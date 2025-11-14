2025. november 14. péntek Aliz
Fiú influenza elleni védőoltást kap a klinikán. Kisfiú, akinek a karja oltást ad a kesztyűt viselő gyermekorvos.
Világ

Riadót fújt az egészségügyi hatóság: futótűzként terjed az új járvány, jöhet a kötelező oltás?

Pénzcentrum
2025. november 14. 16:17

Bristolban sürgősen oltásra szólítják fel a lakosságot a növekvő influenzás esetek miatt, miután szakértők szerint a 2025-ös szezon a legrosszabb lehet egy évtizede - írta meg a BBC.

Az Egyesült Királyság Egészségbiztonsági Ügynökségének (UKHSA) közegészségügyi szakértője, Dr. Alasdair Wood a BBC-nek elmondta, hogy az ország más részeihez képest Bristolban kevesebb krónikus betegséggel élő ember vette fel az oltást.

"Szeretnénk, ha mindenki tudná, hogy ez rendkívül fontos, ez a legjobb módja annak, hogy megvédjék magukat és környezetüket" - nyilatkozta a szakember.

Az influenza elleni védőoltást az NHS minden évben ingyenesen biztosítja a magasabb kockázati csoportba tartozó emberek millióinak, beleértve a 65 év felettieket, a krónikus betegségben szenvedőket és a várandós nőket.

Az Egyesült Királyságban már több mint 13 millió ember kapta meg az oltást, de ez ötmillióval kevesebb, mint tavaly, ami arra késztette a hatóságokat, hogy minél több jogosult embert buzdítsanak az oltás felvételére.

"A téli időszakban mind a háziorvosi rendelőkben, mind a kórházakban tapasztalható a megnövekedett nyomás, és az oltás fontos tényező az emberek védelmében" - mondta Dr. Wood. "Különösen azoknál, akik krónikus betegségekkel élnek, és sokkal nagyobb valószínűséggel tapasztalják az influenza súlyos hatásait, ami kórházi kezeléshez, egyes esetekben pedig komoly betegséghez vagy akár halálhoz is vezethet." - tette hozzá.

A 36 éves Beth Smout a BBC-nek elmondta, hogy ő is beoltatta magát, mivel két krónikus betegsége - asztma és szívbetegség - súlyosbodhat tüdőfertőzések, köhögés és megfázás esetén. Az oltás felvételét "egyértelmű döntésnek" nevezte, és hozzátette: "Nagyon tudatában vagyok annak, hogy nagyobb valószínűséggel kerülök kórházba, ha elkapnám az influenzát. Ezt nyilvánvalóan szeretném elkerülni mind magam miatt, mind pedig azért, mert ha tehetek valamit az NHS munkájának megkönnyítéséért, azt választanám."
Címlapkép: Getty Images
Portfolio Sustainable World 2025
