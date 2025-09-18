Sok magyar pár számára ez az élet legnagyobb feladata: miben segít a meddőség coach?

A meddőség a WHO adatai szerint globálisan minden hatodik embert érint, és bár még mindig részben tabunak számít, szakszerű segítséggel könnyebbé tehető ez a nehéz élethelyzet. A meddőség kezelése Magyarországon jelenleg csak állami intézetekben érhető el, jelentős várakozási idővel. A magánegészségügy bizonyos vizsgálatokkal segíthet a folyamat felgyorsításában, míg a rendszerből kiesők gyakran külföldi klinikákon keresnek megoldást. A hiteles információforrások és a lelki támogatás kulcsfontosságú szerepéről is beszélt a Pénzcentrumnak Komáromi Eszter meddőség coach, aki szerint a meddőségi út az élet minden területére kihat, a párkapcsolattól kezdve a munkán át a társas kapcsolatokig.

Pénzcentrum: Mivel foglalkozik egy meddőség coach? Hogy kell elképzelni a munkáját a gyakorlatban?

Komáromi Eszter: A meddőségi coach nem tanácsot ad, hanem inkább támogat, lelkileg felkészít és végigkísér ezen az úton. A folyamat a megélésekről, az énhatárokról, a kommunikációról és az erőforrások előhívásáról szól, amelyek segítségével könnyebbé és sikeressé válhat a meddőségi út. Ez egy olyan külső támogatás, amire sok nőnek hatalmas szüksége van. Tapasztalom szerint különösen a bizonytalanság, a kontroll vesztettség érzése és a társas kapcsolódások hiánya a legnagyobb nehézségek, amelyek a meddőségi folyamat során leggyakrabban jelentkeznek. A meddőségi coachként segíthet feltérképezni a hozzám forduló nőknek, hogy nekik mi okozza e legnagyobb gondok és támogatom abban, hogy megtalálják azokat az erősségeket, amelyek segítenek könnyebbé tenni ezt az időszakot.

Mit nevezhetünk pontosan meddőségnek, mennyire tekinthető ez népbetegségnek? Tényleg igaz az a feltételezés, hogy egyre gyakoribb a jelenség?

Az Egészségügyi Világszervezet, azaz a WHO 2023-as tanulmánya szerint meddőségről akkor beszélünk, ha egy pár 12 hónap védekezés nélküli házasélet mellett sem fogan meg gyermek.

Ez a probléma globálisan minden hatodik embert érint, és a számok évről évre minimálisan, de emelkednek.

Bár a folyamat háttere természetesen rendkívül komplex, a szakirodalom szerint fő okai között szerepel a gyermekvállalás kitolódása és a kedvezőtlen környezeti hatások. Földrajzilag ugyanakkor hasonló az eloszlása világszerte.

Hogy változott a betegség kezelése Magyarországon az elmúlt években? Mit hozott az állami beavatkozás tapasztalatai szerint?

Magyarországon jelenleg alapvetően meddőségi kezelés, lombikkezelés csak állami intézetben elérhető, de ide hosszú út szokott vezetni. Az első lépés általában egy tapasztalt nőgyógyász felkeresése, aki szükség esetén további szakorvosokat von be a kivizsgálásba.

Komáromi Eszter meddőség coach Fotó: Stiller Ákos

Ha a hagyományos módszerek nem vezetnek eredményre, akkor kerül szóba a meddőségi intézet. Magyarországon jelenleg mintegy tucatnyi állami intézet végez lombikprogramot. Az állami rendszer előnye, hogy ingyenesen elérhető, azonban a várólisták hosszúak: tapasztalataim szerint mire ténylegesen elkezdődhet egy lombikkezelés, az általában 6-8 hónap is lehet.

A folyamat egyes részei ugyanakkor magánúton felgyorsíthatók. A kivizsgálások egy része elvégezhető magánegészségügyi intézményekben, ami időt takaríthat meg. Az inszemináció, ami a lombik előtti eljárás, is elérhető néhány helyen magánúton is Magyarországon.

Sokan külföldi klinikákon is próbálkoznak: ők azok, akik „kiesnek” a magyar rendszerből?

Az állami rendszerben itthon csak 45 éves korig vehetnek részt a nők és 5 támogatott lombik programra van lehetőség. Akik ebből kiesnek, gyakran külföldi klinikákat keresnek fel. A leggyakoribb célpontok Csehország és Szlovákia, ahol olyan eljárásokat is alkalmaznak, amelyek Magyarországon nem engedélyezettek, például az embrió genetikai vizsgálata.

