Egészség

Végleg eltörölhetik az óraátállítást: karnyújtásnyira van a reform, már minden készen áll

Pénzcentrum
2025. október 24. 15:03

Vasárnap hajnalban ismét óraátállítás következik, ami az emberi szervezet számára komoly megterhelést jelenthet. A Magyar Alvás Szövetség elnöke szerint az Európai Unió már döntött az óraátállítás megszüntetéséről, de a tagállamok még nem tudtak megegyezni a végleges időszámításról.

G. Németh György, a Magyar Alvás Szövetség elnöke az InfoRádióban elmondta, hogy az Európai Unió és a tagállamok már évekkel ezelőtt megállapodtak az óraátállítás megszüntetéséről, azonban a konkrét megvalósítás még várat magára. A döntést elsősorban az nehezíti, hogy a tagállamoknak közösen kellene meghatározniuk, melyik időszámítás maradjon véglegesen.

Az óraátállítás megszüntetésére egyre erősebb a nyomás, több uniós energiaügyi miniszter is sürgeti a végleges döntést. A jelenlegi rendszer ugyanis komoly egészségügyi és élettani következményekkel jár, mivel az emberek cirkadián ritmusát megzavarja az évi kétszeri váltás.

A szakértő szerint az óraátállítás különösen az időseket, a gyermekeket és a csecsemőket viseli meg. A tünetek között szerepel a fáradtság, ingerültség, és bizonyos fájdalmak felerősödése, amelyek akár két hétig is elhúzódhatnak.

Bár a téli átállítással most "kapunk" egy plusz órát, a szervezet ezt is megérzi. A felkészülés legjobb módja, ha igyekszünk minden nap ugyanabban az időben lefeküdni és felkelni, függetlenül az időszámítástól.

A Magyar Alvás Szövetség és a nemzetközi tudományos közösség álláspontja szerint a téli időszámítás lenne a megfelelőbb állandó megoldás. G. Németh György hangsúlyozta, hogy bár sokan szeretik a hosszabb nappalokat, a kérdés túlmutat a szubjektív preferenciákon.

A szakértő szerint egy felnőtt számára napi 7-9 óra alvás az ajánlott, de ez egyénenként változhat. Ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a tartósan kevés (4-5 óra) vagy túl sok (10-12 óra) alvás egészségügyi problémákhoz vezethet.
Címlapkép: Getty Images
