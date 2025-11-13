Ennyit te is megiszol naponta? Súlyos életveszély leselkedhet rád, ha nem hagyod azonnal abba!

Egy friss kutatás szerint a rendszeres, napi három vagy több alkoholos ital fogyasztása súlyosabb agyvérzéshez és korábbi agykárosodáshoz vezethet. A tanulmány rávilágít, hogy az alkoholfogyasztás jelentősen növeli a vérzéses stroke kockázatát - írta a CNN.

A Neurology folyóiratban november 5-én megjelent tanulmány szerint a rendszeres, napi három vagy több alkoholos ital fogyasztása súlyosabb agyvérzéssel és korábbi hosszú távú agykárosodással hozható összefüggésbe.

"A vérzéses stroke, vagy más néven agyi vérzés akkor következik be, amikor az agyban egy ér megreped, és a kiömlő vér károsítja a környező agyszövetet. A vérzéses stroke-ok az összes stroke 15-20%-át teszik ki" - magyarázta Dr. Mitchell Elkind, az Amerikai Szív Egyesület agyi egészségért és stroke-ért felelős tudományos vezetője.

A kutatás vezető szerzője, Dr. M. Edip Gurol szerint: "Azok az emberek, akik átlagosan napi három pohár alkoholt fogyasztottak, átlagosan 11 évvel fiatalabb korban szenvedtek agyvérzést, mint azok, akik kevesebb alkoholt ittak."

Az Egyesült Államokban évente 795 000 ember szenved stroke-ot, és ezek 10%-a vérzéses stroke. A CDC adatai szerint az amerikai felnőttek 17%-a részegedik le rendszeresen, 6%-uk pedig súlyos alkoholfogyasztó. 2024-ben 29,7 millió 12 éves vagy idősebb amerikainak volt alkoholhasználati zavara.

A vérzéses stroke legfontosabb kockázati tényezője a magas vérnyomás, amely az amerikai felnőttek közel felét, vagyis 119,9 millió embert érinti. A magas vérnyomás tünetei közé tartozik a fejfájás, légszomj és orrvérzés.

"A fiatalabb emberek körében a stroke másik fontos oka a tiltott szerek használata: nemcsak az alkohol, hanem a kokain, metamfetamin és más stimulánsok, heroin és más injektált drogok is stroke-hoz és agyvérzéshez vezethetnek" - figyelmeztetett Elkind.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Gurol azt javasolja a vérzéses stroke-on átesett vagy magasabb kockázatú betegeknek, hogy teljesen hagyjanak fel az alkoholfogyasztással, vagy csak nagyon ritkán, évente legfeljebb hat alkalommal, és akkor is csak egy pohárnyit fogyasszanak 24 óra alatt.

A stroke kockázatának csökkentése érdekében Elkind a vérnyomás ellenőrzését és szükség esetén gyógyszeres kezelését javasolja. A vérnyomás csökkentésének egyszerű módja az aerob testmozgás, például a séta, valamint a sóbevitel csökkentése és a mediterrán étrend követése.

A tanulmány megállapításai 1600, vérzéses stroke miatt kórházba került, átlagosan 75 éves felnőtt adatain alapulnak. A résztvevők mind a bostoni Massachusetts General Hospital betegei voltak, és többségükben fehér bőrűek.