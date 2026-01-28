Elképesztő juttatásokkal csábítják az orvosokat Józsefvárosba, mutatjuk mit kínálnak nekik

A Józsefvárosi Önkormányzat átfogó kampányt indított háziorvosok és szakorvosok toborzására. A kerület ingyenes rendelőket és plusz támogatásokat is kínál, hogy a hiányzó egészségügyi szakembereket a kerületbe csábítsa, írja az Infostart.

A fővárosi kerületben, hasonlóan az ország más részeihez, jelentős orvoshiány tapasztalható. Udvarhelyi Éva Tessza alpolgármester elmondta, hogy a kerületben jelenleg hét körzet vár háziorvosra, a járóbeteg szakrendelésben pedig kardiológus, bőrgyógyász, ultrahangos orvos, reumatológus és szemész hiányzik.

A kerület a „Gyógyítson ott, ahol a legnagyobb szükség van rá!” című kampány keretében szeretné meggyőzni az orvosokat, hogy Józsefvárosban dolgozzanak. Az alpolgármester kiemelte, hogy a kerület sokszínű, izgalmas munkakörnyezetet kínál: a betegek a világ különböző tájairól érkeznek, sokféle etnikai háttérrel és nyelvtudással, ami szakmailag izgalmas kihívást jelent.

A háziorvosok számára a kerület teljesen ingyen biztosítja a praxis működéséhez szükséges helyiséget, valamint fizeti a közműszámlákat. További támogatások is rendelkezésre állnak, például recepciós alkalmazása, valamint eszközpályázatok révén a rendelők felszereltsége folyamatosan fejleszthető. Az elmúlt tíz évben minden háziorvosi rendelőt felújítottak, így modern körülmények között lehet dolgozni.

A szakorvosok szintén jól felszerelt, felújított épületben végezhetik munkájukat, és a törvény által előírt juttatások mellett plusz motivációs fizetést is kapnak.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az egészségügyi stratégia hamarosan elkészül, amely meghatározza majd a kerület szakpolitikai irányvonalait. Udvarhelyi Éva Tessza hangsúlyozta: az idei év az építkezés éve lehet, és a lehető legtöbb orvos idecsábítása már önmagában jelentős sikernek számít majd, amely elősegíti a stratégiai célok megvalósítását.