évről évre romlanak a statisztikák. A 2023-as 13 esethez képest 2024-ben már 42 fertőzött csecsemőt regisztráltak, 2025-ben pedig ez a szám 93-ra ugrott, közülük 26-an meghaltak. A tendencia 2026-ban sem javult: az év eddigi részében már 33 esetet és 11 halálozást jegyeztek fel.

A magas halálozási arány egyik fő oka, hogy az orvosok gyakran nem ismerik fel időben a kórt. A szifilisz tünetei újszülötteknél nem mindig egyértelműek, a fertőzés nem látszik azonnal, így a gyermekorvosok sokszor más betegségekre gyanakodnak. A nemi betegség lehetősége gyakran csak sokadik opcióként merül fel. A drasztikus emelkedés miatt azonban a neonatológusok körében is egyre inkább előtérbe kerül ez a diagnózis.

A felnőtt lakosság körében a védekezés hiánya a járvány fő motorja. Sokan tévesen úgy hiszik, hogy a szifilisz már a múlté, holott világszerte, így az Egyesült Államokban és Európában is újra terjed. A fertőzés szoros testi kontaktussal, valamint vaginális, anális és orális úton is átadható. Az emberek többsége azonban (különösen az orális szexnél) nem használ óvszert. Fontos eloszlatni azt a tévhitet is, hogy a betegség kizárólag a szexuális kisebbségeket vagy a társadalom perifériáján élőket érinti. A virágzó prostitúció révén a kór a többségi társadalomba is beszivárgott.

A betegség felismerését nehezíti, hogy a tünetek alattomosak. A fertőzés helyén megjelenő fájdalommentes fekélyek maguktól elmúlnak, a később jelentkező kiütések, láz és ízületi fájdalmak pedig könnyen összetéveszthetők más betegségekkel. Sokan emiatt nem fordulnak orvoshoz, a tünetmentes időszakokban pedig tudtukon kívül fertőznek tovább.

Különösen kritikus a helyzet a várandós nők esetében, akik a magzatnak is átadhatják a baktériumot. Bár a terhesség első trimeszterében kötelező a szűrés, a későbbiekben már nem ellenőrzik a kismamákat. Ha az anya a terhesség alatt fertőződik meg, nagy eséllyel beteg babát hoz a világra. A szakértők szerint szigorítani kellene a terhesgondozást és a szűrési rendszert, különösen a hátrányos helyzetű, hajléktalan vagy szerhasználó nők elérése érdekében, akik gyakran kiesnek az ellátórendszerből. Bár a betegség ellen nincs védőoltás, a penicillin (a legrégebbi antibiotikum) hatékonyan gyógyítja.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) tűzoltásként gyorsteszteket küldött ki a szülészetekre, hogy a szülő nők tesztelésével azonnal kiszűrjék a fertőzött újszülötteket. Tisza Tímea szerint ez üdvözlendő lépés, de a valódi megoldás a megelőzés lenne, hogy eleve ne szülessenek fertőzött csecsemők. Az üggyel és a halálesetekkel kapcsolatban a hatóság nem reagált a lap megkeresésére.