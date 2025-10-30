Az energia-korszerűsítési célú otthonfelújítási program jelentős előrehaladást mutat:
Megszavazták, jön a durva tűzijáték-szigorítás: komoly büntetést lehet kaphat szilveszterkor, aki erről nem tud
A Fővárosi Közgyűlés szerdán rendeletet fogadott el, ami jelentősen korlátozza a szilveszteri tűzijátékozást Budapesten.
A Fővárosi Közgyűlés szerdán rendeletet fogadott el a szórakoztató célú pirotechnikai eszközök használatáról, amellyel jelentősen korlátozza a szilveszteri tűzijátékozást Budapesten.
A Béres András (Párbeszéd–Zöldek) és Karácsony Gergely főpolgármester által benyújtott javaslatot 21 igen szavazattal, 11 tartózkodás mellett fogadták el. Az előterjesztés szerint a jelenlegi országos szabályozás lehetővé teszi, hogy december 31-én 18 órától január 1-jén 6 óráig engedély nélkül lehessen tűzijátékot használni, ám ez idő alatt a zaj- és környezeti terhelés sérti a budapestiek pihenéshez és egészséges környezethez való jogát, ezért vált szükségessé a helyi korlátozás.
A december 15-én hatályba lépő új rendelet a szilveszteri időszakban hat órára szűkíti a tűzijáték-használat idejét, védett övezetekben tiltja, fokozottan védett területeken pedig egész évben megtiltja a pirotechnikai eszközök alkalmazását. A 2. és 3. kategóriába tartozó termékeket Budapest-szerte csak december 31-én 20 óra és január 1-jén 2 óra között lehet használni.
Korábban a Főpolgármesteri Hivatal emlékeztetett: az elmúlt évben több kerületi önkormányzat rendelet formájában már korlátozta a pirotechnikai eszközök év végi használatát, így Óbuda-Békásmegyer és Belváros-Lipótváros Önkormányzata is. A Fővárosi Önkormányzat 2025 április-májusában kérdőíves felmérést végzett a budapesti lakosság körében annak érdekében, hogy felmérje a pirotechnikai eszközök szilveszteri használatával kapcsolatos lakossági attitűdöket. A kérdőívet 9782 személy töltötte ki. A kitöltők 78 százaléka nagyon indokoltnak, míg további 8,8 százaléka inkább indokoltnak találta a pirotechnikai eszközök alkalmazásának szigorúbb szabályozását.
A rendelet szerint fokozottan védett övezet:
- a) a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 23. § (2) bekezdése szerinti védett terület, továbbá a 24. § (1) bekezdése alapján védetté nyilvánított terület,
- b) az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó Natura 2000-es terület,
- c) az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény hatálya alá tartozó erdő,
- d) a településrendezési és építési követelmények alapszabályzatáról szóló 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet szerinti közpark, arborétum, temető és természetközeli terület,
- e) a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény szerinti fejlesztési tervlap szerint védelemre javasolt helyi természetvédelmi területként nyilvántartott terület,
- f) az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény szerinti állatkert, állatpanzió és állatmenhely és annak elhelyezésére szolgáló ingatlan,
- g) az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet hatálya alá tartozó állattartó telep és annak elhelyezésére szolgáló ingatlan,
- h) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény hatálya alá tartozó bentlakásos intézmény és annak elhelyezésére szolgáló ingatlan, továbbá
- i) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény hatálya alá tartozó fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézmény és annak elhelyezésére szolgáló ingatlan
az annak határvonalától számított száz méteres távolságban húzódó határvonalon belül fekvő vagy a határvonal által érintett ingatlan teljes területe, azzal, hogy a védett övezet nem terjed ki az ingatlannak a védendő területtől számított kétszáz méterén túli részére.
-
