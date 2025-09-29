2025. szeptember 29. hétfő Mihály
17 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Barátságos egészségügyi szakemberek segítenek és beszélgetnek egy mosolygós, kerekesszékes idős nővel egy tiszta és jól megvilágított egészségügyi intézmény folyosóján.
Egészség

Hova tartunk? Még dübörög a magánegészségügy, de repednek a falak

Pénzcentrum
2025. szeptember 29. 09:38

Magyarországon a háztartások az uniós átlagnál nagyobb mértékben járulnak hozzá az egészségügyi kiadásokhoz, miközben az egy főre jutó egészségügyi ráfordítások az EU-ban szinte a legalacsonyabbak - derül ki a GKI Gazdaságkutató Zrt. friss elemzéséből - számolt be az Infostart.

A KSH és az Eurostat adatai alapján készített elemzés szerint hazánkban jelentős teher hárul a lakosságra az egészségügyi kiadások terén. Török Miksa, a GKI gyakornok kutatója az InfoRádióban részletezte a helyzetet. "Ha belevesszük az egészségpénztárakat és a háztartások közvetlen hozzájárulását, akkor az egészségre költött összegnek közel 30 százalékát költjük saját forrásból. Az elköthető jövedelem százalékát tekintve is ez régiós szinten magasnak számít" – nyilatkozta a szakértő.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kutatás rávilágít, hogy Magyarországon az egy főre vetített egészségügyi kiadások rendkívül alacsonyak, az EU-n belül csak Románia mutat kedvezőtlenebb képet a 2023-as adatok alapján.

A jelenség hátterében több tényező is állhat. "Az állam alacsonyabb egészségügyi hozzájárulása okozhatja azt, hogy magasabb a háztartások közvetlen hozzájárulása, illetve feltehetőleg az állampolgárok, amikor nagy a várólista, elmennek a magánegészségügybe, hogy ezekhez az ellátásokhoz gyorsabban hozzáférjenek. A magánegészségügyi szektor az elmúlt időszakban nőtt, de most úgy látszik, hogy a következő időszakban nem fog ennyire dinamikusan nőni, inkább stagnálni fog" – magyarázta Török Miksa.

A GKI elemzése szerint a jövőben az egészségügyi szektor fenntarthatóságát és fejlődési lehetőségeit elsősorban az állami és magánforrások közötti egyensúly alakulása határozhatja meg.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#egészség #kórház #magánkórház #magánegészségügy #magánegészség #egészségügyi ellátórendszer

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:15
10:03
09:47
09:38
09:29
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 29.
drMáriás: Olyan világban élünk, ahol az inspiráció helyét a lehúzás, a düh és a keserűség veszi át
2025. szeptember 28.
Kiderült az újabb Otthon Start buktató: ezt bárki könnyen benézheti, súlyos milliók úszhatnak el
2025. szeptember 29.
Nagyon fontos hírt kapott sok magyar napelem-tulaj: kiderült, ezért volt irtó kockázatos belevágniuk
2025. szeptember 28.
Új költséget fizethet a krizantémok, facsemeték, karácsonyfák után sok magyar 2025-ben: ez a "dísznövényadó"
2025. szeptember 28.
Ezeknél a kasszáknál nem lehet nyugdíjas utalvánnyal fizetni: jobb, ha erre mindenki felkészül
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 29. hétfő
Mihály
40. hét
Szeptember 29.
Nemzetközi kávé nap
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Te is Pfizer oltást kaptál Covid ellen? Akkor erről jobb, ha tudsz
2
2 hete
Botrány, hiába fizetjük a TB-t: állami kórházban havi 160 ezret szednek a betegektől
3
2 hete
Vészesen terjed az új COVID-variáns Magyarországon: ezek a tünetei, érdemes komolyan venni
4
3 hete
Te is lefagyasztod ezeket az ételeket otthon? Óriási hibát követsz el, mutatjuk, miért
5
3 napja
Vészesen terjed Magyarországon az új Covid: ezek a tünetei, érdemes résen lenni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bankközi Adós- és Hitelinformációs Rendszer (BAR)
Természetes személy abban az esetben kerülhet fel a BAR-ra, ha a lejárt tartozásának összege meghaladja a havi minimálbért és több mint 90 napig fennáll. Bankkártyabirtokosok is felkerülnek a listára, akik egy éven belül legalább három esetben megalapozatlanul reklamáltak, továbbá akik ellen bankkártyával összefüggő büntetőeljárás folyik, valamint azok a bankkártya- vagy csekk-birtokosok is, akik a szerződésben vállalt kötelezettségüknek hatvan napot meghaladóan, összességében pedig a minimálbér összegét meghaladóan nem tettek eleget. Továbbá aki a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés, hallgatói hitelszerződés megkötése során valótlan adatot közöl, hamis vagy hamisított okiratot használ, ha ez okirattal bizonyítható.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 29. 10:03
Nagyon fontos hírt kapott sok magyar napelem-tulaj: kiderült, ezért volt irtó kockázatos belevágniuk
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 29. 07:01
Már látszik a komoly fordulat az időjárásban: nem lesz kellemes, ami ma ránk vár
Agrárszektor  |  2025. szeptember 29. 09:42
Rengeteg otthonban van ilyen élelmiszer: sokan kidobják, pedig nem kellene