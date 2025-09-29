Hova tartunk? Még dübörög a magánegészségügy, de repednek a falak

Magyarországon a háztartások az uniós átlagnál nagyobb mértékben járulnak hozzá az egészségügyi kiadásokhoz, miközben az egy főre jutó egészségügyi ráfordítások az EU-ban szinte a legalacsonyabbak - derül ki a GKI Gazdaságkutató Zrt. friss elemzéséből - számolt be az Infostart.

A KSH és az Eurostat adatai alapján készített elemzés szerint hazánkban jelentős teher hárul a lakosságra az egészségügyi kiadások terén. Török Miksa, a GKI gyakornok kutatója az InfoRádióban részletezte a helyzetet. "Ha belevesszük az egészségpénztárakat és a háztartások közvetlen hozzájárulását, akkor az egészségre költött összegnek közel 30 százalékát költjük saját forrásból. Az elköthető jövedelem százalékát tekintve is ez régiós szinten magasnak számít" – nyilatkozta a szakértő.

A kutatás rávilágít, hogy Magyarországon az egy főre vetített egészségügyi kiadások rendkívül alacsonyak, az EU-n belül csak Románia mutat kedvezőtlenebb képet a 2023-as adatok alapján.

A jelenség hátterében több tényező is állhat. "Az állam alacsonyabb egészségügyi hozzájárulása okozhatja azt, hogy magasabb a háztartások közvetlen hozzájárulása, illetve feltehetőleg az állampolgárok, amikor nagy a várólista, elmennek a magánegészségügybe, hogy ezekhez az ellátásokhoz gyorsabban hozzáférjenek. A magánegészségügyi szektor az elmúlt időszakban nőtt, de most úgy látszik, hogy a következő időszakban nem fog ennyire dinamikusan nőni, inkább stagnálni fog" – magyarázta Török Miksa.

A GKI elemzése szerint a jövőben az egészségügyi szektor fenntarthatóságát és fejlődési lehetőségeit elsősorban az állami és magánforrások közötti egyensúly alakulása határozhatja meg.