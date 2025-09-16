2025. szeptember 16. kedd Edit
21 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Profi orvos, aki intravénásan infúziót ad a betegnek a kórházban. Kiváló minőségű fotó
Egészség

Válságüzemmódba kapcsol a magánegészségügy: ez rengeteg magyar beteget érint, erre készülhetnek

Pénzcentrum
2025. szeptember 16. 09:45

A hazai magánegészségügyi szolgáltatók egyre nehezebb gazdasági környezetben működnek: a lakosság anyagi lehetőségei beszűkültek, az egészségi állapotuk nem javul, miközben a költségek emelkednek. Dr. Fábián Lajos Károly, a TritonLife társalapítója és igazgatósági elnöke szerint ez oda vezethet, hogy akár a legnagyobb szereplők között is összeolvadások jöhetnek – írja a Portfolió.

A hazai magánegészségügyi szolgáltatók egyre nehezebb gazdasági környezetben működnek: a lakosság anyagi lehetőségei beszűkültek, az egészségi állapotuk nem javul, miközben a költségek emelkednek. Dr. Fábián Lajos Károly, a TritonLife társalapítója és igazgatósági elnöke szerint ez oda vezethet, hogy akár a legnagyobb szereplők között is összeolvadások jöhetnek – írja a Portfolió.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kiszámíthatatlanság, a szűkülő emberi erőforrás, valamint a korábbi gyors növekedés csapdája” - mondta, illetve a szektor mesterséges megosztása, a magán-állami szembenállás élezése változatlanul probléma.

Kapcsolódó cikkeink:

A szakértő szerint a magán- és állami egészségügyi szektor mesterséges szétválasztása nem szolgálja a betegek érdekét:

Egy ekkora országban nincs két szektor, csak egy. Mégpedig az, amelyik a beteg embert gyorsan és hatékonyan meggyógyítja.

Dr. Fábián Lajos Károly úgy látja, hogy a tisztán egészségügyi szolgáltatást – azaz a gyógyítást – vállaló és nyújtó szolgáltatók mindegyike küzd költségoldali problémákkal. A cikk azt is írja, a Liv Duna Medical nemrég bejelentett csoportos leépítése is ezt a trendet erősíti, ahogy a TritonLife költségmenedzsment lépéseit is említhetnénk. A szakértő szerint a megoldás a konszolidáció lehet: "Rendkívül sok szinergia és lehetőség lenne még a további konszolidációban, akár az egészen nagy cégek összefogásában, összeolvadásában is."

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A szakértő úgy véli, az egészségügy hosszú távú fenntarthatóságához nemcsak rendszer, de szemléletváltásra is szükség van.

„Mikor mondjuk ki – amit régen hangsúlyozok – hogy igenis maga az egyén is felelős azért ami vele történik és ennek akár co-payment formájában is meg kellene jelennie” - tette hozzá, így a prevenció fontosságára is felhívva a figyelmet.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #egészségügy #magánegészségügy #összeolvadás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:07
10:45
10:34
10:20
10:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 16.
Rengeteg magyar taktikázik így a bankszámlájával: dől nekik a pénz, de hamar csőd lehet a vége
2025. szeptember 15.
Ide menekíti gyermekeit a magyar elit: milliós tandíjat fizetnek, csak a közoktatást ne
2025. szeptember 16.
Ez az igazi sztárszakma Magyarországon: villámgyors az előrelépés, milliós a fizu
2025. szeptember 15.
Riasztás több magyar nagyvárosban: tömeges a hörghurut, hörgőgyulladás - ezek a tünetei
2025. szeptember 15.
Kifakadt Zacher Gábor: inog a magyar egészségügyi rendszer, néhány "barom" tartja csak össze
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 16. kedd
Edit
38. hét
Szeptember 16.
Az ózon világnapja
Szeptember 16.
A hangzáskultúra napja
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Te is Pfizer oltást kaptál Covid ellen? Akkor erről jobb, ha tudsz
2
1 hete
Te is lefagyasztod ezeket az ételeket otthon? Óriási hibát követsz el, mutatjuk, miért
3
2 napja
Botrány, hiába fizetjük a TB-t: állami kórházban havi 160 ezret szednek a betegektől
4
3 hete
Komoly változás élesedett az orvosi rendelőkben: rengeteg magyar beteget érint
5
1 hónapja
Kiderült a súlyos igazság a kötelező oltásokról: ezzel szégyenpadra került Magyarország
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kompetencia
a bank egy alkalmazottjának vagy nála magasabb beosztású személynek a hitelezés területén meghatározott döntési hatásköre. A kompetenciát általában összeghatárokban határozzák meg, az adott sávhoz meghatározott hitelkihelyezésről csak a megfelelő kompetenciájú vezetői szinten dönthetnek.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 16. 10:02
Ez az igazi sztárszakma Magyarországon: villámgyors az előrelépés, milliós a fizu
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 16. 09:44
Itt a nagy őszi Telekom-leállás: rengeteg településen akadozhat a net, a TV és telefon szolgáltatás
Agrárszektor  |  2025. szeptember 16. 10:31
Fekete év a magyar mezőgazdaságban: tényleg csak egy megoldás maradt?