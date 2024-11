Mentális katasztrófa felé sodródnak a magyar dolgozók 2024-ben: ezt már semmi sem állítja meg?

A mentális egészség globális kihívássá nőtte ki magát, és a magyar társadalom sincs felkészülve a növekvő pszichés problémák kezelésére. A depresszió és szorongás széles körben elterjedt, miközben az ellátás lehetőségei korlátozottak, különösen a kevésbé tehetős rétegek számára. Mindez olyan időszakban történik, amikor a modern életformák és a gyors társadalmi változások mentális megterhelést jelentenek. A munkáltatók szerepe egyre meghatározóbbá válik a munkavállalók pszichés jóllétének biztosításában és fenntartásában - mondta el Partos Bence, a Mindset Pszichológia alapító-tulajdonosa, aki előadóként erről a témáról is beszél majd a HR (R)EVOLUTION 2024 - Powered by Prohuman & Pénzcentrum konferencián.

Hogyan látod a magyar társadalom mentálhigiénés helyzetét?

Partos Bence: Nem állunk túl jól. A nyugati világ egy mentálhigiénés katasztrófa küszöbén táncol. Az EU lakosságának több mint negyedét érinti valamilyen depressziós vagy szorongásos megbetegedés, a WHO adatai szerint pedig a fejlett országokban az egészségügyi problémák 38 százaléka már valamilyen mentális betegség. Mindeközben sok szempontból felkészületlenül várjuk ezt a krízishelyzetet.

Miért lennénk felkészületlenek? A pszichológia egyre divatosabb terület.

A gyakorló pszichológia ma leginkább a felső középosztály problémáival foglalkozik. A társadalom kevésbé tehetős rétegeihez nem jut el a mentálhigiénés segítségnyújtás. Sok rászoruló nem engedhet meg magának pszichológust, mert túl drága vagy egyszerűen nincs elérhető szakember. A helyzetet ugyanakkor tovább súlyosbítja, hogy Magyarországon még mindig kevés a tudományosan bizonyított módon hatékony terápiás módszereket, ún. evidence-based módszereket alkalmazó szakember. Ezek a többnyire kognitív viselkedésterápiás módszerek modern értékajánlatot képesek kínálni a potenciális ügyfelek számára, így ezek a terápiás formák jelenthetnének egy biztosabb alapot a növekvő mentális problémák kezelésére. A fenti tényezők miatt azonban egyre többen kénytelenek egyedül szembenézni pszichés nehézségeikkel.

Miért lett népbetegség a depresszió és a szorongás?

Sokösszetevős egyenlet ez. Ha nagyon röviden szeretnék válaszolni, szerintem a néhány generáció alatt megváltozott életformánk a legfőbb oka. Sokszor elfelejtjük, de egyes belső tulajdonságainkat is az evolúció formálta évezredek alatt. Ehhez képest egy szempillantás alatt szinte teljesen megváltozott a világ körülöttünk. Egy elmagányosodó társadalomban élünk, ahol egyre inkább elszakadunk a természettől. Kötelékeink organikus társas és absztrakt környezetünkkel felbomló félben vannak. Az ember egyszerűen nem úgy van összerakva, amilyen társadalmi viszonyok között egyre inkább él. Az ezzel való megküzdés mentálisan nagy kihívás. Egy ilyen korban fokozott felelősség hárul a segítő hivatások képviselőire és a döntéshozókra egyaránt.

Partos Bence, a Mindset Pszichológia alapító-tulajdonosa

Ez alatt a munkáltatókat is érted?

Igen. A munkáltatók nélkül lehetetlen a társadalom minél szélesebb rétegeihez eljuttatni a szükséges pszichológiai segítségnyújtást.

Hogyan jönnek ők a képbe?

Azt látjuk, hogy egyre több munkáltató szeretne befektetni a munkavállalói mentális egészségébe.

Miért éri meg ez a munkáltatóknak?

