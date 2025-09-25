2025. szeptember 25. csütörtök Eufrozina, Kende
14 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A nyugdíjasok pénzügyei. Egy idős hölgy számolja a magyar pénzt, nyugdíj Magyarországon. közeli kép.
Nyugdíj

Kiderült a hosszú élet titka, bármelyik magyar élhet vele: rengeteg egészséges évet jelenthet

Pénzcentrum
2025. szeptember 25. 20:02

A modern társadalmakban a hosszabb élet már nem kivétel, egyre többen élhetjük meg, ám nem mindegy milyen minőségben. A hosszú élet tehát nemcsak biológiai lehetőség, hanem életmódbeli, mentális és pénzügyi kihívás is. Hogyan élhetünk olyan életet, amely minőségi időskort biztosít? Milyen szokások, döntések és rendszerek segítenek abban, hogy ne csak tovább, hanem teljesebben éljünk? – ezeket a kérdéseket jártuk körbe a hosszú és jó egészségben töltött élet, a longevity egyik magyar szakértőjével.

A hosszú élet önmagában nem garancia a boldogságra. Ha az éveket krónikus betegségek, magány, vagy egzisztenciális problémák miatt csökkent életminőség kíséri, a megnyert plusz évek nem járnak valódi nyereséggel. A modern egészségtudomány célja ezért nem csupán az élettartam meghosszabbítása, hanem az egészségben eltöltött életévek számának növelése.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A minőségi élet nem luxus, hanem alapvető emberi szükséglet, amely szoros összefüggésben áll az emberi méltóság és az egyéni szabadság kiteljesítésével. A pszichológiai kutatások is egyértelművé teszik, hogy akik életükben célt, értelmet és közösségi beágyazottságot élnek meg, magasabb elégedettségről és jobb mentális egészségről számolnak be” – mondta dr. Baucsek Katalin, a The Longevity HUB alapítója.

Az egészségben eltöltött évekért való egyéni felelősség

A hosszú és egészséges élet a longevity képviselői szerint elsősorban nem biológiai adottságokon múlik, az egyén életvitele is kiemelkedően fontos. A kiegyensúlyozott táplálkozás, a rendszeres mozgás, a mentális egészség megőrzése és a társas kapcsolatok fenntartása mind kulcsfontosságú tényezők. Azaz az egészségben eltöltött hosszú élet egy komplex életmód eredménye lehet. A rendszeres fizikai aktivitás nemcsak a testet, hanem az agyat is karban tartja. A mediterrán és növényi alapú étrend csökkenti a gyulladást és lassítja az öregedést. Az alvás pedig nem passzív pihenés, hanem aktív biológiai folyamat, amely nélkülözhetetlen a sejtszintű regenerációhoz és a memória megőrzéséhez. A megfelelő stresszkezelés és a társas kapcsolatok fenntartása szintén kulcsfontosságú: a magány, egyedüllét egészségügyi kockázata a dohányzáséval mérhető össze.

Az egészséges életmód napi szokásai kulcsszerepet játszanak abban, hogy aktívak maradjunk idősebb korban, de ez nem egyetlen csodarecept, hanem komplex beavatkozások, következetesség és a társadalmi környezet támogató struktúrái szükségesek ahhoz, hogy az egyén életmódja tényleg a longevity egyik hiteles pillérévé váljon” - szögezi le dr. Baucsek Katalin.

Kapcsolódó cikkeink:

Anyagi tudatosság: az egzisztenciálisan kiegyensúlyozott idős évek megalapozása

Az egzisztenciális biztonság szintén fontos pillére a minőségi időséveknek, amely pénzügyi felkészülést igényel. Az egészségpénztári tagság révén könnyebben, gyorsabban elérhetők a magánegészségügyi vizsgálatok, kezelések, valamint számos prevenciós szolgáltatás, míg a nyugdíjpénztári megtakarítással a hosszú távú anyagi biztonság alapjai teremthetők meg. Ezek a lehetőségek nemcsak stabilitást nyújtanak, hanem hozzájárulnak egy aktívabb, egészségesebb és minőségibb időskor megteremtéséhez is.

