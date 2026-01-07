Megkérdeztük Fehér Gyulát, a Chernel István Sí és Turisztikai Klaszter elnökét, milyen állapotban vannak most a magyar sípályák, és mire számíthatnak a hétvégére készülők.
Óriási egészségügyi veszélyt rejt az extrém hideg: figyelmeztet az NNGYK, ezekre kell nagyon odafigyelni
Az előttünk álló napokban várható rendkívüli téli időjárás fokozott egészségügyi kockázatot jelent, elsősorban a veszélyeztetett csoportok számára. A biztonságos és zavartalan betegellátás fenntartása érdekében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) időben megtette a szükséges intézkedéseket, és felkérte az egészségügyi ellátórendszer szereplőit az extrém hideg időjárásra való felkészülésre. Egyúttal kéri a lakosságot, hogy a rendkívüli hideg idején fokozottan figyeljen önmagára és környezetére.
A folyamatos és biztonságos betegellátás érdekében az NNGYK arra kérte a fekvőbeteg-ellátó intézményeket, hogy az extrém hideg időjárásra tekintettel tegyék meg a szükséges intézkedéseket. Ennek keretében kérte, hogy mérlegeljék a dializált, valamint kúraszerű ellátásban részesülő betegek ideiglenes fekvőbeteg-ellátását. A patikákat arra kérték, hogy ellenőrizzék és töltsék fel készleteiket. Különösen figyeljenek a sürgősségi gyógyszerekre, a krónikus betegek orvosságaira, valamint az ügyeleti időszakban várható igényekre, hogy elkerüljék az időjárás okozta esetleges ellátási akadozást.
Az extrém hideg időjárás különösen veszélyes az idősekre, a csecsemőkre és kisgyermekekre, a krónikus betegségben szenvedőkre, a mozgásukban vagy mentálisan korlátozott személyekre, a szociálisan hátrányos helyzetűekre, valamint a hajléktalan emberekre. Az idősek szervezete a hidegre fokozottan reagál: az alacsony hőmérséklet növeli a szív- és érrendszer terhelését, emelheti a vérnyomást, szívritmuszavart idézhet elő, valamint súlyosbíthatja a légúti és anyagcsere-betegségeket. A krónikus betegek számára ezért különösen fontos, hogy extrém hidegben lehetőség szerint ne tartózkodjanak huzamosabb ideig a szabadban.
Az NNGYK felhívja a figyelmet arra is, hogy a kihűlés veszélye nemcsak a szabadban, hanem zárt térben is fennáll, amennyiben a helyiség hőmérséklete tartósan 15 °C alá csökken. A nem megfelelően fűtött lakásokban a szervezet hőháztartása felborulhat, ami fokozatos kihűléshez vezethet. Ez különösen az egyedül élő idősek és betegek esetében jelent komoly kockázatot, mivel csökkent hőérzetük miatt a kihűlés akár rövid idő alatt is kialakulhat.
A kihűlést gyakran figyelmeztető tünetek előzik meg, mint a végtagfájdalom, a mozgás lelassulása és a figyelem csökkenése. Ilyen esetekben haladéktalanul meleg helyre kell húzódni, és könnyű mozgással segíteni a keringést. Mellkasi fájdalom vagy légszomj esetén azonnal mentőt kell hívni a 112-es segélyhívó számon. A melegedőhelyek listája a katasztrófavédelem honlapján folyamatosan elérhető.
A rendkívüli hideg különös odafigyelést igényel a kisgyermekek esetében is. –10 °C alatt lehetőség szerint ne vigyék sétálni a kisgyermekeket. Amennyiben ez elkerülhetetlen, javasoljuk a réteges, alapos öltöztetést, az arc és az orr zsíros krémmel történő védelmét, a szélvédett babakocsi használatát, valamint a szabadban töltött idő minimálisra csökkentését. Erős szélben vagy sűrű ködben csak indokolt esetben induljanak útnak kisgyermekkel.
