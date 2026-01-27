2026. január 27. kedd Angelika
Bírósági koncepció
Egészség

Fordulat a sorozatos mérgezésekkel vádolt Gyönyör Teréz ügyében: nem megy vissza a börtönbe a 73 éves asszony

Pénzcentrum
2026. január 27. 17:32

A Nyitrai Járásbíróság hétfőn úgy döntött, hogy a mérgezéssel és csalással vádolt, 73 éves ipolysági nőnek nem kell börtönben letöltenie szabadságvesztése hátralévő részét. Az asszonyt korábban 25 év fegyházra ítélték, ám az ítéletet eljárási hibák miatt megsemmisítették, az új eljárásban pedig már csak két és fél év börtönt kapott, amelyből próbaidőre bocsátották.

A Paraméter hírportál beszámolója szerint január 26-án a Nyitrai Járásbíróság úgy határozott, hogy Gyönyör Teréz számára nem írják elő a két év hat hónapos börtönbüntetés még le nem töltött részének letöltését. A 73 éves ipolysági nőt korábban mérgezéssel és csalással összefüggő bűncselekmények elkövetésével vádolták meg.

Az asszony 2022 őszén súlyos ítéletet kapott: ötrendbeli gyilkossági kísérlet és tízrendbeli csalás miatt – amelyek összesen 148 ezer eurónyi kárt okoztak – 25 év fegyházbüntetésre ítélték. A fordulat 2025. január 29-én következett be: visszafordíthatatlan eljárási hibákra hivatkozva megsemmisítették az eredeti ítéletet, Gyönyör Terézt pedig szabadon bocsátották a börtönből.

Az új eljárásban jelentősen megváltozott a vádpontok minősítése. A mérgezési ügyeket gyilkossági kísérlet helyett már csak testi sértésként értékelték, ami jóval enyhébb büntetési tételt vont maga után. Ennek eredményeként az asszonyt mindössze két év hat hónap szabadságvesztésre ítélték.

A hétfői tárgyalás döntő pillanata az volt, amikor Gyönyör Teréz első alkalommal ismerte el nyilvánosan a terhére rótt cselekményeket. "Tetteim helytelenségét és jogellenességét teljes mértékben tudatosítom. Büntetésemet a legszigorúbb körülmények között töltöttem, ennek pozitív nevelő hatása volt rám" – nyilatkozta a vádlott a bíróság előtt. Gyönyör Teréz azt kérte, hogy büntetése hátralévő részét otthonában tölthesse le.

A bíróság végül úgy ítélte meg, hogy további fogvatartása nem indokolt, ugyanakkor nyolc hónapos próbaidőt szabott ki. Amennyiben Gyönyör Teréz ezen időszak alatt bármilyen törvénysértést követ el, le kell töltenie szabadságvesztése fennmaradó részét.

A határozat jogerőre emelkedett, mivel sem az ügyészség, sem a védelem nem élt fellebbezési jogával. A tárgyalás után különös jelenet zajlott le: amikor a Paraméter újságírója megkérdezte Gyönyör Teréztől, mivel mérgezte meg áldozatait, a nő azt válaszolta, hogy "a jelenlétével". Az asszony jogi képviselője sem tudott felvilágosítást adni a feltételezett méreganyagról, mivel állítása szerint "nem tudják, hogy volt-e bármilyen anyag".
Címlapkép: Getty Images
