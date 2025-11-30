Itt a bejelentés: visszatér a kötelező maszkviselés, itt vezetik be újra az intézkedést Magyarországon

December 1-jétől kötelező maszkviselés és részleges látogatási tilalom lép életbe a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórházban a járványügyi helyzet miatt. Az intézkedések célja a betegek és az egészségügyi dolgozók védelme.

A Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórházban 2025. december 1-től, hétfő reggel 8 órától új járványügyi protokoll lép életbe. Az egészségügyi intézmény főigazgatói utasítása a betegek, a dolgozók és a látogatók egészségének megóvását szolgálja - írja a Vehir.hu.

Az új szabályozás értelmében valamennyi közösségi területen – beleértve a folyosókat, váróhelyiségeket, kórtermeket, rendelőket és vizsgálókat – kötelezővé válik az orrot és szájat egyaránt fedő védőmaszk használata. Ez alól kizárólag a fekvőbetegek mentesülnek saját kórtermükben.

A higiéniai előírások szigorítása keretében az intézmény területére érkezőknek és onnan távozóknak kötelező az alkoholos kézfertőtlenítő használata.

A kórház több részlegén teljes látogatási tilalmat vezetnek be. Ez érinti az intenzív terápiás osztályokat, a klinikai onkológiát, a sugárterápiás részleget, valamint az újszülött- és gyermekintenzív egységet és a szülészeti osztályt is.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Kivételes esetekben, kizárólag szakmai indokkal, az osztályvezető vagy az ügyeletes orvos egyedi engedélyt adhat a látogatásra. Légúti tünetekkel vagy lázzal rendelkező személyek azonban semmilyen körülmények között nem látogathatnak betegeket.

A korlátozások nem vonatkoznak azokra a kísérőkre, akiknek jelenléte szakmai szempontból indokolt. A kórház közleménye szerint az intézkedések visszavonásig maradnak érvényben.