Balatonfüred önkormányzata új rendeletet vezetett be, amely tiltja a dohányzást és az alkoholfogyasztást a város dohányboltjai körül.
Hova tartunk? Még dübörög a magánegészségügy, de repednek a falak
Magyarországon a háztartások az uniós átlagnál nagyobb mértékben járulnak hozzá az egészségügyi kiadásokhoz, miközben az egy főre jutó egészségügyi ráfordítások az EU-ban szinte a legalacsonyabbak - derül ki a GKI Gazdaságkutató Zrt. friss elemzéséből - számolt be az Infostart.
A KSH és az Eurostat adatai alapján készített elemzés szerint hazánkban jelentős teher hárul a lakosságra az egészségügyi kiadások terén. Török Miksa, a GKI gyakornok kutatója az InfoRádióban részletezte a helyzetet. "Ha belevesszük az egészségpénztárakat és a háztartások közvetlen hozzájárulását, akkor az egészségre költött összegnek közel 30 százalékát költjük saját forrásból. Az elköthető jövedelem százalékát tekintve is ez régiós szinten magasnak számít" – nyilatkozta a szakértő.
A kutatás rávilágít, hogy Magyarországon az egy főre vetített egészségügyi kiadások rendkívül alacsonyak, az EU-n belül csak Románia mutat kedvezőtlenebb képet a 2023-as adatok alapján.
A jelenség hátterében több tényező is állhat. "Az állam alacsonyabb egészségügyi hozzájárulása okozhatja azt, hogy magasabb a háztartások közvetlen hozzájárulása, illetve feltehetőleg az állampolgárok, amikor nagy a várólista, elmennek a magánegészségügybe, hogy ezekhez az ellátásokhoz gyorsabban hozzáférjenek. A magánegészségügyi szektor az elmúlt időszakban nőtt, de most úgy látszik, hogy a következő időszakban nem fog ennyire dinamikusan nőni, inkább stagnálni fog" – magyarázta Török Miksa.
A GKI elemzése szerint a jövőben az egészségügyi szektor fenntarthatóságát és fejlődési lehetőségeit elsősorban az állami és magánforrások közötti egyensúly alakulása határozhatja meg.
