2025. szeptember 25. csütörtök Eufrozina, Kende
18 °C Budapest
Gulyás Gergely bejelentése: hathavi jutalmat kap rengeteg állami dolgozó, ők számíthatnak a pluszpénzre ×
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Ázsiai nő vizsgálja a vérnyomást otthon. Egészségügyi berendezések és technológia.
Egészség

Egyre több magyar gondol így az egészségére: mit tudhatnak, amit más nem?

Portfolio
2025. szeptember 25. 09:28

A megelőzés új fizetőeszközzé vált, amit a vezető magánklinikák felismertek, és személyre szabott megoldásokkal reagálnak a növekvő piaci igényekre - írta meg a Portfolio.

Egyre több magyar ismeri fel az egészséges életmód jelentős előnyeit, és a legnagyobb hazai magánegészségügyi szolgáltatók is alkalmazkodnak ehhez a trendhez. A gyógyító szolgáltatások mellett újfajta, prevencióra fókuszáló megoldásokat vezetnek be kínálatukba, reagálva a növekvő piaci keresletre - erről is szó esik majd a Portfolio Private Health Forum konferenciáján, melyet szeptember 30-án tartanak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Fábián Lajos, a TritonLife csoport társalapító tulajdonosa szerint kritikus fontosságú, hogy az emberek egyre tudatosabbak és törődnek magukkal. "Minden szereplőnek - szolgáltatónak, orvosnak, páciensnek - az az érdeke, hogy egészséges, munkaképes emberek éljenek, jól Magyarországon" - hangsúlyozta. A TritonLife prevenciós termékcsaládja tervezhetőbbé teszi a működést és olyan célcsoportot ér el, akik nem tüneteket kezelnek, hanem tudatosan építik életüket.

Csernavölgyi István, a Budai Egészségközpont vezérigazgatója szerint "a prevenció tulajdonképpen szektorsemleges. Egyaránt érdeke az állami egészségügyi ellátórendszernek és a magánegészségügyi szolgáltatóknak, de mindezeken felül magának a páciensnek." Kiemelte, hogy a technológiai fejlődés mellett egyre fontosabb a megelőzés és az öngondoskodás.

Papik Kornél, a Dr. Rose Magánkórház ügyvezető igazgatója szerint ez a terület az állami egészségügyben még mindig hátrányos helyzetben van a gyógyító szemlélettel szemben. Ugyanakkor egyre többen hajlandók áldozni egészségük megtartására. "A megelőzés az egyik legjobb 'befektetés', amelyet saját életünk és szeretteink jövője érdekében megtehetünk" - vallják a Dr. Rose-nál.

Lancz Róbert, a Doktor 24 Csoport társtulajdonosa szerint "a megelőzés nemcsak egészségügyi, hanem gazdasági szempontból is a leghatékonyabb befektetés." A Doktor24 működésének középpontjába a preventív szemléletet helyezte, céljuk, hogy ügyfeleik hosszú távon egészségesek maradjanak.

Kirschner András, a Swiss Medical ügyvezetője realisztikusabb képet festett: "a prevenció fontos, de illúzórikus, hogy a teljes lakosságban végig lehessen vinni." Véleménye szerint az emberek 80-90%-a nagyon rövid távra gondolkodik, és a többség az állam gondoskodásához szokott hozzá. "Az élőerő, munkaerő megtartása elsősorban a cégek érdeke lenne" - tette hozzá.

Rausz Attila, az F Medical Magánklinika ügyvezetője szerint "a megelőzés az egészségmegőrzés alappillére", és céljuk nem csupán a betegségek gyógyítása, hanem azok korai felismerése, elkerülése is. "Hiszünk abban, hogy a tudatos páciensekkel közösen felelősen alakítható az egészségesebb jövő" - fogalmazott.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Soós Miklós, az Istenhegyi Géndiagnosztika társalapítója és tulajdonosa szerint "tény, hogy a rendszeres szűrővizsgálatok életeket mentenek, ez ma már alapvető tétel". Ugyanakkor figyelmeztetett: "Sajnos azt látjuk, hogy a prevenció egyre inkább luxus, legyen szó például akár rákmegelőzésről vagy genetikai faktorokról."

