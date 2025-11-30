A hamis futballmezek komoly egészségügyi kockázatot jelenthetnek a vásárlóknak: egyre többen fordulnak a megfizethető alternatívák felé a hivatalos termékek magas árai miatt.
Itt a bejelentés: visszatér a kötelező maszkviselés, itt vezetik be újra az intézkedést Magyarországon
December 1-jétől kötelező maszkviselés és részleges látogatási tilalom lép életbe a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórházban a járványügyi helyzet miatt. Az intézkedések célja a betegek és az egészségügyi dolgozók védelme.
A Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórházban 2025. december 1-től, hétfő reggel 8 órától új járványügyi protokoll lép életbe. Az egészségügyi intézmény főigazgatói utasítása a betegek, a dolgozók és a látogatók egészségének megóvását szolgálja - írja a Vehir.hu.
Az új szabályozás értelmében valamennyi közösségi területen – beleértve a folyosókat, váróhelyiségeket, kórtermeket, rendelőket és vizsgálókat – kötelezővé válik az orrot és szájat egyaránt fedő védőmaszk használata. Ez alól kizárólag a fekvőbetegek mentesülnek saját kórtermükben.
A higiéniai előírások szigorítása keretében az intézmény területére érkezőknek és onnan távozóknak kötelező az alkoholos kézfertőtlenítő használata.
A kórház több részlegén teljes látogatási tilalmat vezetnek be. Ez érinti az intenzív terápiás osztályokat, a klinikai onkológiát, a sugárterápiás részleget, valamint az újszülött- és gyermekintenzív egységet és a szülészeti osztályt is.
Kivételes esetekben, kizárólag szakmai indokkal, az osztályvezető vagy az ügyeletes orvos egyedi engedélyt adhat a látogatásra. Légúti tünetekkel vagy lázzal rendelkező személyek azonban semmilyen körülmények között nem látogathatnak betegeket.
A korlátozások nem vonatkoznak azokra a kísérőkre, akiknek jelenléte szakmai szempontból indokolt. A kórház közleménye szerint az intézkedések visszavonásig maradnak érvényben.
Egy budapesti fogászati rendelő ügyvédi felszólítással és büntetőjogi következményekkel fenyegette meg egy páciensét negatív Google-értékelése miatt.
Európában évente több ezer ember kap HIV-diagnózist, és ezek mintegy fele túl későn történik, ami növeli a súlyosabb megbetegedések kockázatát.
A hatóság ugyan konkrét utazási állásfoglalást nem adott, de megerősítette: a karácsonyi vásárok fokozott kockázatot jelentenek.
5979 gyermek született, és 10 333 fő vesztette életét
Magyarország a legsúlyosabb európai régiók között a keringési halálozásban. Miért ilyen rossz a helyzet, és mi emeli ennyire a kockázatot? A CHART most megmutatja.
Mostantól bárki számára térítésmentesen elérhető a Moderna által gyártott, mRNS-alapú Spikevax oltóanyag - írja közleményében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ.
Az őszi koronavírus-járvány lassan véget ér, és Magyarország már elkésett a Covid-19 elleni oltási kampánnyal.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal összehangolt akcióban lépett fel egy külföldi áruszállítói hálózattal szemben.
Sokkoló, ami a világban történik, minden örökre meg fog változni: ez alól Magyarország sem húzhatja ki magát
Aggasztóan kevés gyermek születik Magyarországon, ez azonban nem egyedi: régiós, európai és globális szinten is hasonló demográfiai problémakkal néznek szembe.
Az Európai Parlament elfogadta a játékok biztonságáról szóló új szabályokat, amelyek szigorúbb vegyi anyag korlátozásokat és digitális termékútleveleket vezetnek be.
Ez ma az egyik legádázabb betegség: nagyon nagy a veszély, de a szakértők szerint már közel az áttörés
A tüdőrákban szenvedők 5 éves életkor-standardizált nettó túlélési aránya jelenleg 18,4%, azaz a diagnózist követő öt év elteltével ötből csak egy beteg van életben.
Egy új kutatás szerint a műtét alatt lejátszott zene csökkentheti az altatószerek szükséges mennyiségét és javíthatja a betegek felépülését.
Durva járvánnyal számolnak idén a szakértők: új variánsok fertőznek, mielőbb érdemes ezt kérni a házorvosnál
Megkezdődött a Covid elleni vakcinák kiszállítása a háziorvosi rendelőkbe, szakértők szerint pedig az idősek különösen veszélyeztetettek lehetnek az idei influenzaszezonban.
A kezelés előtt a betegeknek teljesen abba kell hagyniuk a drog használatát.
Íme kilenc szülői szokás, ami egy gyermekpszichológus kutatásai szerint a leginkább fejleszti a szociális készségeket.
Ausztriához, Csehországhoz és Szlovákiához hasonlóan Magyarországon is jelentősen emelkedett a hepatitis A megbetegedések száma.
A Lyme-kór világszerte – így Magyarországon is – a leggyakoribb állatról emberre terjedő betegség.
Több százezer magyar kaphatja meg idén ezt a fertőzést: lenne védelem akár ingyen is, túl kevesen kérik
Több szezon óta egyre kevesebb a beadott influenza elleni oltások száma.
