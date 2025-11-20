Kutatók figyelmeztetnek: ezt tedd az egészségedért, hogy ne kerülj fiatalon bajba - íme, a tippek

A harmincas éveinkben meghozott életmódbeli döntések jelentősen befolyásolhatják, milyen egészségi állapotban érjük meg a hetvenes éveinket. A szakértők szerint a megfelelő szokások kialakításával akár 90-95 éves korunkig is jó egészségben élhetünk - írja a BBC.

A kutatók szerint a harmincas évek kulcsfontosságú időszakot jelentenek, mivel ekkor kezdődnek az első, korral járó fiziológiai változások az izomtömegben, csontsűrűségben és az anyagcserében. Eric Verdin, a kaliforniai Buck Institute for Research on Ageing vezetője hangsúlyozza, hogy bár soha nem késő életmódot váltani, a korai kezdés jelentős előnyökkel jár.

A szakértők különösen fontosnak tartják, hogy harmincas éveinkben a lehető legmagasabb szintre fejlesszük aerob kapacitásunkat, rugalmasságunkat és izomerőnket. Paul Morgan, a Manchester Metropolitan University táplálkozás- és anyagcsere szakértője szerint az alsó végtagok izomcsoportjainak erősítése kulcsfontosságú a későbbi függetlenség megőrzéséhez.

A sportolás kiváló mód ennek elérésére. A kutatások szerint különösen a tenisz és tollaslabda, valamint a kerékpározás kapcsolódik a hosszabb élettartamhoz. Már napi 5 perc mérsékelt vagy intenzív testmozgás is lassíthatja az agy öregedését, de akár egy 15 perces tempós séta is jelentős különbséget tehet.

Az agy egészségének megőrzésében a jó fogápolás is meglepően fontos szerepet játszik. Számos tanulmány kimutatta, hogy a fogínygyulladás és a későbbi kognitív hanyatlás között összefüggés van, feltehetően a krónikus gyulladás agyi hatásai miatt.

A harmincas évek ideális időszak az alkoholfogyasztás csökkentésére is, mivel az alkohol felgyorsítja az öregedést és zavarja az alvást. João Passos, a Mayo Clinic öregedéskutató központjának professzora szerint a rendszeres alvási minta kulcsfontosságú az agy egészségének megőrzéséhez. Verdin azt javasolja, hogy minden este ugyanabban az időben feküdjünk le, hogy szervezetünk biológiai órája szinkronban maradjon.

A táplálkozás terén érdemes megfontolni az időszakos böjtölést. Verdin szerint már a napi 12 órás étkezési ablak és 12 órás böjt is jelentős előnyökkel jár, mivel a böjtölés alatt a szervezet a javítási folyamatokra összpontosíthat. Emellett a több gyümölcs és zöldség fogyasztása, különösen a karotinoidokban gazdag ételek, lassíthatják az öregedést.

Bár a harmincas éveinkben még sebezhetetlennek érezhetjük magunkat, a korai életmódváltás - az alkoholfogyasztás mérséklése, rendszeres sportolás, következetes alvási ritmus és az étkezési szokások átalakítása - jelentősen javíthatja szívünk, izmaink, ízületeink és agyunk egészségét az elkövetkező évtizedekben.