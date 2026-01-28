Elképesztő juttatásokkal csábítják az orvosokat Józsefvárosba, mutatjuk mit kínálnak nekik

A rendkívül veszélyes kórokozó a diagnosztizált esetek felében halált okoz, ugyanakkor szakértők szerint globális járvány kialakulása nem várható.
A Józsefvárosi Önkormányzat átfogó kampányt indított háziorvosok és szakorvosok toborzására. A kerület ingyenes rendelőket és plusz támogatásokat is kínál, hogy a hiányzó egészségügyi szakembereket a kerületbe csábítsa, írja az Infostart.
A fővárosi kerületben, hasonlóan az ország más részeihez, jelentős orvoshiány tapasztalható. Udvarhelyi Éva Tessza alpolgármester elmondta, hogy a kerületben jelenleg hét körzet vár háziorvosra, a járóbeteg szakrendelésben pedig kardiológus, bőrgyógyász, ultrahangos orvos, reumatológus és szemész hiányzik.
A kerület a „Gyógyítson ott, ahol a legnagyobb szükség van rá!” című kampány keretében szeretné meggyőzni az orvosokat, hogy Józsefvárosban dolgozzanak. Az alpolgármester kiemelte, hogy a kerület sokszínű, izgalmas munkakörnyezetet kínál: a betegek a világ különböző tájairól érkeznek, sokféle etnikai háttérrel és nyelvtudással, ami szakmailag izgalmas kihívást jelent.
A háziorvosok számára a kerület teljesen ingyen biztosítja a praxis működéséhez szükséges helyiséget, valamint fizeti a közműszámlákat. További támogatások is rendelkezésre állnak, például recepciós alkalmazása, valamint eszközpályázatok révén a rendelők felszereltsége folyamatosan fejleszthető. Az elmúlt tíz évben minden háziorvosi rendelőt felújítottak, így modern körülmények között lehet dolgozni.
A szakorvosok szintén jól felszerelt, felújított épületben végezhetik munkájukat, és a törvény által előírt juttatások mellett plusz motivációs fizetést is kapnak.
Az egészségügyi stratégia hamarosan elkészül, amely meghatározza majd a kerület szakpolitikai irányvonalait. Udvarhelyi Éva Tessza hangsúlyozta: az idei év az építkezés éve lehet, és a lehető legtöbb orvos idecsábítása már önmagában jelentős sikernek számít majd, amely elősegíti a stratégiai célok megvalósítását.
