Súlyos fennakadások tapasztalhatók a méltányossági gyógyszerkérelmek elbírálásában.
Válságüzemmódba kapcsol a magánegészségügy: ez rengeteg magyar beteget érint, erre készülhetnek
A hazai magánegészségügyi szolgáltatók egyre nehezebb gazdasági környezetben működnek: a lakosság anyagi lehetőségei beszűkültek, az egészségi állapotuk nem javul, miközben a költségek emelkednek. Dr. Fábián Lajos Károly, a TritonLife társalapítója és igazgatósági elnöke szerint ez oda vezethet, hogy akár a legnagyobb szereplők között is összeolvadások jöhetnek – írja a Portfolió.
A hazai magánegészségügyi szolgáltatók egyre nehezebb gazdasági környezetben működnek: a lakosság anyagi lehetőségei beszűkültek, az egészségi állapotuk nem javul, miközben a költségek emelkednek. Dr. Fábián Lajos Károly, a TritonLife társalapítója és igazgatósági elnöke szerint ez oda vezethet, hogy akár a legnagyobb szereplők között is összeolvadások jöhetnek – írja a Portfolió.
„A kiszámíthatatlanság, a szűkülő emberi erőforrás, valamint a korábbi gyors növekedés csapdája” - mondta, illetve a szektor mesterséges megosztása, a magán-állami szembenállás élezése változatlanul probléma.
A szakértő szerint a magán- és állami egészségügyi szektor mesterséges szétválasztása nem szolgálja a betegek érdekét:
Egy ekkora országban nincs két szektor, csak egy. Mégpedig az, amelyik a beteg embert gyorsan és hatékonyan meggyógyítja.
Dr. Fábián Lajos Károly úgy látja, hogy a tisztán egészségügyi szolgáltatást – azaz a gyógyítást – vállaló és nyújtó szolgáltatók mindegyike küzd költségoldali problémákkal. A cikk azt is írja, a Liv Duna Medical nemrég bejelentett csoportos leépítése is ezt a trendet erősíti, ahogy a TritonLife költségmenedzsment lépéseit is említhetnénk. A szakértő szerint a megoldás a konszolidáció lehet: "Rendkívül sok szinergia és lehetőség lenne még a további konszolidációban, akár az egészen nagy cégek összefogásában, összeolvadásában is."
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A szakértő úgy véli, az egészségügy hosszú távú fenntarthatóságához nemcsak rendszer, de szemléletváltásra is szükség van.
„Mikor mondjuk ki – amit régen hangsúlyozok – hogy igenis maga az egyén is felelős azért ami vele történik és ennek akár co-payment formájában is meg kellene jelennie” - tette hozzá, így a prevenció fontosságára is felhívva a figyelmet.
Szennyvízvizsgálatok már kimutatták a koronavírus örökítőanyagának növekedését több hazai városban.
Térképen Magyarország légszennyezettsége: több városban is veszélyben az egészségünk. Nézd meg, hol a legrosszabb a helyzet!
A szennyvízben enyhén ugyan, de emelkedik a covid örökítőanyagának mennyisége. A most terjedő variáns jellemző tünete a magas láz és az erős, szúró érzéssel járó...
A Péterfy Sándor Utcai Kórház krónikus belgyógyászati osztályán a betegektől napi térítési díjat és havi alapítványi hozzájárulást kérnek.
Az AstraZeneca felfüggesztette 200 millió fontos cambridge-i kutatóközpont-bővítési tervét, ami újabb csapást jelent a brit gyógyszeripar számára.
Az emlékeztető védőoltás beadása azért fontos, mert a járvány kialakulásának veszélye a légzőszervi megbetegedések szezonjának közeledtével megnövekszik.
A túlzott fehérjefogyasztás nem feltétlenül előnyös az egészségre - eddig mindent rosszul tudtunk?
A szűrésen megjelenési arány alacsony, mintegy 30 százalékos, ez óriási baj.
Versenyfelügyeleti eljárásokat indított a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) élelmiszereket és étrend-kiegészítőket forgalmazó vállalkozásokkal szemben.
Burgenlandban is megjelent a nyúlpestis, amely egy új mutáció következtében már a mezei nyulakat is veszélyezteti.
Minden negyedik magyart érinthet ez az egészségügyi probléma: súlyosan növeli a demencia kialakulását is
Új kutatás szerint a többszörös mentális betegségek jelentősen növelhetik a demencia kialakulásának kockázatát.
Az Állategészségügyi Világszervezet (WOAH) szeptember 10-i hatállyal visszaállította Magyarország hivatalos mentes státuszát a száj-és körömfájás-betegség alól.
A 2023-as adatok szerint rekordszámú, 1346 esetet regisztráltak, ami 67%-os növekedést jelent az előző évhez képest.
Egy új tanulmány szerint az elmúlt negyedszázad 55 hőhulláma nem következett volna be az ember okozta éghajlatváltozás nélkül.
Sosem lesz már ennek vége? Megint emelkedett a koronavírus örökítőanyag, jöhet az újabb esetszám-növekedés
A múlt héten enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben - közölte a népegészségügyi hivatal.
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szeptember 18-ig meghosszabbította a térítésmentesen igényelhető HPV elleni védőoltás beleegyező nyilatkozatának leadási határidejét.
Az emberek sokkal szívesebben tartanak húsmentes napot egészségük megőrzése érdekében, mint környezetvédelmi vagy állatjóléti okokból - ez derült ki egy új kutatásból.
Tíz év után újra megjelent a kéknyelv-betegség Magyarországon, miután Somogy megyében 15 szarvasmarhánál azonosították a vírust