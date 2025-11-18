A vezérigazgató figyelmeztetett az AI "hatalmas" energiaigényére is, és elmondta, hogy az Alphabet nettó nulla kibocsátási céljai késni fognak, ahogy a vállalat növeli számítási kapacitását.
Árháborút indít a Novo Nordisk, ennyiért adja mostantól a hírhedt fogyasztószerét: de jó lesz ez nekünk?
A Novo Nordisk jelentősen csökkenti a Wegovy árát az Egyesült Államokban, miközben vezérigazgatója teljes erőbedobást ígér a fogyasztótabletta piacra dobásánál.
A dán gyógyszergyártó hétfőn bejelentette, hogy az Egyesült Államokban 499 dollárról 349 dollárra csökkenti az injekciós Wegovy havi árát a készpénzzel fizető páciensek számára. Ez a lépés felgyorsítja a Donald Trump elnökkel korábban kötött megállapodás végrehajtását, amely eredetileg januárban lépett volna életbe - közölte a Reuters.
Mike Doustdar vezérigazgató a Dán Részvényesek Szövetségének rendezvényén hangsúlyozta: "Ezúttal több mint elegendő tablettánk van, így teljes erőbedobással fogunk dolgozni, hogy sikerre vigyük a terméket." A cég az év végéig várja az amerikai szabályozó hatóság döntését a Wegovy tabletta formájáról, amely várhatóan vonzóbb lesz azoknak a pácienseknek, akik szeretnék elkerülni az injekciókat.
A Novo Nordisk igyekszik elkerülni a 2021-es injekciós Wegovy bevezetésekor tapasztalt ellátási problémákat, amelyek lehetőséget adtak fő versenytársának, az Eli Lillynek és az utánzatokat gyártó cégeknek a piaci részesedés növelésére.
Az árcsökkentés részeként a Wegovy és az Ozempic (amely ugyanazt a hatóanyagot tartalmazza) első adagjai 149 dollárért lesznek elérhetők havonta a Medicare, Medicaid és készpénzzel fizető páciensek számára a TrumpRx platformon vagy olyan kereskedelmi partnereken keresztül, mint a GoodRx, WeightWatchers és Costco.
Doustdar kiemelte, hogy a fogyasztószereket használók inkább "fogyasztói magatartást" mutatnak a hagyományos cukorbeteg páciensekhez képest, ami gyorsabb alkalmazkodást igényel a cég kereskedelmi megközelítésében. A Novo Nordisk újonnan megválasztott elnöke, Lars Rebien Sorensen pénteken bejelentette, hogy vény nélküli készítményekkel kapcsolatos szakértelmet kíván bevonni az igazgatótanácsba.
A vezérigazgató elismerte, hogy a negyedik negyedévben a cég eladásai várhatóan 4%-kal csökkennek, miközben az év első három hónapjában még 18%-os növekedést mutattak. "Mondhatjuk, hogy ez nagyon rossz" - jegyezte meg, ugyanakkor hangsúlyozta a vállalat árképzési és termelési stratégiáinak potenciálját a betegek hozzáférésének drámai bővítésére. "Jelenleg csak azok töredékének adunk gyógyszert, akik szeretnék, akiknek szükségük van rá."
Katasztrófa szélén táncol a magyar egészségügy: rengeteg állami szolgáltatás szűnt meg, ezt már a betegek is érzik
Az egészségügyi ellátórendszerben egyre súlyosabb problémákat okoz a szakemberhiány, ami miatt a betegek jelentős része nem jut időben orvosi ellátáshoz.
Az Egyesült Államokban egy embernél is kimutatták a H5N5 madárinfluenza-vírust, az illetőt jelenleg kórházban kezelik.
Itt az első vizsgálat eredménye: ez állhat a tömeges ételmérgezés hátterében, mely több száz óvodást érintett Budapesten
Több betegtől származó mintában calicivírust és enterotoxin pozitív Staphylococcus aureus baktériumot mutattak ki.
Hosszú ideje kérdés, hogy mikor vehetünk be egyszerűen egy tablettát a fogyás érdekében.
Óriási változás élesedett a magyar kórházakban: már most hatalmas a felháborodás - mi lesz ennek a vége?
Késik az egységes kórházi beléptetőrendszer bevezetése, amely a dolgozók kamerás azonosítását szolgálná.
A dolgozók szerint régóta ismert volt a probléma, mégsem történt érdemi beavatkozás a vízhálózatban.
Magyarok százezrei jogosultak 300 ezer forintos lakástámogatásra: több, lehetőség is van - Így csinálják az élelmesek
A támogatás összege legfeljebb 300 ezer forint, melyet 10 évenként lehet igényelni a lakókörnyezet akadálymentesítésére.
A magvak fogyasztása, tünetmentes időszakban, nem növeli az egyik gyakori vastagbélgyulladás, az ún. divertikulitisz kockázatát, sőt akár enyhén csökkentheti is.
Az emberiség 95%-a elkapja ezt a vírust: most súlyos, végzetes szövődményt fedeztek fel vele kapcsolatban
Az EBV-fertőzés rendkívül elterjedt, a felnőttek több mint 90 százaléka átesett rajta élete során.
Több száz gyerek betegedett meg egy budapesti ételmérgezés miatt, a vizsgálatok calicivírust és Staphylococcus aureust is kimutattak.
A koronavírus örökítőanyagának mennyisége csökkent a hazai szennyvízben.
A cél a 2050-re tervezett klímasemlegesség eléréséhez szükséges.
Egy friss kutatás szerint a rendszeres, napi három vagy több alkoholos ital fogyasztása súlyosabb agyvérzéshez és korábbi agykárosodáshoz vezethet.
Egy friss kutatás szerint a gyermekkori magas vérnyomás előfordulása közel kétszeresére nőtt az elmúlt 20 évben.
Több millióan választanak szépészeti beavatkozást világszerte – köztük egyre több magyar. Mi áll a plasztikai sebészet robbanásszerű növekedése mögött?
Az Amnesty International jelentése szerint világszerte 170 országban több mint 18 300 olaj-, gáz- és szénipari létesítmény működik jelenleg.
Magyarországon ma több mint 1 millió ember él diagnosztizált cukorbetegséggel.
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
-
