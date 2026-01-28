2026. január 28. szerda Károly, Karola
2 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Sick man with covid-19 symptoms in bed
Egészség

Súlyos, ami kiderült a veszélyes Nipah-vírusról: küszöbön lehet az újabb világjárvány?

Pénzcentrum
2026. január 28. 09:17

A Nipah-vírus újabb indiai megjelenése aggodalomra ad okot: öt fertőzöttet azonosítottak, és mintegy száz embert helyeztek karanténba. A rendkívül veszélyes kórokozó a diagnosztizált esetek felében halált okoz, ugyanakkor szakértők szerint globális járvány kialakulása nem várható.

Indiában a közelmúltban öt ember fertőződött meg a Nipah-vírussal, miközben körülbelül száz, velük kapcsolatba került személyt karanténba helyeztek a fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében. Rusvai Miklós víruskutató az InfoRádiónak nyilatkozva rámutatott, hogy bár a kórokozó rendkívül veszélyes – a fertőzöttek mintegy 50 százaléka életét veszti –, világméretű járvány kialakulásától jelenleg nem kell tartani.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szakértő magyarázata szerint a vírust nem a közismert rovarevő denevérfajok, hanem kizárólag Délkelet-Ázsiában honos, gyümölcsevő denevérek hordozzák. Ezekről az állatokról időnként emberre kerül a kórokozó, amely súlyos tünetegyüttest idézhet elő: lázat, légzőszervi panaszokat és agyvelőgyulladást, ami akár kómás állapothoz is vezethet. A halálozási arány a diagnosztizált esetek körében különösen magas, ugyanakkor feltételezhetően jelentős számú tünetmentes fertőzött is létezik.

A fertőzés jelenleg gyógyszerekkel nem kezelhető, mivel a Nipah-vírus ellen nem áll rendelkezésre célzott terápia. A betegség leküzdése teljes mértékben az emberi immunrendszerre hárul, ez a folyamat nagyjából két hétig tart.

A túlélők sem mindig kerülik el a hosszú távú következményeket: gyakoriak az agyi károsodások és a különféle neurológiai szövődmények, a tartós tudatzavartól a kontrollálhatatlan mozgásokig.

Rusvai Miklós virológus hangsúlyozta, hogy bár valóban magas a betegség mortalitási aránya, rettegni vélhetően nem kell tőle.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Ez a vírus emberről emberre nagyon-nagyon ritkán terjed, és ehhez is nagyon szoros kapcsolat kell. Olyan intenzív, ragályos terjedését azonban nem figyelték meg, mint a koronavírus esetében. Ez magyarázza, miért nem fenyeget egyelőre pandémia kialakulásának veszélye

- mondta a virológus.

A denevérek számos más kórokozót is közvetíthetnek, az Ebola-vírustól a veszettségig. A probléma súlyosbodásához az emberi tevékenység is jelentősen hozzájárul: az erdőirtások miatt a denevérek élőhelye folyamatosan zsugorodik, ami fokozott érintkezést eredményez az állatvilág és az emberek között, különösen a trópusi régiókban. Ez a folyamat növeli annak kockázatát, hogy újabb és újabb kórokozók jelenjenek meg az emberi közösségekben.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #járvány #fertőzés #betegség #természet #india #világjárvány #pandémia #vírusfertőzés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:44
09:36
09:29
09:21
09:17
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 28.
Így tűnik el több mint fél millió forint rengeteg magyar zsebéből havonta: a legtöbben észre sem veszik, ezért nem tudnak megélni
2026. január 27.
Olyan válság közeleg, amilyenre a történelemben még nem volt példa: kivédhetetlennek tűnik az összeomlás
2026. január 27.
Szabadnapok 2026: sokkoló dolog derült ki Magyarországon a fizetett szabadságokról, erről minden dolgozónak tudnia kell
2026. január 27.
Rengeteg magyar utazó foghatja a fejét: komoly tiltást vezet be a kedvelt célország, sokan követhetik
2026. január 27.
Új AI központú kihívók a csúcsmobilok között: megérkeztek a HONOR legnagyobb újdonságai
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. január 28. szerda
Károly, Karola
5. hét
Január 28.
Az adatvédelem nemzetközi világnapja
Ajánlatunk
  • Jön a Planet Expo 2026 (x)

    Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.

Egészség legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
193 ezer forintot is elbukhatsz így 2026-ban: pedig csak egy orvosi igazolás kell a kedvezményhez
2
5 napja
Te is szedsz D-vitamint? Most közölték róla, van egy komoly kockázata
3
3 hete
Kritikus a helyzet a magyar rendelőkben: szabályosan menekülnek az orvosok ezekből a megyékből?
4
1 hete
Rettenetes napok várnak többszázezer magyarra: észrevétlenül támad a kór, kódolva van a tragédia
5
1 hónapja
Mostantól a patikus is írhat vényt: ez oldja meg a magyar egészségügy válságát?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF)
Magyarországon az összes pénzügyi intézmény (bankok, biztosítók, befektetési alapok, nyugdíj- és lakás-takarékpénztárak, stb.) és az értékpapírpiacok felügyeletét ellátó szerv.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 28. 06:28
800 ezer forintos sarcot vetnek ki minden magyarra évente: sokan nem is tudnak erről a rejtett költségről
Pénzcentrum  |  2026. január 28. 06:01
Sorsdöntő forduló jön a BL-ben, nagy csapatok hullhatnak ki: győzelmi kényszerben a Barcelona, Napoli, Manchester City
Agrárszektor  |  2026. január 28. 09:01
Január 31-én lejár a határidő: ezt ne halogasd tovább, el kell intézni