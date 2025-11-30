2025. november 30. vasárnap András, Andor
-1 °C Budapest
Közelkép női kezekről sebészeti maszkkal a vírus ellen.
Egészség

Itt a bejelentés: visszatér a kötelező maszkviselés, itt vezetik be újra az intézkedést Magyarországon

Pénzcentrum
2025. november 30. 20:39

December 1-jétől kötelező maszkviselés és részleges látogatási tilalom lép életbe a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórházban a járványügyi helyzet miatt. Az intézkedések célja a betegek és az egészségügyi dolgozók védelme.  

A Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórházban 2025. december 1-től, hétfő reggel 8 órától új járványügyi protokoll lép életbe. Az egészségügyi intézmény főigazgatói utasítása a betegek, a dolgozók és a látogatók egészségének megóvását szolgálja - írja a Vehir.hu.

Az új szabályozás értelmében valamennyi közösségi területen – beleértve a folyosókat, váróhelyiségeket, kórtermeket, rendelőket és vizsgálókat – kötelezővé válik az orrot és szájat egyaránt fedő védőmaszk használata. Ez alól kizárólag a fekvőbetegek mentesülnek saját kórtermükben.

A higiéniai előírások szigorítása keretében az intézmény területére érkezőknek és onnan távozóknak kötelező az alkoholos kézfertőtlenítő használata.

A kórház több részlegén teljes látogatási tilalmat vezetnek be. Ez érinti az intenzív terápiás osztályokat, a klinikai onkológiát, a sugárterápiás részleget, valamint az újszülött- és gyermekintenzív egységet és a szülészeti osztályt is.

Kivételes esetekben, kizárólag szakmai indokkal, az osztályvezető vagy az ügyeletes orvos egyedi engedélyt adhat a látogatásra. Légúti tünetekkel vagy lázzal rendelkező személyek azonban semmilyen körülmények között nem látogathatnak betegeket.

A korlátozások nem vonatkoznak azokra a kísérőkre, akiknek jelenléte szakmai szempontból indokolt. A kórház közleménye szerint az intézkedések visszavonásig maradnak érvényben.
Címlapkép: Getty Images
2025. november 30.
