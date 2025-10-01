2025. október 1. szerda Malvin
14 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Vidám kisiskolások egy csoportja a menzán, ebédelnek és beszélgetnek.
Egészség

Dagad a menzabotrány: üvegszilánkot találtak az iskolai ebédben, csoda, hogy nem lett baj

Pénzcentrum
2025. október 1. 14:22

Üvegdarabot talált egy diák a XVIII. kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei, Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium menzáján felszolgált ételben. Az eset nem okozott sérülést, a szolgáltató belső vizsgálatot indított, a hatósági ellenőrzés pedig nem tárt fel szabálytalanságot.

"Az esetről mély aggodalommal értesültünk, és bízunk benne, hogy a jövőben az étkeztetés nagyobb felelősséggel zajlik az intézményünkben" – nyilatkozta a HVG-nek Pásztor Józsefné, a XVIII. kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei, Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium igazgatója.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az intézményvezető tájékoztatása szerint szeptember 17-én egy tanuló üvegdarabot fedezett fel a menzán felszolgált ételben. A diák szerencsére nem nyelte le az idegen anyagot, és szájsérülés sem történt.

Az iskola vezetése azonnal értesítette az étkeztetést biztosító Delirest Kft.-t és a kerületi polgármesteri hivatalt is. Az alpolgármesternek címzett levélben kérték, hogy tájékoztassák az esetről a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt is. A szolgáltató másnap e-mailben jelezte, hogy lefolytatták a belső vizsgálatot, amelynek jegyzőkönyvét eljuttatták az iskolának.

Kapcsolódó cikkeink:

A Delirest Kft. a HVG megkeresésére megerősítette az incidenst, pontosítva, hogy a diák "egy kisebb kavicsnyi, tompa üvegdarabot" talált a paprikás krumpliban. A cég közlése szerint hatósági eljárás nem indult az ügyben.

"Aznap a cégünk 1731 adag ételt szolgált fel különböző intézményekben. Sehonnan nem érkezett bejelentés az ételekkel összefüggésben. Az üvegdarab átvételét követően azonnali belső ellenőri vizsgálatot rendeltünk el. Az ellenőrzést végző élelmiszermérnökök: minden pontra kiterjedően meghallgatták a konyhai dolgozók beszámolóját, megvizsgálták az összes göngyöleget, valamint a tálakat és edényeket, amelyek mindegyike ép volt. Az ellenőri vizsgálat megállapította, hogy a főző- és tálalókonyha a hatályos élelmiszer-biztonsági szabályoknak megfelelően üzemelt, a dolgozók a szigorú szabályok maximális betartásával végezték munkájukat. A konyhából nem kerülhetett üvegdarab az ételbe" – közölte a vállalat.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A Delirest hozzátette, hogy bár az ellenőrzés nem tárt fel hiányosságokat, a következő időszakban az előírtnál gyakrabban fognak ellenőrzéseket végezni, és készek együttműködni az iskola vezetésével a hasonló esetek megelőzése érdekében.

A Pest Vármegyei Kormányhivatal a HVG-nek adott tájékoztatása szerint: "Hatóságunk a főző és a tálaló konyhán teljes, átfogó ellenőrzést tartott, amelynek keretében eljárás indítására okot adó hiba vagy hiányosság nem volt megállapítható."
Címlapkép: Getty Images
#egészség #élelmiszer #iskola #általános iskola #nébih #menza #gimnázium #diák #élelmiszerbiztonság #üveg #hatósági ellenőrzés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:30
14:22
14:15
14:10
14:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 1.
Kereskedelmi Szövetség: 100 forint eladáson 40 fillért buknak a boltok, tarthatatlan a helyzet
2025. október 1.
Ezzel a melóval itthon is degeszre keresheted magad: 950 ezres havi bér, diploma sem kell
2025. október 1.
Trump harapófogójában Magyarország: tényleg katasztrófa lenne leválni az orosz energiáról jővőre?
2025. szeptember 30.
Jókora öröklési tévhitben él a magyarok zöme: egyszerű hiba miatt úszhat el a családi vagyon
2025. szeptember 30.
Már az általános suli is óriási bukta magyar gyerekként: sokaknak ezért nem lesz jól fizető állása
NAPTÁR
Tovább
2025. október 1. szerda
Malvin
40. hét
Október 1.
Az idősek világnapja
Október 1.
A mellrák elleni küzdelem világnapja
Október 1.
Vegetáriánus világnap
Október 1.
A fájdalomcsillapítás világnapja
Október 1.
A zene világnapja
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Te is Pfizer oltást kaptál Covid ellen? Akkor erről jobb, ha tudsz
2
2 hete
Botrány, hiába fizetjük a TB-t: állami kórházban havi 160 ezret szednek a betegektől
3
2 hete
Vészesen terjed az új COVID-variáns Magyarországon: ezek a tünetei, érdemes komolyan venni
4
4 hete
Te is lefagyasztod ezeket az ételeket otthon? Óriási hibát követsz el, mutatjuk, miért
5
5 napja
Vészesen terjed Magyarországon az új Covid: ezek a tünetei, érdemes résen lenni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Arbitrázs
ügylet, amely a különböző piacokon mutatkozó ár-, bér- és kamatkülönbségek kihasználásával ér el nyereséget.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 1. 14:30
Ilyen akció évente csak egyszer van a Lidlben: 599-3499 forintba kerül most sokak kedvence
Pénzcentrum  |  2025. október 1. 12:58
Trump harapófogójában Magyarország: tényleg katasztrófa lenne leválni az orosz energiáról jővőre?
Agrárszektor  |  2025. október 1. 13:32
Tényleg megszűnnek az uniós agrártámogatások?