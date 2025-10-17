2025. október 17. péntek Hedvig
Vegan protein is simply protein derived from plant-based sources, such as pea, rice, and soy proteins. Whey protein, along with casein, is derived from milk. Its a source of protein and essential amino acids, which are the building bl
Egészség

Súlyos, ami kiderült a népszerű termékről: rengeteg magyar fogyasztja, ólommérgezést is okozhat

Pénzcentrum
2025. október 17. 15:45

Egy friss tanulmány szerint a fehérjeporok és instant shake keverékek többsége veszélyes mennyiségű ólmot tartalmazhat, ami komoly egészségügyi kockázatot jelent a fogyasztók számára - közölte a The Independent.

A Consumer Reports fogyasztóvédelmi szervezet legújabb vizsgálata kimutatta, hogy a fehérjeporok és instant shake keverékek több mint kétharmada nem biztonságos vagy aggályos mennyiségű ólmot tartalmaz.

A szervezet megállapította, hogy az ólommal való szennyezettség mértéke súlyosbodott a korábbi tesztekhez képest, egyes termékek pedig meghaladják a napi ajánlott ólombevitelt.

A jelentés külön kiemelte a Naked Nutrition Vegan Mass Gainer és a Huel Black Edition fehérjeport magas ólomtartalmuk miatt, és a Consumer Reports azt javasolja a fogyasztóknak, hogy teljesen kerüljék ezeket a termékeket.

A hagyományos élelmiszerekkel ellentétben az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) nem szabályozza és nem ellenőrzi a fehérjeporokat és más étrend-kiegészítőket, mielőtt azok piacra kerülnének.

Az egészségügyi szakértők a nehézfém-expozíció kockázata miatt nem javasolják a legtöbb fehérjepor napi szintű fogyasztását, hangsúlyozva, hogy a legtöbb ember megfelelő táplálkozással is fedezheti fehérjeszükségletét.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #veszély #fogyasztóvédelem #tanulmány #táplálkozás #étrend-kiegészítő #fehérjepor

