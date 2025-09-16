Válságüzemmódba kapcsol a magánegészségügy: ez rengeteg magyar beteget érint, erre készülhetnek

A hazai magánegészségügyi szolgáltatók egyre nehezebb gazdasági környezetben működnek: a lakosság anyagi lehetőségei beszűkültek, az egészségi állapotuk nem javul, miközben a költségek emelkednek. Dr. Fábián Lajos Károly, a TritonLife társalapítója és igazgatósági elnöke szerint ez oda vezethet, hogy akár a legnagyobb szereplők között is összeolvadások jöhetnek – írja a Portfolió.

A hazai magánegészségügyi szolgáltatók egyre nehezebb gazdasági környezetben működnek: a lakosság anyagi lehetőségei beszűkültek, az egészségi állapotuk nem javul, miközben a költségek emelkednek. Dr. Fábián Lajos Károly, a TritonLife társalapítója és igazgatósági elnöke szerint ez oda vezethet, hogy akár a legnagyobb szereplők között is összeolvadások jöhetnek – írja a Portfolió.

„A kiszámíthatatlanság, a szűkülő emberi erőforrás, valamint a korábbi gyors növekedés csapdája” - mondta, illetve a szektor mesterséges megosztása, a magán-állami szembenállás élezése változatlanul probléma.

A szakértő szerint a magán- és állami egészségügyi szektor mesterséges szétválasztása nem szolgálja a betegek érdekét:

Egy ekkora országban nincs két szektor, csak egy. Mégpedig az, amelyik a beteg embert gyorsan és hatékonyan meggyógyítja.

Dr. Fábián Lajos Károly úgy látja, hogy a tisztán egészségügyi szolgáltatást – azaz a gyógyítást – vállaló és nyújtó szolgáltatók mindegyike küzd költségoldali problémákkal. A cikk azt is írja, a Liv Duna Medical nemrég bejelentett csoportos leépítése is ezt a trendet erősíti, ahogy a TritonLife költségmenedzsment lépéseit is említhetnénk. A szakértő szerint a megoldás a konszolidáció lehet: "Rendkívül sok szinergia és lehetőség lenne még a további konszolidációban, akár az egészen nagy cégek összefogásában, összeolvadásában is."

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A szakértő úgy véli, az egészségügy hosszú távú fenntarthatóságához nemcsak rendszer, de szemléletváltásra is szükség van.

„Mikor mondjuk ki – amit régen hangsúlyozok – hogy igenis maga az egyén is felelős azért ami vele történik és ennek akár co-payment formájában is meg kellene jelennie” - tette hozzá, így a prevenció fontosságára is felhívva a figyelmet.