Megszavazták, jön a durva tűzijáték-szigorítás: komoly büntetést lehet kaphat szilveszterkor, aki erről nem tud

A Fővárosi Közgyűlés szerdán rendeletet fogadott el a szórakoztató célú pirotechnikai eszközök használatáról, amellyel jelentősen korlátozza a szilveszteri tűzijátékozást Budapesten.

A Béres András (Párbeszéd–Zöldek) és Karácsony Gergely főpolgármester által benyújtott javaslatot 21 igen szavazattal, 11 tartózkodás mellett fogadták el. Az előterjesztés szerint a jelenlegi országos szabályozás lehetővé teszi, hogy december 31-én 18 órától január 1-jén 6 óráig engedély nélkül lehessen tűzijátékot használni, ám ez idő alatt a zaj- és környezeti terhelés sérti a budapestiek pihenéshez és egészséges környezethez való jogát, ezért vált szükségessé a helyi korlátozás.

A december 15-én hatályba lépő új rendelet a szilveszteri időszakban hat órára szűkíti a tűzijáték-használat idejét, védett övezetekben tiltja, fokozottan védett területeken pedig egész évben megtiltja a pirotechnikai eszközök alkalmazását. A 2. és 3. kategóriába tartozó termékeket Budapest-szerte csak december 31-én 20 óra és január 1-jén 2 óra között lehet használni.

Korábban a Főpolgármesteri Hivatal emlékeztetett: az elmúlt évben több kerületi önkormányzat rendelet formájában már korlátozta a pirotechnikai eszközök év végi használatát, így Óbuda-Békásmegyer és Belváros-Lipótváros Önkormányzata is. A Fővárosi Önkormányzat 2025 április-májusában kérdőíves felmérést végzett a budapesti lakosság körében annak érdekében, hogy felmérje a pirotechnikai eszközök szilveszteri használatával kapcsolatos lakossági attitűdöket. A kérdőívet 9782 személy töltötte ki. A kitöltők 78 százaléka nagyon indokoltnak, míg további 8,8 százaléka inkább indokoltnak találta a pirotechnikai eszközök alkalmazásának szigorúbb szabályozását.

A rendelet szerint fokozottan védett övezet:

a) a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 23. § (2) bekezdése szerinti védett terület, továbbá a 24. § (1) bekezdése alapján védetté nyilvánított terület,

b) az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó Natura 2000-es terület,

c) az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény hatálya alá tartozó erdő,

d) a településrendezési és építési követelmények alapszabályzatáról szóló 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet szerinti közpark, arborétum, temető és természetközeli terület,

e) a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény szerinti fejlesztési tervlap szerint védelemre javasolt helyi természetvédelmi területként nyilvántartott terület,

f) az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény szerinti állatkert, állatpanzió és állatmenhely és annak elhelyezésére szolgáló ingatlan,

g) az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet hatálya alá tartozó állattartó telep és annak elhelyezésére szolgáló ingatlan,

h) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény hatálya alá tartozó bentlakásos intézmény és annak elhelyezésére szolgáló ingatlan, továbbá

i) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény hatálya alá tartozó fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézmény és annak elhelyezésére szolgáló ingatlan

az annak határvonalától számított száz méteres távolságban húzódó határvonalon belül fekvő vagy a határvonal által érintett ingatlan teljes területe, azzal, hogy a védett övezet nem terjed ki az ingatlannak a védendő területtől számított kétszáz méterén túli részére.