„Az OTP Pénztárak megoldásai – legyen szó az OTP Egészségpénztárról vagy az OTP Nyugdíjpénztárról - kockázatmentes megtakarítási lehetőséget biztosítanak, amely a családtagokra is kiterjeszthető, és évente akár 150 ezer forintos adó-visszatérítést és partnerei révén egyéb kedvezményeket is biztosít. Ez nemcsak pénzügyi biztonságot jelent, hanem lehetőséget ad arra is, hogy az emberek aktívan gondoskodjanak saját és családjuk egészségéről – ezáltal hosszú távon is megőrizhessék életminőségüket” – mondta Budai József, az OTP Nyugdíjpénztár ügyvezető igazgatója.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A társadalmi rendszerek szerepe a hosszú egészséges élet kialakításában

Az egészséges öregedés nemcsak egyéni cél, hanem kollektív beruházás is egyben. Ha egy közösség képes olyan környezetet teremteni, amely támogatja a mozgást, a közösségi aktivitást, a generációk közötti kapcsolódást és az élethosszig tartó tanulást, akkor valójában a társadalom egészének produktivitását és jóllétét növeli” – tette hozzá dr. Baucsek Katalin.

Kapcsolódó cikkeink:

A közterek, a digitális kompetenciafejlesztés, az age-friendly, azaz a nyugdíj előtt állók alkalmazását támogató munkahelyek vagy a közösségi egészségprogramok mind olyan társadalmi innovációk, amelyek bizonyítottan képesek meghosszabbítani a minőségi életéveket. A társas kapcsolatok jelenléte védőfaktorként működik: a közösségi beágyazottság, a generációk közötti interakciók és a tartós baráti vagy családi kötelékek bizonyítottan csökkentik a demencia kockázatát és meghosszabbítják a várható élettartamot. Az egészséges öregedés a funkcionális képességek fenntartását jelenti, amely lehetővé teszi, hogy az egyén, számára értékes dolgokat valósítson meg. Ez a képesség azonban nemcsak egyéni döntéseken múlik, hanem a társadalmi környezet minőségén is.

A hosszú, minőségi élet tehát nem a jövő álma – hanem a jelen döntéseinek következménye. Aki ma elkezd tudatosan gondoskodni testi, lelki és pénzügyi egészségéről, az nemcsak éveket nyer, hanem életminőséget is. A longevity nem gyors megoldás, hanem szemlélet – amelyet érdemes már fiatalon a magunkévá tenni.
Címlapkép: Getty Images
#nyugdij #megtakarítás #magánnyugdíjpénztár #nyugdijas szövetkezet #öregedés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:31
20:16
20:02
19:56
19:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 25.
Tisztul a kép, válaszút előtt az MNB: a kamatvágást is beáldozzák, csak maradjon bivalyerős a forint?
2025. szeptember 24.
Már 13 ezer magyar autóson kattant a bilincs: sokan nem is tudják, de ez ma már bűncselekmény
2025. szeptember 25.
Ezt rengeteg magyar nem tudja a rá váró örökségről: sokakat érhet váratlan meglepetés 2025-ben?
2025. szeptember 25.
Teljes a káosz a palackvisszaváltásnál: foghatják a fejüket a vásárlók a kezelési díjak változása miatt
2025. szeptember 25.
Álomfizetéssel csábítják a magyarokat Ausztriába: milliókat lehet félretenni pár hónap alatt
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 25. csütörtök
Eufrozina, Kende
39. hét
Ajánlatunk
  • Új korszakot indít a Lidl (x)

    Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is

Nyugdíj legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Csavarral érkezik a nyugdíjasok élelmiszer-utalványa: így lehet elbukni a plusz pénzt a boltokban
2
3 hete
Nyugdíjkorrekció 2025: ekkora összeg érkezhet novemberben a nyugdíjon felül
3
2 hónapja
Egyre több nyugdíjas hagyja el az országot: ide menekülnek, hogy jobban éljenek
4
2 hete
Fájó csavarral jön a 30 ezres nyugdíjas utalvány: mutatjuk, kik kerültek a sor végére
5
2 hónapja
Idősek otthona árak 2025-ben: ennyibe kerül beköltözni, ennyit kell fizetni havonta
PÉNZÜGYI KISOKOS
Retail Banking
általános lakossági banktevékenység gyűjtőneve.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 25. 20:16
Már nem a Tesla az elektromos autók királya Európában: csúnyán lenyomták a kínaiak Elon Muskot
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 25. 19:04
Már ebben is kenterbe veri Románia Magyarországot: elképesztő hátrányban a hazai szülők
Agrárszektor  |  2025. szeptember 25. 19:31
Rendkívüli támogatást kapnak ezek a magyar gazdák: itt vannak a részletek