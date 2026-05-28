A phlebologist surgeon performs an operation on legs with varicose veins using a modern.
Tarthatatlanná vált az egészségügy helyzete: kimondta a MOK elnöke, kórházbezárási hullám jöhet

2026. május 28. 11:28

A Magyar Orvosi Kamara (MOK) elnöke azonnali strukturális reformokat, köztük kórházbezárásokat és az ügyeleti rendszer átszervezését sürgeti. Álmos Péter szerint az újonnan felálló egészségügyi vezetésnek ugyan időre van szüksége, de a legsürgetőbb problémák nem várhatnak. A szakember úgy látja, hogy az orvosok állami szektorba való visszatéréséhez elsősorban nem több pénzre, hanem kiszámítható jövőképre van szükség - írja a HVG.

Álmos Péter az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete (AIPM) konferenciáján szólalt fel, Ilku Lívia egészségügyért felelős államtitkár beszéde után. Elismerte, hogy jó szakemberek kerültek az új minisztériumba, és indokoltnak tartja a száz napos türelmi időt is. A sürgető gondokra utalva ugyanakkor megjegyezte:

miközben épül a ház, ég a tető.

Hangsúlyozta, hogy jelenleg egy átfogó mestertervre, valamint a területet jól átlátó vezetőkre van a legnagyobb szükség.

A kamarai elnök az elmúlt időszak egyik komoly hibájának nevezte, hogy az egészségügyi irányítás teljesen elzárkózott a valós szakmai visszajelzésektől, beleértve a MOK javaslatait is. Kitért arra is, hogy a rendszerben jelenleg rendkívül rosszul strukturált adatok állnak rendelkezésre, amelyeket sürgősen rendezni kell.

Üdvözölte ugyan, hogy a kormánypárt programjába bekerült a MOK által korábban javasolt 500 milliárd forintos forrásbővítés. Ugyanakkor figyelmeztetett: ezt az összeget a jelenlegi, elavult struktúrában nagyon nehéz hatékonyan felhasználni.

A legdrasztikusabb, de elkerülhetetlen lépésként a kórházbezárásokat említette. Álmos Péter egyértelművé tette, hogy

a jelenlegi orvoslétszámmal fenntarthatatlan a mostani ügyeleti hálózat.

Szorgalmazta az aktív fekvőbeteg-ellátó osztályok működésének felülvizsgálatát, valamint a rendszer legalább ügyeleti szintű újraszervezését. Ezt a gondolatmenetet erősíti Velkey György János, a Magyar Kórházszövetség elnökhelyettesének korábbi nyilatkozata is. Ő arról beszélt, hogy egyértelműen nem tartható fenn minden kórházban például szülészeti osztály.

A MOK elnöke egy belső felmérésük eredményeit is ismertette. Ez a kutatás azt vizsgálta, mi motiválná a magánellátásba távozott orvosokat az állami szektorba való visszatérésre. Kiderült, hogy a szakemberek számára nem az anyagiak jelentik a legfőbb szempontot, hanem egy világos és kiszámítható jövőkép megléte. Ezenfelül az inflációkövető bérezés, valamint egy fontos garancia győzné meg őket: az, hogy csakis rendkívüli helyzetben lehessen őket más intézményekbe kirendelni.
