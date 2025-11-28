Európában évente több ezer ember kap HIV-diagnózist, és ezek mintegy fele túl későn történik, ami növeli a súlyosabb megbetegedések kockázatát.
Elképesztő történet: rossz értékelést írt a fogászatról, perrel kezdték fenyegetni a pácienst
Egy budapesti fogászati rendelő ügyvédi felszólítással és büntetőjogi következményekkel fenyegette meg egy páciensét negatív Google-értékelése miatt. Az eset felveti a kérdést: meddig terjed a fogyasztók véleménynyilvánítási szabadsága az online térben? - írta a Telex.
A lapnak író páciens novemberben ügyvédi felszólító levelet kapott egy budapesti fogászat jogi képviselőjétől, miután egycsillagos értékelést adott a szolgáltatásra Google-on. A levélben arra figyelmeztették, hogy az általa írt vélemény ("Olyan fájdalmat még sosem éreztem, mint itt. Amatőr fogászat nagyon drágán.") kimerítheti a nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás tényállását, ami akár két év szabadságvesztéssel is büntethető.
Az ügyvéd öt munkanapon belüli törlésre szólította fel, ellenkező esetben jogi lépéseket helyezett kilátásba.
Engem ez a levél őszintén szólva nagyon megijesztett. Úgy érzem, hogy a szólásszabadság keretein belül, egy jogi személyről írtam szubjektív véleményt a saját kezelési tapasztalatomról, nem pedig egy természetes személy hírnevét támadtam. Mégis börtönnel fenyegetnek egy online értékelés miatt
– írta a lapnak a páciens.
A kezdeti ijedtség után azonban határozott választ küldött a fogászat ügyvédjének, amelyben kifejtette, hogy elfogadhatatlannak tartja a perrel való megfélemlítést, és ragaszkodik fogyasztói jogához, hogy őszinte véleményt fogalmazzon meg egy szolgáltatásról. Egyúttal Google-értékelését is kiegészítette, leírva, hogy a fogászat felszólította véleményének törlésére, ami szorongást és alvászavart okozott számára, valamint tájékoztatta az olvasókat jogaikról hasonló helyzetekben.
A fogászati rendelő a Telexnek küldött válaszában jelezte, hogy a helyzet időközben rendeződött. Sajnálatukat fejezték ki a kellemetlenségért, és hangsúlyozták, hogy nem a páciens véleményét kifogásolták, hanem annak bizonyos elemeit, amelyeket jogsértőnek véltek. Kiemelték, hogy a kritikákat komolyan veszik, és csak jogi szempontból kifogásolható esetekben kérik azok módosítását, de "soha nem került sor jogi lépés megtételére".
A vita végül kompromisszummal zárult: Péter finomított értékelésén, az "amatőr fogászat" helyett az "amatőr benyomást keltett" kifejezést használva, de személyes tapasztalatait továbbra is fenntartotta.
Az online értékelések jelentősége folyamatosan növekszik a vállalkozások számára. Míg az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában már kialakult gyakorlata van a véleménykezelési ügyeknek, Magyarországon ez még újdonságnak számít.
A Google saját platformot biztosít a nem megfelelő értékelések jelentésére, de általában csak a tartalmi irányelveket sértő kommenteket (egyértelmű hazugság, gyűlöletbeszéd) távolítja el. A vállalkozásoknak azt javasolják, hogy személyes kommunikációval kezeljék a negatív értékeléseket. Fontos, hogy a felhasználók megfenyegetése a Google részéről szankciókat vonhat maga után a vállalkozás számára.
Mostantól bárki számára térítésmentesen elérhető a Moderna által gyártott, mRNS-alapú Spikevax oltóanyag - írja közleményében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ.
Az őszi koronavírus-járvány lassan véget ér, és Magyarország már elkésett a Covid-19 elleni oltási kampánnyal.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal összehangolt akcióban lépett fel egy külföldi áruszállítói hálózattal szemben.
Aggasztóan kevés gyermek születik Magyarországon, ez azonban nem egyedi: régiós, európai és globális szinten is hasonló demográfiai problémakkal néznek szembe.
Az Európai Parlament elfogadta a játékok biztonságáról szóló új szabályokat, amelyek szigorúbb vegyi anyag korlátozásokat és digitális termékútleveleket vezetnek be.
A tüdőrákban szenvedők 5 éves életkor-standardizált nettó túlélési aránya jelenleg 18,4%, azaz a diagnózist követő öt év elteltével ötből csak egy beteg van életben.
Egy új kutatás szerint a műtét alatt lejátszott zene csökkentheti az altatószerek szükséges mennyiségét és javíthatja a betegek felépülését.
Megkezdődött a Covid elleni vakcinák kiszállítása a háziorvosi rendelőkbe, szakértők szerint pedig az idősek különösen veszélyeztetettek lehetnek az idei influenzaszezonban.
A kezelés előtt a betegeknek teljesen abba kell hagyniuk a drog használatát.
Íme kilenc szülői szokás, ami egy gyermekpszichológus kutatásai szerint a leginkább fejleszti a szociális készségeket.
Ausztriához, Csehországhoz és Szlovákiához hasonlóan Magyarországon is jelentősen emelkedett a hepatitis A megbetegedések száma.
A Lyme-kór világszerte – így Magyarországon is – a leggyakoribb állatról emberre terjedő betegség.
Több szezon óta egyre kevesebb a beadott influenza elleni oltások száma.
Egy kutatás szerint a négy vagy több oltást kapóknál kevesebb influenzaszerű betegség és szamárköhögés fordult elő, míg egy másik tanulmány a vakcinázást heveny veseelégtelenséggel hozta...
Új influenzavariáns jelent meg Európában, amely ellen a jelenlegi oltások csak részleges védelmet nyújtanak.
A harmincas éveinkben meghozott életmódbeli döntések jelentősen befolyásolhatják, milyen egészségi állapotban érjük meg a hetvenes éveinket.
Szakértők szerint az élelmiszeripar hatalmas profitot termel az egészségtelen élelmiszerek értékesítéséből, miközben ezek a termékek világszerte hozzájárulnak az elhízáshoz.
