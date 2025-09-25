Egyre több magyar gondol így az egészségére: mit tudhatnak, amit más nem?

A megelőzés új fizetőeszközzé vált, amit a vezető magánklinikák felismertek, és személyre szabott megoldásokkal reagálnak a növekvő piaci igényekre - írta meg a Portfolio.

Egyre több magyar ismeri fel az egészséges életmód jelentős előnyeit, és a legnagyobb hazai magánegészségügyi szolgáltatók is alkalmazkodnak ehhez a trendhez. A gyógyító szolgáltatások mellett újfajta, prevencióra fókuszáló megoldásokat vezetnek be kínálatukba, reagálva a növekvő piaci keresletre - erről is szó esik majd a Portfolio Private Health Forum konferenciáján, melyet szeptember 30-án tartanak.

Fábián Lajos, a TritonLife csoport társalapító tulajdonosa szerint kritikus fontosságú, hogy az emberek egyre tudatosabbak és törődnek magukkal. "Minden szereplőnek - szolgáltatónak, orvosnak, páciensnek - az az érdeke, hogy egészséges, munkaképes emberek éljenek, jól Magyarországon" - hangsúlyozta. A TritonLife prevenciós termékcsaládja tervezhetőbbé teszi a működést és olyan célcsoportot ér el, akik nem tüneteket kezelnek, hanem tudatosan építik életüket.

Csernavölgyi István, a Budai Egészségközpont vezérigazgatója szerint "a prevenció tulajdonképpen szektorsemleges. Egyaránt érdeke az állami egészségügyi ellátórendszernek és a magánegészségügyi szolgáltatóknak, de mindezeken felül magának a páciensnek." Kiemelte, hogy a technológiai fejlődés mellett egyre fontosabb a megelőzés és az öngondoskodás.

Papik Kornél, a Dr. Rose Magánkórház ügyvezető igazgatója szerint ez a terület az állami egészségügyben még mindig hátrányos helyzetben van a gyógyító szemlélettel szemben. Ugyanakkor egyre többen hajlandók áldozni egészségük megtartására. "A megelőzés az egyik legjobb 'befektetés', amelyet saját életünk és szeretteink jövője érdekében megtehetünk" - vallják a Dr. Rose-nál.

Lancz Róbert, a Doktor 24 Csoport társtulajdonosa szerint "a megelőzés nemcsak egészségügyi, hanem gazdasági szempontból is a leghatékonyabb befektetés." A Doktor24 működésének középpontjába a preventív szemléletet helyezte, céljuk, hogy ügyfeleik hosszú távon egészségesek maradjanak.

Kirschner András, a Swiss Medical ügyvezetője realisztikusabb képet festett: "a prevenció fontos, de illúzórikus, hogy a teljes lakosságban végig lehessen vinni." Véleménye szerint az emberek 80-90%-a nagyon rövid távra gondolkodik, és a többség az állam gondoskodásához szokott hozzá. "Az élőerő, munkaerő megtartása elsősorban a cégek érdeke lenne" - tette hozzá.

Rausz Attila, az F Medical Magánklinika ügyvezetője szerint "a megelőzés az egészségmegőrzés alappillére", és céljuk nem csupán a betegségek gyógyítása, hanem azok korai felismerése, elkerülése is. "Hiszünk abban, hogy a tudatos páciensekkel közösen felelősen alakítható az egészségesebb jövő" - fogalmazott.

Soós Miklós, az Istenhegyi Géndiagnosztika társalapítója és tulajdonosa szerint "tény, hogy a rendszeres szűrővizsgálatok életeket mentenek, ez ma már alapvető tétel". Ugyanakkor figyelmeztetett: "Sajnos azt látjuk, hogy a prevenció egyre inkább luxus, legyen szó például akár rákmegelőzésről vagy genetikai faktorokról."

Mózer Attila, a Szent Magdolna Magánkórház ügyvezetője kifejtette, hogy a prevenciós szemlélet nemcsak modern ellátási forma, hanem egyre inkább elvárás a páciensek részéről is. A prevenció társadalmi felelősségvállalás, szakmailag indokolt, költséghatékony, és mélyíti a bizalmi kapcsolatot a páciens és az intézmény között.

Az Emineo Magánkórháznál azt tapasztalják, hogy elindult egy szemléletváltás: egyre többen fordulnak orvoshoz már az első jeleknél. Ugyanakkor még hosszú az út odáig, hogy a panaszmentes, rendszeres szűrővizsgálat természetes része legyen az egészségtudatos életmódnak.

A szolgáltatók tapasztalatai szerint egyre nagyobb az érdeklődés a szűrések iránt, és a visszajelzések pozitívak. Sokan számolnak be arról, hogy a szűrővizsgálatok során olyan rejtett problémákra derült fény, amelyeket korábban semmilyen tünet nem jelzett. Fábián Lajos szerint "több esetben nem túlzás kijelenteni, hogy a páciens a saját életét hosszabbította, illetve mentette meg azzal, hogy eldöntötte a szűrést."