Mózer Attila, a Szent Magdolna Magánkórház ügyvezetője kifejtette, hogy a prevenciós szemlélet nemcsak modern ellátási forma, hanem egyre inkább elvárás a páciensek részéről is. A prevenció társadalmi felelősségvállalás, szakmailag indokolt, költséghatékony, és mélyíti a bizalmi kapcsolatot a páciens és az intézmény között.

Az Emineo Magánkórháznál azt tapasztalják, hogy elindult egy szemléletváltás: egyre többen fordulnak orvoshoz már az első jeleknél. Ugyanakkor még hosszú az út odáig, hogy a panaszmentes, rendszeres szűrővizsgálat természetes része legyen az egészségtudatos életmódnak. 

A szolgáltatók tapasztalatai szerint egyre nagyobb az érdeklődés a szűrések iránt, és a visszajelzések pozitívak. Sokan számolnak be arról, hogy a szűrővizsgálatok során olyan rejtett problémákra derült fény, amelyeket korábban semmilyen tünet nem jelzett. Fábián Lajos szerint "több esetben nem túlzás kijelenteni, hogy a páciens a saját életét hosszabbította, illetve mentette meg azzal, hogy eldöntötte a szűrést."
Címlapkép: Getty Images
#egészség #egészségügy #betegség #megelőzés #szűrővizsgálat #magánegészségügy #prevenció #magánklinika

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:20
10:15
10:03
09:59
09:57
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 25.
Tisztul a kép, válaszút előtt az MNB: a kamatvágást is beáldozzák, csak maradjon bivalyerős a forint?
2025. szeptember 24.
Már 13 ezer magyar autóson kattant a bilincs: sokan nem is tudják, de ez ma már bűncselekmény
2025. szeptember 25.
Álomfizetéssel csábítják a magyarokat Ausztriába: milliókat lehet félretenni pár hónap alatt
2025. szeptember 25.
Gulyás Gergely bejelentése: hathavi jutalmat kap rengeteg állami dolgozó, ők számíthatnak a pluszpénzre
2025. szeptember 24.
Borulhat a nagy autóipari álom Magyarországon: ez betehet a kínai nyomulásnak is
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 25. csütörtök
Eufrozina, Kende
39. hét
Ajánlatunk
  • Új korszakot indít a Lidl (x)

    Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is

Egészség legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Te is Pfizer oltást kaptál Covid ellen? Akkor erről jobb, ha tudsz
2
2 hete
Botrány, hiába fizetjük a TB-t: állami kórházban havi 160 ezret szednek a betegektől
3
3 hete
Te is lefagyasztod ezeket az ételeket otthon? Óriási hibát követsz el, mutatjuk, miért
4
1 hete
Vészesen terjed az új COVID-variáns Magyarországon: ezek a tünetei, érdemes komolyan venni
5
3 hete
Hát ezért van annyi válás manapság: megszólalt a szakértő, meglepő okokat említ
PÉNZÜGYI KISOKOS
Reaktiválás
a díjnemfizetés miatt megszűnt biztosítási szerződések - eredeti tartalommal történő - újbóli hatálybaléptetése. Feltétele általában az elmulasztott díjak pótlólagos befizetése. Csak akkor van rá lehetőség, ha a szerződésben kifejezetten kikötötték!

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 25. 10:03
Álomfizetéssel csábítják a magyarokat Ausztriába: milliókat lehet félretenni pár hónap alatt
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 25. 09:59
Gulyás Gergely bejelentése: hathavi jutalmat kap rengeteg állami dolgozó, ők számíthatnak a pluszpénzre
Agrárszektor  |  2025. szeptember 25. 08:59
Súlyos válságba került sok termelő: óriásiak a károk itt