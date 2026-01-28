Súlyos, ami kiderült a veszélyes Nipah-vírusról: küszöbön lehet az újabb világjárvány?

A Nipah-vírus újabb indiai megjelenése aggodalomra ad okot: öt fertőzöttet azonosítottak, és mintegy száz embert helyeztek karanténba. A rendkívül veszélyes kórokozó a diagnosztizált esetek felében halált okoz, ugyanakkor szakértők szerint globális járvány kialakulása nem várható.

Indiában a közelmúltban öt ember fertőződött meg a Nipah-vírussal, miközben körülbelül száz, velük kapcsolatba került személyt karanténba helyeztek a fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében. Rusvai Miklós víruskutató az InfoRádiónak nyilatkozva rámutatott, hogy bár a kórokozó rendkívül veszélyes – a fertőzöttek mintegy 50 százaléka életét veszti –, világméretű járvány kialakulásától jelenleg nem kell tartani.

A szakértő magyarázata szerint a vírust nem a közismert rovarevő denevérfajok, hanem kizárólag Délkelet-Ázsiában honos, gyümölcsevő denevérek hordozzák. Ezekről az állatokról időnként emberre kerül a kórokozó, amely súlyos tünetegyüttest idézhet elő: lázat, légzőszervi panaszokat és agyvelőgyulladást, ami akár kómás állapothoz is vezethet. A halálozási arány a diagnosztizált esetek körében különösen magas, ugyanakkor feltételezhetően jelentős számú tünetmentes fertőzött is létezik.

A fertőzés jelenleg gyógyszerekkel nem kezelhető, mivel a Nipah-vírus ellen nem áll rendelkezésre célzott terápia. A betegség leküzdése teljes mértékben az emberi immunrendszerre hárul, ez a folyamat nagyjából két hétig tart.

A túlélők sem mindig kerülik el a hosszú távú következményeket: gyakoriak az agyi károsodások és a különféle neurológiai szövődmények, a tartós tudatzavartól a kontrollálhatatlan mozgásokig.

Rusvai Miklós virológus hangsúlyozta, hogy bár valóban magas a betegség mortalitási aránya, rettegni vélhetően nem kell tőle.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Ez a vírus emberről emberre nagyon-nagyon ritkán terjed, és ehhez is nagyon szoros kapcsolat kell. Olyan intenzív, ragályos terjedését azonban nem figyelték meg, mint a koronavírus esetében. Ez magyarázza, miért nem fenyeget egyelőre pandémia kialakulásának veszélye

- mondta a virológus.

A denevérek számos más kórokozót is közvetíthetnek, az Ebola-vírustól a veszettségig. A probléma súlyosbodásához az emberi tevékenység is jelentősen hozzájárul: az erdőirtások miatt a denevérek élőhelye folyamatosan zsugorodik, ami fokozott érintkezést eredményez az állatvilág és az emberek között, különösen a trópusi régiókban. Ez a folyamat növeli annak kockázatát, hogy újabb és újabb kórokozók jelenjenek meg az emberi közösségekben.