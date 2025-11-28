Elképesztő történet: rossz értékelést írt a fogászatról, perrel kezdték fenyegetni a pácienst

Egy budapesti fogászati rendelő ügyvédi felszólítással és büntetőjogi következményekkel fenyegette meg egy páciensét negatív Google-értékelése miatt. Az eset felveti a kérdést: meddig terjed a fogyasztók véleménynyilvánítási szabadsága az online térben? - írta a Telex.

A lapnak író páciens novemberben ügyvédi felszólító levelet kapott egy budapesti fogászat jogi képviselőjétől, miután egycsillagos értékelést adott a szolgáltatásra Google-on. A levélben arra figyelmeztették, hogy az általa írt vélemény ("Olyan fájdalmat még sosem éreztem, mint itt. Amatőr fogászat nagyon drágán.") kimerítheti a nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás tényállását, ami akár két év szabadságvesztéssel is büntethető.

Az ügyvéd öt munkanapon belüli törlésre szólította fel, ellenkező esetben jogi lépéseket helyezett kilátásba.

Engem ez a levél őszintén szólva nagyon megijesztett. Úgy érzem, hogy a szólásszabadság keretein belül, egy jogi személyről írtam szubjektív véleményt a saját kezelési tapasztalatomról, nem pedig egy természetes személy hírnevét támadtam. Mégis börtönnel fenyegetnek egy online értékelés miatt

– írta a lapnak a páciens.

A kezdeti ijedtség után azonban határozott választ küldött a fogászat ügyvédjének, amelyben kifejtette, hogy elfogadhatatlannak tartja a perrel való megfélemlítést, és ragaszkodik fogyasztói jogához, hogy őszinte véleményt fogalmazzon meg egy szolgáltatásról. Egyúttal Google-értékelését is kiegészítette, leírva, hogy a fogászat felszólította véleményének törlésére, ami szorongást és alvászavart okozott számára, valamint tájékoztatta az olvasókat jogaikról hasonló helyzetekben.

A fogászati rendelő a Telexnek küldött válaszában jelezte, hogy a helyzet időközben rendeződött. Sajnálatukat fejezték ki a kellemetlenségért, és hangsúlyozták, hogy nem a páciens véleményét kifogásolták, hanem annak bizonyos elemeit, amelyeket jogsértőnek véltek. Kiemelték, hogy a kritikákat komolyan veszik, és csak jogi szempontból kifogásolható esetekben kérik azok módosítását, de "soha nem került sor jogi lépés megtételére".

A vita végül kompromisszummal zárult: Péter finomított értékelésén, az "amatőr fogászat" helyett az "amatőr benyomást keltett" kifejezést használva, de személyes tapasztalatait továbbra is fenntartotta.

Az online értékelések jelentősége folyamatosan növekszik a vállalkozások számára. Míg az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában már kialakult gyakorlata van a véleménykezelési ügyeknek, Magyarországon ez még újdonságnak számít.

A Google saját platformot biztosít a nem megfelelő értékelések jelentésére, de általában csak a tartalmi irányelveket sértő kommenteket (egyértelmű hazugság, gyűlöletbeszéd) távolítja el. A vállalkozásoknak azt javasolják, hogy személyes kommunikációval kezeljék a negatív értékeléseket. Fontos, hogy a felhasználók megfenyegetése a Google részéről szankciókat vonhat maga után a vállalkozás számára.