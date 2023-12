Letaglózó képsorok: kígyózott a sor a karácsonyi ételosztáson Budapesten + fotók, videó

Elképesztő sor alakult ki az ételosztáson a Népligetben. A Krisna-hívők akciója ma nem ért véget, 25-én és 26-án is várják a rászorulókat.

Elképesztő sor alakult ki a Krisna-hívők december 24-i ételosztásán - derült ki a hvg.hu fotóiból. 6000 tál ünnepi ebédet és tartós élelmiszercsomagot osztottak ki a családoknak, betegeknek, időseknek, nyugdíjasoknak.

Az akció nem ért véget a mai nappal, december 25-26-án is a budapesti Népligetben várják majd a rászoruló családokat, ami azért jó helyszín, mert távolsági buszokkal a közeli agglomerációból is jól megközelíthető. Naponta 1000-1100 csomaggal és étellel várják az érkezőket, akikbnek a sorszámozott karszalagokat reggel 9 órától lehet átvenni. A szervezet Facebook-élőjében is látható, folyamatosan érkeztek a rászorulók.

A szervezők nyomatékosan kérnek mindenkit, hogy ne jöjjenek ki hajnalban a karszalagokért, mindenkinek jut majd a csomagokból. Az ételosztás pedig 11 órakor kezdődik majd - áll az előzetes közleményükben.

Címlapkép: Élelmiszercsomag- és ebédosztás a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége rendezésében a Népligetben 2019. december 25-én. MTI/Bruzák Noémi