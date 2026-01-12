A hely célja, hogy a fiatalok végre valóban semmittevéssel tölthessék az idejüket.
Kijött az új amerikai táplálkozási ajánlás, megszólaltak a magyar dietetikusok
A táplálkozási ajánlások célja, hogy segítsék a lakosság egészségének megőrzését és javítását. Kialakításuk során alapvető szempont, hogy mindig az adott ország, illetve lakosság sajátosságaira épüljenek. Az étkezési szokások, a népegészségi mutatók, valamint az elérhető élelmiszerek jelentősen eltérhetnek országonként, ezért a nemzetközi irányelvek nem alkalmazhatók változtatás nélkül minden populációra. Ami azonban mindegyikben közös kell, hogy legyen, az az, hogy tudományosan bizonyítható alapokra épüljenek, a józan arányokra tegyék a hangsúlyt és az üzeneteket a lakosság számára érthetően fogalmazzák meg, közölte a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége.
Mint írták, a legfontosabb, hogy az ajánlások a lehető legmagasabb szintű tudományos bizonyítékokra támaszkodjanak, amelyeket hosszú időn át, nagy létszámú vizsgálatokban igazoltak, és egyik legfontosabb jellemzőjük a reprodukálhatóság. A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy az igazoltan kedvező hatású étrendi mintázatok – például a mediterrán vagy a skandináv étrend – a helyi sajátosságok ellenére számos közös elemet tartalmaznak. Ilyen többek között egyes élelmiszerkategóriák előnyben részesítése, mint a zöldségek és gyümölcsök (beleértve a hüvelyeseket, natúr dióféléket és olajos magokat), a teljes értékű gabonák, a halak, a sovány tejtermékek, valamint a többszörösen telítetlen zsírsavakban gazdag növényi olajok.
Fontos hangsúlyozni azt is, hogy a lakosságnak szóló általános ajánlások jellegüknél fogva nem tudják teljes mértékben figyelembe venni az egyéni különbségeket. Az életkor, az aktivitási szint és az egészségi állapot alapján eltérő tápanyagszükségletek miatt az étrend egyénre szabása – ideális esetben dietetikus segítségével – történik.
Az egészségügyi szempontok mellett a környezeti fenntarthatóság kérdése sem hagyható figyelmen kívül. A hazai okostányér elvei szerint összeállított étrend ökológiai lábnyoma például mintegy 20%-kal alacsonyabb a hagyományos magyar étrendhez képest, vagyis az egészségesebb táplálkozás egyben környezetkímélőbb is.
A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége üdvözli az új amerikai útmutató azon elemeit, amelyek:
- ösztönzik a zöldségek, gyümölcsök és teljes értékű gabonák fogyasztását,
- a hozzáadott cukrok, a feldolgozott élelmiszerek és a magas telített zsírtartalmú termékek túlzott bevitelének csökkentését célozzák,
- nagyobb hangsúlyt helyeznek az élelmi rostbevitelre és a bélmikrobiom egészségére.
Amiben óvatosságra van szükség
Óvatosságra intenek viszont azzal kapcsolatban, hogy az új amerikai ajánlás nagyobb hangsúlyt fektet a telített zsírokban gazdag élelmiszerekre, például a vajra, marhafaggyúra, vörös húsokra és a zsíros tejtermékekre. Ezek túlzott fogyasztása ellentmondhat a nemzetközi és hazai tudományos konszenzusnak, amely a telített zsírok bevitelét az összenergia legfeljebb 10 százalékában javasolja, mivel túlzott fogyasztásuk növelheti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát.
A hazai kardiovaszkuláris konszenzus és az okostányér továbbra is a sovány tejtermékeket és a vörös húsok mérsékelt fogyasztását ajánlja.
Szintén megfontolást igényel a 2025–2030-as amerikai táplálkozási ajánlásban szereplő, testsúlykilogrammonként 1,2–1,6 grammos napi fehérjebevitel. Bár a fehérje alapvető tápanyag, a jelenlegi tudományos bizonyítékok nem támasztják alá, hogy ez a magas bevitel minden egészséges felnőtt számára indokolt lenne. A kutatások alapján a jelenlegi ajánlásokban szereplő fehérjemennyiség, vagyis a 0,8–1,0 g/ttkg/nap fehérjebevitel általánosságban biztonságos és elegendő. Magyarországon a fehérjehiány ritka, ugyanakkor az állati fehérjeforrások túlsúlya jellemző a növényi forrásokkal szemben.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
„Bizonyos csoportoknál – például időseknél az izomtömeg megőrzése érdekében vagy a sportolóknál – a magasabb fehérjebevitelnek lehet létjogosultsága, de populációs szinten nincs elegendő bizonyíték arra, hogy ezt mindenkinek javasoljuk. A tartósan magas fehérjebevitel vesebetegség vagy egyes anyagcsere-állapotok esetén kifejezetten kerülendő” – hangsúlyozza Szűcs Zsuzsanna, az MDOSZ elnöke az amerikai ajánlással kapcsolatban.
