Szenior férfi orvos bajuszos visel laboratóriumi köpeny, sztetoszkóp a nyakában, ül a munkaasztalnál író jelentés és a kezében digitális táblagép az irodában
Egészség

Elképesztő juttatásokkal csábítják az orvosokat Józsefvárosba, mutatjuk mit kínálnak nekik

Pénzcentrum
2026. január 28. 11:05

A Józsefvárosi Önkormányzat átfogó kampányt indított háziorvosok és szakorvosok toborzására. A kerület ingyenes rendelőket és plusz támogatásokat is kínál, hogy a hiányzó egészségügyi szakembereket a kerületbe csábítsa, írja az Infostart.

A fővárosi kerületben, hasonlóan az ország más részeihez, jelentős orvoshiány tapasztalható. Udvarhelyi Éva Tessza alpolgármester elmondta, hogy a kerületben jelenleg hét körzet vár háziorvosra, a járóbeteg szakrendelésben pedig kardiológus, bőrgyógyász, ultrahangos orvos, reumatológus és szemész hiányzik.

A kerület a „Gyógyítson ott, ahol a legnagyobb szükség van rá!” című kampány keretében szeretné meggyőzni az orvosokat, hogy Józsefvárosban dolgozzanak. Az alpolgármester kiemelte, hogy a kerület sokszínű, izgalmas munkakörnyezetet kínál: a betegek a világ különböző tájairól érkeznek, sokféle etnikai háttérrel és nyelvtudással, ami szakmailag izgalmas kihívást jelent.

A háziorvosok számára a kerület teljesen ingyen biztosítja a praxis működéséhez szükséges helyiséget, valamint fizeti a közműszámlákat. További támogatások is rendelkezésre állnak, például recepciós alkalmazása, valamint eszközpályázatok révén a rendelők felszereltsége folyamatosan fejleszthető. Az elmúlt tíz évben minden háziorvosi rendelőt felújítottak, így modern körülmények között lehet dolgozni.

A szakorvosok szintén jól felszerelt, felújított épületben végezhetik munkájukat, és a törvény által előírt juttatások mellett plusz motivációs fizetést is kapnak.

Az egészségügyi stratégia hamarosan elkészül, amely meghatározza majd a kerület szakpolitikai irányvonalait. Udvarhelyi Éva Tessza hangsúlyozta: az idei év az építkezés éve lehet, és a lehető legtöbb orvos idecsábítása már önmagában jelentős sikernek számít majd, amely elősegíti a stratégiai célok megvalósítását.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #orvos #Budapest #egészségügy #munkaerőhiány #toborzás #egészségügyi dolgozók #önkormányzatok #orvosok #juttatások

Erről ne maradj le!
