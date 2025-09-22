Ettől szorong 2025-ben a legtöbb magyar fiatal: kevesen tudják a baj valódi okát, borzalmasan szenvednek

Függőség, szorongás, csökkenő önbizalom és önmaguk másokhoz hasonlítgatása – a Budapest Park friss kutatása szerint ezek okozzák a legnagyobb kihívást a Z-generáció számára a közösségi média kapcsán. Az online tér a kamaszkorúak és fiatal felnőttek identitásának szerves része, a nehézségekre viszont a legnagyobb gyógyír még mindig a személyes beszélgetés – igaz, néha nem a barátokkal, hanem a ChatGPT-vel.

Harmadik alkalommal rendezte meg a Budapest Park a JusTeenTime nevű kamasznapot, ahol koncertek, kerekasztal-beszélgetés, interaktív játékok, smink- és bőrápolási workshop, hangszerekkel való ismerkedés, testi és lelki egészséggel kapcsolatos standok és Érzékenyítő Pontok is várták a szülőket és a tiniket. A nap egyik fő kérdése az volt, hogy a Z-generációsok hogyan egyeztetik össze online és offline identitásukat, és milyen kihívásokkal szembesülnek mindeközben.

A témában saját kutatást is készített a Budapest Park[1], amiből kiderült, hogy a válaszadó fiatalok napjuk igen jelentős részét töltik online: többségük 2-6 órát fordít erre a szabadidejéből, de a válaszadók tizede saját bevallása szerint is több, mint 8 órát okostelefonozik, néz videókat, vagy játszik. A legnépszerűbb platform körükben az Instagram, amit a TikTok, majd fej-fej mellett a YouTube és a Facebook követ.

Egyszerre stresszel és inspirál

Ezeken a platformokon pedig számos problémával szembesülnek a fiatalok. A legtöbbek által észlelt problémák közé tartozik a közösségi médiában tapasztalható tökéletesség illúziója, a félrevezető információk, az online csalások és adathalászat, a zaklatás vagy bántás, a trágár vagy erőszakos tartalmak és a túlzott versengés, de a Z-generációsok közel fele látott már szexuális jellegű megkeresést vagy káros, veszélyes kihívásokat is online. Mindössze 1%-uk válaszolta, hogy semmilyen hasonló problémával nem találkozott még az online térben.

A közösségi médiát egyszerre tartják stresszforrásnak és inspirálónak. Saját magán a válaszadók háromnegyede tapasztalja, hogy nehezen hagyja abba a mobilgörgetést, több mint fele rendszeresen hasonlítja össze magát másokkal a közösségimédia-platformokon, 40%-uknak pedig szorongást, stresszt, vagy önbizalomcsökkenést okoz a közösségimédia-használat. Ugyanakkor a kitöltők közel egyharmadának kifejezetten segít kikapcsolódni, feltöltődni, sőt, egyenesen inspiráló hatással van rájuk.

Talán ezért is lehetséges, hogy bár a közösségi médiához számos negatív élmény társul, mégsem az online tér a legfőbb stresszforrás a Z-generációsok számára: az első helyen a jövővel kapcsolatos bizonytalanság áll, amit a személyes kapcsolatok menedzselése, illetve majdnem azonos mértékben az iskolai feladatok, az anyagi nehézségek és a családi problémák követnek. A fiatalok harmada minden nap stresszesnek érzi magát, és közel ekkora az aránya azoknak is, akik mindennapi szorongásról számoltak be.

Tanácsot ad a ChatGPT

A kutatás rámutatott, hogy a Z-generációsok nagyon tudatosak, ha szorongásról, illetve stresszről van szó, és nem félnek segítséget kérni, amikor szükségük van rá. A válaszadók közel kétharmada fordult nehéz helyzetben barátaihoz, felük a szüleihez, 30%-uk pedig még pszichológust is felkeresett. Mindössze 16%-uk az, aki hasonló nehéz helyzetben nem kért segítséget.

A nehéz helyzetek kezelésében is az egyik legfontosabb megküzdési stratégiaként a beszélgetést jelölték meg (63%), de hasonlóan gyakori az egyedüli megküzdés, az önálló munka (60%) is. Nehéz helyzetekben a válaszadók felénél előtérbe kerülnek a hobbik, mint a sport, a zene vagy a rajzolás. A válaszadók között volt olyan is, akinek a ChatGPT ad tanácsot, ha nehéz helyzetbe kerül. A rosszabb napokon pedig a beszélgetés mellett az alvás és pihenés segít a Z-generációsoknak a legtöbbet, amit a kulturális vagy közösségi programok, például koncertek, és a testmozgás követnek.

A hazai fiatal zenészek sem kivételek

A JusTeenTime-on Labancz Dániel pszichológus Lil Frakk-kal, Cserihannával, KKevinnel és Rausz Tíciával, a girlhood frontemberével beszélgetett az online tér és a mentális egészség összefüggéseiről.

Bár az ember tudja, hogy az Instagram profilja nem egyenlő a személyiségével, mégis a saját maga által létrehozott tartalommal identifikálódik

– mondta el Cserihanna. KKevin szerint, ha a közösségimédia-szorongás elfogna minket, érdemes emlékeztetnünk magunkat arra, hogy amit ott látunk, az nem a valóság. A közösségimédia-függés pedig mindannyiukat érinti.

Ha egyszer jól teljesít egy tartalom, onnantól az lesz az elvárásod. Ha a következő nem úgy teljesít, akkor akarva akaratlanul azt fogjuk érezni, hogy nem szeretnek. Ezt nagyon nehéz reálisan kezelni, amikor sokkal több időt töltünk az online, mint az offline térben

- mondta el Lil Frakk.

Zsebünkben a világ

A beszélgetés során elhangzott ugyanakkor az is, hogyha nem lenne közösségi média, az előadók nem tudtak volna láthatóvá válni: az online tér hatalmas alkotói szabadságot és számos lehetőséget ad mindenki számára, de érdemes tudatosan, szabályzók beépítésével használni azt, hogy a folyamatosan beáramló információmennyiség ne váljon stresszforrássá.

A beszélgetésben résztvevők különféle módszerekhez nyúlnak a szorongás és a nehézségek feloldására, például mindannyiuk járt, vagy jár jelenleg is például terápiára, azaz a Z-generáció többi tagjához hasonlóan ők sem félnek segítséget kérni másoktól.