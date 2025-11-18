2025. november 18. kedd Jenő
Közelkép egy férfi kezében egy tablettás üveget tartó férfi kezébe gyógyszert önt a kezébe a házában
Egészség

Árháborút indít a Novo Nordisk, ennyiért adja mostantól a hírhedt fogyasztószerét: de jó lesz ez nekünk?

Pénzcentrum
2025. november 18. 16:15

A Novo Nordisk jelentősen csökkenti a Wegovy árát az Egyesült Államokban, miközben vezérigazgatója teljes erőbedobást ígér a fogyasztótabletta piacra dobásánál.

A dán gyógyszergyártó hétfőn bejelentette, hogy az Egyesült Államokban 499 dollárról 349 dollárra csökkenti az injekciós Wegovy havi árát a készpénzzel fizető páciensek számára. Ez a lépés felgyorsítja a Donald Trump elnökkel korábban kötött megállapodás végrehajtását, amely eredetileg januárban lépett volna életbe - közölte a Reuters.

Mike Doustdar vezérigazgató a Dán Részvényesek Szövetségének rendezvényén hangsúlyozta: "Ezúttal több mint elegendő tablettánk van, így teljes erőbedobással fogunk dolgozni, hogy sikerre vigyük a terméket." A cég az év végéig várja az amerikai szabályozó hatóság döntését a Wegovy tabletta formájáról, amely várhatóan vonzóbb lesz azoknak a pácienseknek, akik szeretnék elkerülni az injekciókat.

A Novo Nordisk igyekszik elkerülni a 2021-es injekciós Wegovy bevezetésekor tapasztalt ellátási problémákat, amelyek lehetőséget adtak fő versenytársának, az Eli Lillynek és az utánzatokat gyártó cégeknek a piaci részesedés növelésére.

Az árcsökkentés részeként a Wegovy és az Ozempic (amely ugyanazt a hatóanyagot tartalmazza) első adagjai 149 dollárért lesznek elérhetők havonta a Medicare, Medicaid és készpénzzel fizető páciensek számára a TrumpRx platformon vagy olyan kereskedelmi partnereken keresztül, mint a GoodRx, WeightWatchers és Costco.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

Doustdar kiemelte, hogy a fogyasztószereket használók inkább "fogyasztói magatartást" mutatnak a hagyományos cukorbeteg páciensekhez képest, ami gyorsabb alkalmazkodást igényel a cég kereskedelmi megközelítésében. A Novo Nordisk újonnan megválasztott elnöke, Lars Rebien Sorensen pénteken bejelentette, hogy vény nélküli készítményekkel kapcsolatos szakértelmet kíván bevonni az igazgatótanácsba.

A vezérigazgató elismerte, hogy a negyedik negyedévben a cég eladásai várhatóan 4%-kal csökkennek, miközben az év első három hónapjában még 18%-os növekedést mutattak. "Mondhatjuk, hogy ez nagyon rossz" - jegyezte meg, ugyanakkor hangsúlyozta a vállalat árképzési és termelési stratégiáinak potenciálját a betegek hozzáférésének drámai bővítésére. "Jelenleg csak azok töredékének adunk gyógyszert, akik szeretnék, akiknek szükségük van rá."
Címlapkép: Getty Images
#egészség #gyógyszer #egyesült államok #árképzés #cukorbetegség #donald trump #gyógyszergyár #betegellátás #gyógyszeripar #eladások #injekció #árcsökkentés #vezérigazgató #novo nordisk

