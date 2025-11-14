Riadót fújt az egészségügyi hatóság: futótűzként terjed az új járvány, jöhet a kötelező oltás?

Bristolban sürgősen oltásra szólítják fel a lakosságot a növekvő influenzás esetek miatt, miután szakértők szerint a 2025-ös szezon a legrosszabb lehet egy évtizede - írta meg a BBC.

Az Egyesült Királyság Egészségbiztonsági Ügynökségének (UKHSA) közegészségügyi szakértője, Dr. Alasdair Wood a BBC-nek elmondta, hogy az ország más részeihez képest Bristolban kevesebb krónikus betegséggel élő ember vette fel az oltást.

"Szeretnénk, ha mindenki tudná, hogy ez rendkívül fontos, ez a legjobb módja annak, hogy megvédjék magukat és környezetüket" - nyilatkozta a szakember.

Az influenza elleni védőoltást az NHS minden évben ingyenesen biztosítja a magasabb kockázati csoportba tartozó emberek millióinak, beleértve a 65 év felettieket, a krónikus betegségben szenvedőket és a várandós nőket.

Az Egyesült Királyságban már több mint 13 millió ember kapta meg az oltást, de ez ötmillióval kevesebb, mint tavaly, ami arra késztette a hatóságokat, hogy minél több jogosult embert buzdítsanak az oltás felvételére.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

"A téli időszakban mind a háziorvosi rendelőkben, mind a kórházakban tapasztalható a megnövekedett nyomás, és az oltás fontos tényező az emberek védelmében" - mondta Dr. Wood. "Különösen azoknál, akik krónikus betegségekkel élnek, és sokkal nagyobb valószínűséggel tapasztalják az influenza súlyos hatásait, ami kórházi kezeléshez, egyes esetekben pedig komoly betegséghez vagy akár halálhoz is vezethet." - tette hozzá.

A 36 éves Beth Smout a BBC-nek elmondta, hogy ő is beoltatta magát, mivel két krónikus betegsége - asztma és szívbetegség - súlyosbodhat tüdőfertőzések, köhögés és megfázás esetén. Az oltás felvételét "egyértelmű döntésnek" nevezte, és hozzátette: "Nagyon tudatában vagyok annak, hogy nagyobb valószínűséggel kerülök kórházba, ha elkapnám az influenzát. Ezt nyilvánvalóan szeretném elkerülni mind magam miatt, mind pedig azért, mert ha tehetek valamit az NHS munkájának megkönnyítéséért, azt választanám."