„Sok kérdésben osztjuk az amerikai szakmai társaságok álláspontját, ugyanakkor fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a hazai ajánlás tudományos bizonyítékokra, a magyar lakosság sajátosságaira, fenntarthatóságra és az érthető, jól alkalmazható kommunikációra épül” – teszi hozzá a szakember.
Érthető üzenetek nélkül nincs változás
Egy ajánlás csak annyit ér, amennyit a lakosság megért belőle és képes a mindennapokban alkalmazni. A hazai táplálkozási felmérések is jelzik, hogy ezen a téren még van tennivaló. Éppen ezért kiemelt jelentőségük van az egyszerű vizuális eszközöknek, a szemléletes, praktikus kommunikációnak. A táplálékpiramishoz képest a hazai „tányér-modell” jó irányt mutat, mert egyszerűen és életszerűen segít eligazodni az egészséges arányok között.
Összességében tehát a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége számos ponton osztja az amerikai szakmai társaságok álláspontját, ugyanakkor az abban szereplő fehérjebevitellel és telített zsírokban gazdag élelmiszerekkel kapcsolatban óvatosságra intenek főként egészségügyi, de fenntarthatósági szempontból is. Az amerikai táplálkozási ajánlás kiadása apropóján is hangsúlyozzák: elengedhetetlen, hogy az ajánlások továbbra is tudományos bizonyítékokon alapuljanak, figyelembe vegyék a helyi sajátosságokat és teret adjanak az egyéni szükségletekhez igazított étrendi megoldásoknak.
Gyilkosság a Morrison's 2-ben: elképesztő, mit posztolt a tettes, ezt a bíróságon is figyelembe vehetik
Egy tíz évvel ezelőtt megosztott filmes jelenet hátborzongató párhuzamba került a Morrison’s 2-ben történt halálos verekedéssel.
Nézzük meg, mennyi az ápolási díj összege 2025-ben, illetve mikor utalják az ápolási díjat a következő hónapokban.
Magyarok tömegei szedik így a vitaminokat, étrend-kiegészítőket: ezt a dolgot nagyon benézik, súlyos árat fizetnek
A multivitaminok esetében nincs szabályozás arra vonatkozóan, hogy milyen tápanyagokat és milyen mennyiségben kell tartalmazniuk.
Durva pazarlás az egészségügyben: 400 ezer darab orvosi eszköz mehet kárba - a rendelők, kórházak nem kérnek belőlük
A tűk szavatossági ideje 2026 márciusában jár le, ami két évvel meghosszabbítható.
A gyógyszergyártóknak az Egyesült Államokban tett árengedmények után magasabb árakat kellene elérniük az európai piacokon.
A fogyókúrás injekciókat abbahagyó páciensek átlagosan négyszer gyorsabban híznak vissza, mint akik hagyományos diétával és testmozgással próbálnak fogyni.
Még a csökkenő lakosságszám mellett is egyre több ellátandó jut a még dolgozó háziorvosokra.
Társadalombiztosítási járulék és egészségügyi szolgáltatási járulék 2026: mennyi a TB járulék összege, hogyan történik a TB befizetés, milyen NAV tb járulék számlaszámra utaljunk?
Óriási egészségügyi veszélyt rejt az extrém hideg: figyelmeztet az NNGYK, ezekre kell nagyon odafigyelni
A kihűlést gyakran figyelmeztető tünetek előzik meg, mint a végtagfájdalom, a mozgás lelassulása és a figyelem csökkenése.
Dudás Miklós világbajnok kajakos halálát halált okozó testi sértésként vizsgálja a rendőrség.
Az influenzaszerű megbetegedésekre jellemző a magas láz, izomfájdalom (nyak, hát, végtagok), erős gyengeség és rossz közérzet.
Az NNGYK legfrissebb jelentése szerint az év utolsó hetéig 2048 megbetegedést regisztráltak, ami messze meghaladja az előző évek adatait.
Hányást, hasmenést okozhatnak a baktériummal fertőzött termékek, a cég azonnal együttműködött a hatósággal.
Betegek tízezrei várnak térd- és csípőprotézis, vagy szürkehályog műtétre: ennyivel nőtt tavaly óta a NEAK várólista hossza
Egyes műtétek esetében csökkent a várólista hossza, míg más beavatkozásoknál sokat nőtt a várakozási idő.
Temérdek magyar betegszik meg a tudta nélkül télen: ez nem vírusfertőzés, de sokkal súlyosabb is lehet
A hideg évszakokban sokak hangulata mélypontra kerül – a pszichológus elárulta, mi zajlik ilyenkor a szervezetben.
2026-tól így pontosan havi 16 100 forintra nőtt az összeg, mely éves szinten 193 ezer forint visszaigényelhető adót is jelenthet.
Tizenkét esetben riasztották a mentőket pirotechnikai eszköz használatával kapcsolatos kéz, arc, szemsérülésekhez.
Éjfél után négy perccel született 2026-ban az első fővárosi baba a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben.