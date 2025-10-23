Óraátállítás 2025: fontos bejelentés érkezett, erről minden magyarnak tudnia kell

Vasárnap hajnalban 3 órakor 2 órára kell visszaállítani az órákat. A Magyar Alvás Szövetség közleményben hívja fel a figyelmet az óraátállítás egészségügyi és társadalmi hatásaira, miközben az EU-ban továbbra is várat magára a végleges döntés az óraátállítás eltörléséről.

Az óraátállítás sokkal többet jelent annál, hogy egy órával többet vagy kevesebbet alszunk – hangsúlyozza közleményében a Magyar Alvás Szövetség. Bár az Európai Unióban már döntés született az óraátállítás eltörléséről, a pontos időpont és a megfelelő időzóna kiválasztása még várat magára.

Az uniós országok számára jelenleg a fő kérdés, hogy a normál (téli) vagy a nyári időszámítást válasszák-e állandó időszámításként. A koordináció kulcsfontosságú, különösen a szomszédos országok között, hogy elkerüljék az időzónák összemosódását, ami zavarhatja a piacot és a tagállamok közötti kereskedelmet.

A Magyar Alvás Szövetség csatlakozott a nemzetközi Time Use Initiative (TUI) programhoz, amelyet számos kutatóközpont és szakértő támogat. G. Németh György, a szövetség elnöke szerint a tudományos bizonyítékok azt mutatják, hogy az óraállítás megszüntetése életmód- és egészségszemlélet-váltást igényel, mivel "nem hosszabbíthatjuk tovább következmények nélkül a nappalokat, az éjszakai alvásidő rovására".

A szövetség szerint megfontolandó lehet a jelenlegi időzóna (GMT+) váltása vagy más kronobiológiai javaslatok figyelembevétele. Közleményükben hangsúlyozzák az időgazdálkodás fontosságát és az időszegénység okozta egyenlőtlenségek csökkentésének szükségességét, mivel a jelenlegi időbeosztás jelentős kellemetlenséget okozhat az embereknek, negatívan befolyásolva fizikai és mentális tevékenységüket.