A magyar munkavállalók 45 százaléka mentális egészségügyi kihívásokkal küzd, amik kimutathatóan negatív hatással vannak teljesítményükre, de csak 12 százalékuk részesül bárminemű segítségben. A kezeletlen munkahelyi stressz például 440 milliárd forint becsült veszteséget okoz Magyarország gazdaságának. Ha a munkáltató nem nyújt pszichés támogatást a mentális nehézségekkel való megküzdéshez, az növeli a munkavállalók kiégésének kockázatát, ami nagyarányú fluktuációhoz vezethet. Amellett, hogy hatástanulmányok tömkelege szól minderről, egyre többen ismerik fel saját tapasztalataik alapján, hogy a munkavállalók kezeletlen mentális problémái, magánéleti nehézségei, önismereti válságai és személyiségfejlődési elakadásai a nap végén a profit csökkenésében is megmutatkozik. Elemi érdeke tehát minden munkáltatónak, hogy befektessen az alkalmazottak mentális egészségébe.

Jellemzően nagyvállalatok bíznak meg titeket?

Vannak nagyvállalati ügyfeleink is, de sokan főként a KKV szektorból keresnek meg minket.

Van ennek valami speciális oka? A KKV-k költségszerkezetében jellemzően hangsúlyosabb tétel egy-egy ilyen fejlesztés, így kétszer is meg kell gondolniuk, hogy beruházzanak-e rá.

Azt látjuk, hogy több magyar KKV számára is az jelenti az üvegplafont a nemzetközi piacra lépésben vagy terjeszkedésben, hogy sok esetben ezek a cégek valamilyen családi vagy baráti kapcsolatból nőtték ki magukat. Amennyiben ezek a viszonyrendszerek továbbra is jelen vannak a vállalkozásban, meghatározhatják a vállalati kultúrát, a működésmódot és a döntésekre is befolyással lehetnek. Ezek a kapcsolatok erőforráskánt épp úgy megjelenhetnek, mint a növekedés korlátjaként. Az ilyen kettős szerepek mentálisan megterhelők lehetnek minden munkatárs számára, ilyen esetben tehát különösen hatékonyak tudnak lenni a pszichológiai hátterű fejlesztések.

Sok esetben a vezetők pszichológiai fejlesztése nélkül a beosztottak mentális jólléte sem javítható.

Sok munkahelyen alkalmaznak coachot, miben más ez?

A coach elsősorban és sokszor kizárólag teljesítményfokozással foglalkozik, amihez kisebb intenzitású technikákat alkalmaz. A vállalati pszichológus célja ezen túlmutat. Sok esetben a teljesítmény növeléséhez nem elegek a felszíni intervenciók. Ha úgy tetszik, le kell menni a mélybe. Mi a munkavállalók mentális jóllétét is fejlesztjük, tekintettel a munkahelyi elvárásokra és körülményekre. Arra helyezzük a hangsúlyt, hogyan érhetnek el a munkavállalók fenntarthatóan jó teljesítményt úgy, hogy az egyszerre szolgálja a munkáltató és a saját érdekeiket is.

Partos Bence, a Mindset Pszichológia alapító-tulajdonosa

Milyen módszereket alkalmaztok ilyen esetben?

A teljesítménypszichológia tudományos és hatékony alapot tud jelenti mindehhez. Az élsportban tökélyre fejlesztették a csúcsteljesítmény optimalizálásának és a csúcsforma időzítésének művészetét. Az élet ezen szegmensének mentális támogatásával a sportpszichológia foglalkozik. A teljesítménypszichológiai módszerek alkalmazásával ezt, a sportpszichológiában felhalmozott know how-t használhatjuk a versenyszféra kihívásainak megoldására is. Magyarországon még kevésbé elterjedt, de nagyon értékes gyakorlati tudás ez.

Általában mennyi időt vesz igénybe egy vállalati pszichológiai tanácsadás?

Számos evidence-based pszichológiai módszert használunk. Ezek időigénye eltérő. Fontosnak tartjuk ugyanakkor, hogy kiszámítható, átlátható legyen a munkavállalók mentálhigiénés fejlesztésének költségoldala. Minden esetben már az elején lefektetjük, hogy meddig tart a folyamat és milyen konkrét eredmények várhatóak tőle. Akár már egy 8 alkalmas tanácsadási folyamat vagy néhány csoportos ülés is hozhat pozitív változást a munkavállalóknál, ami a szervezet dinamikájában, teljesítményében is hamar megmutatkozik. Arról nem is beszélve, hogy tapasztalataink szerint a munkavállalók kiemelten hálásak az ilyen jellegű támogatásért, ami általában a munkáltató irányába mutatkozó, nagyfokú lojalitásban ölt testet.

Képek: Mónus Márton