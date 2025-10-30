2025. október 30. csütörtök Alfonz
17 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Gulyás Gergely: marad és bővül az árrsééstop, ezeket az élelmiszereket is beleveszik ×
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Colorful fireworks in major festival of Vilanova i la GeltrÃº, Barcelona
Szórakozás

Megszavazták, jön a durva tűzijáték-szigorítás: komoly büntetést lehet kaphat szilveszterkor, aki erről nem tud

Pénzcentrum
2025. október 30. 09:11

A Fővárosi Közgyűlés szerdán rendeletet fogadott el, ami jelentősen korlátozza a szilveszteri tűzijátékozást Budapesten.

A Fővárosi Közgyűlés szerdán rendeletet fogadott el a szórakoztató célú pirotechnikai eszközök használatáról, amellyel jelentősen korlátozza a szilveszteri tűzijátékozást Budapesten.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Béres András (Párbeszéd–Zöldek) és Karácsony Gergely főpolgármester által benyújtott javaslatot 21 igen szavazattal, 11 tartózkodás mellett fogadták el. Az előterjesztés szerint a jelenlegi országos szabályozás lehetővé teszi, hogy december 31-én 18 órától január 1-jén 6 óráig engedély nélkül lehessen tűzijátékot használni, ám ez idő alatt a zaj- és környezeti terhelés sérti a budapestiek pihenéshez és egészséges környezethez való jogát, ezért vált szükségessé a helyi korlátozás.

Kapcsolódó cikkeink:

A december 15-én hatályba lépő új rendelet a szilveszteri időszakban hat órára szűkíti a tűzijáték-használat idejét, védett övezetekben tiltja, fokozottan védett területeken pedig egész évben megtiltja a pirotechnikai eszközök alkalmazását. A 2. és 3. kategóriába tartozó termékeket Budapest-szerte csak december 31-én 20 óra és január 1-jén 2 óra között lehet használni.

Korábban a Főpolgármesteri Hivatal emlékeztetett: az elmúlt évben több kerületi önkormányzat rendelet formájában már korlátozta a pirotechnikai eszközök év végi használatát, így Óbuda-Békásmegyer és Belváros-Lipótváros Önkormányzata is. A Fővárosi Önkormányzat 2025 április-májusában kérdőíves felmérést végzett a budapesti lakosság körében annak érdekében, hogy felmérje a pirotechnikai eszközök szilveszteri használatával kapcsolatos lakossági attitűdöket. A kérdőívet 9782 személy töltötte ki. A kitöltők 78 százaléka nagyon indokoltnak, míg további 8,8 százaléka inkább indokoltnak találta a pirotechnikai eszközök alkalmazásának szigorúbb szabályozását.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A rendelet szerint fokozottan védett övezet:

  • a)      a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 23. § (2) bekezdése szerinti védett terület, továbbá a 24. § (1) bekezdése alapján védetté nyilvánított terület,
  • b)      az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó Natura 2000-es terület,
  • c)      az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény hatálya alá tartozó erdő,
  • d)      a településrendezési és építési követelmények alapszabályzatáról szóló 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet szerinti közpark, arborétum, temető és természetközeli terület,
  • e)      a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény szerinti fejlesztési tervlap szerint védelemre javasolt helyi természetvédelmi területként nyilvántartott terület,
  • f)       az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény szerinti állatkert, állatpanzió és állatmenhely és annak elhelyezésére szolgáló ingatlan,
  • g)      az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet hatálya alá tartozó állattartó telep és annak elhelyezésére szolgáló ingatlan,
  • h)      a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény hatálya alá tartozó bentlakásos intézmény és annak elhelyezésére szolgáló ingatlan, továbbá
  • i)       az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény hatálya alá tartozó fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézmény és annak elhelyezésére szolgáló ingatlan

az annak határvonalától számított száz méteres távolságban húzódó határvonalon belül fekvő vagy a határvonal által érintett ingatlan teljes területe, azzal, hogy a védett övezet nem terjed ki az ingatlannak a védendő területtől számított kétszáz méterén túli részére.
Címlapkép: Getty Images
#Budapest #bírság #szilveszter #tűzijáték #tilalom #szórakozás #korlátozás #rendelet #karácsony gergely

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:45
09:30
09:17
09:11
09:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 30.
A XVI. kerület csak a kezdet, sorra jöhetnek a beköltözési korlátozások Budapesten: vérszemet kapnak az önkormányzatok?
2025. október 29.
Örökre vége lehet a hagyományos iskolai modellnek: tanórára, osztályokra, tanteremre sincs szükség?
2025. október 29.
Elbukott a Sziget! A Fővárosi Közgyűlés nem támogatja, így szinte biztos, hogy elmarad a legendás zenei fesztivál 2026-ban
2025. október 29.
Megdöbbentő, mennyibe kerül kutyát tartani 2025-ben Magyarországon: jól gondold meg, ha gazdi lennél
2025. október 29.
Brutális, mekkora pénzért toboroznak kémeket Magyarországon: te lennél ennyiért besúgó?
NAPTÁR
Tovább
2025. október 30. csütörtök
Alfonz
44. hét
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Összes idei koncertjét lemondta a magyar sztárzenekar: mi történhetett?
2
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 39. játékhéten
3
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 41. játékhéten
4
5 napja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 43. játékhéten
5
4 hete
Rendkívüli! Megszólalt a Szerencsejáték Zrt. az Ötöslottó újdonsült milliárdosáról
PÉNZÜGYI KISOKOS
Lombardhitel
értékpapír fedezete mellett nyújtott hitel.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 30. 08:30
Ez már a repülőrajt? Továbbra is köhög a magyar gazdaság: ebből 2026-ban is nehéz lesz felállni
Pénzcentrum  |  2025. október 30. 08:20
Gulyás Gergely: marad és bővül az árrésstop, ezeket az élelmiszereket is beleveszik
Agrárszektor  |  2025. október 30. 08:59
Ha banánnal kezded a napot, ezt tudnod kell: meglepő dolog derült ki