Az NNGYK felhívja a figyelmet arra, hogy az extrém hideg a közlekedésben is kockázatot jelent. A gépjárművel hosszabb útra indulóknak javasoljuk, hogy indulás előtt tájékozódjanak az utak állapotáról és a meteorológiai előrejelzésekről, valamint gondoskodjanak a mobiltelefonok feltöltöttségéről, és készítsenek be takarót, ivóvizet az esetleges várakozás idejére.
Az NNGYK arra kéri a lakosságot, hogy a rendkívüli hideg idején fokozottan figyeljenek környezetükben az idősekre és a veszélyeztetett személyekre, és szükség esetén időben nyújtsanak segítséget, mert az időben érkező támogatás életet menthet. A legfrissebb figyelmeztetések és információk folyamatosan elérhetők a katasztrófavédelem ingyenes tájékoztató alkalmazásán, a VÉSZ applikáción keresztül.
Dudás Miklós világbajnok kajakos halálát halált okozó testi sértésként vizsgálja a rendőrség.
Az influenzaszerű megbetegedésekre jellemző a magas láz, izomfájdalom (nyak, hát, végtagok), erős gyengeség és rossz közérzet.
Az NNGYK legfrissebb jelentése szerint az év utolsó hetéig 2048 megbetegedést regisztráltak, ami messze meghaladja az előző évek adatait.
Hányást, hasmenést okozhatnak a baktériummal fertőzött termékek, a cég azonnal együttműködött a hatósággal.
Betegek tízezrei várnak térd- és csípőprotézis, vagy szürkehályog műtétre: ennyivel nőtt tavaly óta a NEAK várólista hossza
Egyes műtétek esetében csökkent a várólista hossza, míg más beavatkozásoknál sokat nőtt a várakozási idő.
Temérdek magyar betegszik meg a tudta nélkül télen: ez nem vírusfertőzés, de sokkal súlyosabb is lehet
A hideg évszakokban sokak hangulata mélypontra kerül – a pszichológus elárulta, mi zajlik ilyenkor a szervezetben.
2026-tól így pontosan havi 16 100 forintra nőtt az összeg, mely éves szinten 193 ezer forint visszaigényelhető adót is jelenthet.
Tizenkét esetben riasztották a mentőket pirotechnikai eszköz használatával kapcsolatos kéz, arc, szemsérülésekhez.
Éjfél után négy perccel született 2026-ban az első fővárosi baba a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben.
Budapesten a két ünnep között sok orvos már csak telefonon volt elérhető.
Egy új influenza variáns terjed az országban, de a szakember szerint nem veszélyesebb a korábbiaknál.
A WHO december 21-ig összesen 19 MERS-CoV fertőzést regisztrált, amelyek közül négy halálos kimenetelű volt.
5 egészségtipp 2025-ből, ami többet árt, mint használ: ezt az 5 szokást vedd fel helyette, hogy egészségben teljen az új év
Összeszedtünk néhány olyan életmódtanácsot, amit jobb nem megfogadni.
Jó, ha az ünnepeket követő napokban kímélő ételek kerülnek az asztalra, ehhez adunk néhány tippet.
Karácsonyi intelmeit osztotta meg Zacher Gábor: sokan nem tudják, mi minden lehet veszélyes karácsonykor, ezekre érdemes figyelni
Karácsonykor is érdemes odafigyelni az apróságokra, és vigyázni magunkra.
Drasztikusan nő a pénisztörések száma Magyarországon: ezért nagyon hibás a pornó is, ez az egyik legnagyobb baj
Összegyűjtöttük a Pénzcentrum 2025-ben készült pszichológiai interjúinak legfontosabb tanulságait.
A kormány új rendelettel vezeti be az automatikus SMS- és e-mail-emlékeztetők küldését az egészségügyi vizsgálatokról.
Akut légúti fertőzés tüneteivel 250 500-an keresték fel orvosukat, 46 ezren influenzaszerű tünetekkel mentek.