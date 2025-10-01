Dagad a menzabotrány: üvegszilánkot találtak az iskolai ebédben, csoda, hogy nem lett baj

Üvegdarabot talált egy diák a XVIII. kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei, Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium menzáján felszolgált ételben. Az eset nem okozott sérülést, a szolgáltató belső vizsgálatot indított, a hatósági ellenőrzés pedig nem tárt fel szabálytalanságot.

"Az esetről mély aggodalommal értesültünk, és bízunk benne, hogy a jövőben az étkeztetés nagyobb felelősséggel zajlik az intézményünkben" – nyilatkozta a HVG-nek Pásztor Józsefné, a XVIII. kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei, Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium igazgatója.

Az intézményvezető tájékoztatása szerint szeptember 17-én egy tanuló üvegdarabot fedezett fel a menzán felszolgált ételben. A diák szerencsére nem nyelte le az idegen anyagot, és szájsérülés sem történt.

Az iskola vezetése azonnal értesítette az étkeztetést biztosító Delirest Kft.-t és a kerületi polgármesteri hivatalt is. Az alpolgármesternek címzett levélben kérték, hogy tájékoztassák az esetről a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt is. A szolgáltató másnap e-mailben jelezte, hogy lefolytatták a belső vizsgálatot, amelynek jegyzőkönyvét eljuttatták az iskolának.

A Delirest Kft. a HVG megkeresésére megerősítette az incidenst, pontosítva, hogy a diák "egy kisebb kavicsnyi, tompa üvegdarabot" talált a paprikás krumpliban. A cég közlése szerint hatósági eljárás nem indult az ügyben.

"Aznap a cégünk 1731 adag ételt szolgált fel különböző intézményekben. Sehonnan nem érkezett bejelentés az ételekkel összefüggésben. Az üvegdarab átvételét követően azonnali belső ellenőri vizsgálatot rendeltünk el. Az ellenőrzést végző élelmiszermérnökök: minden pontra kiterjedően meghallgatták a konyhai dolgozók beszámolóját, megvizsgálták az összes göngyöleget, valamint a tálakat és edényeket, amelyek mindegyike ép volt. Az ellenőri vizsgálat megállapította, hogy a főző- és tálalókonyha a hatályos élelmiszer-biztonsági szabályoknak megfelelően üzemelt, a dolgozók a szigorú szabályok maximális betartásával végezték munkájukat. A konyhából nem kerülhetett üvegdarab az ételbe" – közölte a vállalat.

A Delirest hozzátette, hogy bár az ellenőrzés nem tárt fel hiányosságokat, a következő időszakban az előírtnál gyakrabban fognak ellenőrzéseket végezni, és készek együttműködni az iskola vezetésével a hasonló esetek megelőzése érdekében.

A Pest Vármegyei Kormányhivatal a HVG-nek adott tájékoztatása szerint: "Hatóságunk a főző és a tálaló konyhán teljes, átfogó ellenőrzést tartott, amelynek keretében eljárás indítására okot adó hiba vagy hiányosság nem volt megállapítható."