A külföldi klinikák gyorsan reagáltak a magyar igényekre. Ezt jól mutatja, hogy szinte mindenhol találunk magyar nyelvű személyzetet, de legalábbis koordinátorokat, akik segítenek a magyar pároknak. Ugyanakkor meg kell említeni, hogy míg a hazai klinikákon a meddőségi vizsgálatok és kezelések ingyenesek és a gyógyszerek is támogatottak, addig ezek a külföldön elvégzett kezelések több ezer euróba kerülnek.

Milyen szempontokat érdemes figyelembe venni a meddőségi intézet választásnál?

Nagyon fontos, hogy mindenki megtalálja a számára megfelelő segítséget és nemcsak szakmailag, hanem emberileg is. A tucatnyi állami intézményben dolgozó magasan képzett, nagy szakmai tapasztalattal rendelkező szakember tapasztalatom szerint különböző szemlélettel, habitussal állnak hozzá a kezelésekhez. Ez szerintem azért nagyon jó, mert egy ennyire érzékeny helyzetben fontos szempont lehet, hogy olyan orvost válasszunk, akitől lehet és merünk is kiérezni, aki ránk szabott kezelési tervvel áll elő. Emellett érdemes még pluszban lelki támogatást is kérni, hiszen a meddőségi kezelések az élet minden területére mindig hatással vannak. Ilyen például a párkapcsolat, társas kapcsolatok és a munka, időbeosztásra is.

Legyen szó állami, magán vagy külföldi ellátásról, mindegyik út időigényes, költségekkel, sok szervezéssel, lemondással és alkalmazkodással jár, ezért ezeket a szempontokat érdemes együttesen mérlegelnünk, amikor meddőségi intézményt választunk.

A meddőségi vizsgálatok és kezelések sokszor akár évekig tartó folyamatok, amelyek nemcsak érzelmileg, hanem a mindennapi élet szervezésében is komoly kihívást jelentenek.

Itthon sokszor jellemző, hogy a nők egyedül járják végig ezeket a vizsgálatokat és konzultációkat. Ennek egyik oka, hogy a párok nem minden esetben tudnak táppénzre menni vagy szabadságot kivenni ezekre az alkalmakra, hiszen kevesen engedhetik meg maguknak, hogy egy hónapban akár több napot mindketten távol legyenek a munkahelyükről. Emiatt a nő sokszor úgy érzi, teljesen egyedül viseli a terhek egy részét, és a párja „nem lát bele” igazán a folyamatba. Ez érzelmileg is megterhelő, hiszen a kezelés közös ügy, mégis gyakran külön-külön élik meg a felek.

Emellett a meddőség komoly pénzügyi kérdések is felvetnek egy pár életében, ami stresszel jár. Állami, magán vagy külföldi rendszer felé induljunk-e? Milyen vizsgálatokat végeztessünk el előre, mennyi ajánlott vitamint és táplálékkiegészítőt szedjünk, hogyan legyünk még egészségesebbek?

Fontos, hogy bárhogy is dönt egy pár, tájékozódjon és kérdezzen, ezzel csökkenthető a bizonytalanság és a kiszolgáltatottság érzése.

Ugyanakkor elengedhetetlen, hogy az információk hiteles forrásból származzanak, mert a légből kapott tanácsok vagy tévhitek akár hátráltathatják is a folyamatot. Ebben segíthetnek a meddőséggel foglalkozó orvosok, szakemberek, támogató intézetek és civil szervezetek, akik személyre szabottan tudnak iránymutatást adni. A megfelelő szakmai támogatás segít abban, hogy a kezelés valóban a pár egyedi helyzetére, igényeire és problémáira legyen szabva, így növelve az esélyt arra, hogy a közös cél, a gyermekvállalás, valóra váljon.

Hogy lehet meghatározni azokat a lelki tényezőket, amelyek még küzdelmesebbé teszik ezt az amúgy is nehéz helyzetet?

A lelki tényezők legalább annyira meghatározóak a meddőségi folyamatban, mint a testi oldal. Fontos, hogy legyen kivel beszélni ezekről a nehézségekről, hiszen sokan nem mernek, vagy már nem is akarnak megnyílni, gyakran azért, mert belefáradtak a kéretlen tanácsokba, amelyeket ugyan jó szándékkal adnak, mégis fájhatnak. Ezért is lett a nehezített gyermekvállalással foglalkozó oldalam Ne engedd el, mert az "engedd el" tanács az, amit minden érintett hallott már. Bár ma Magyarországon nyitottabban beszélünk a meddőségről , mint 10–20 évvel ezelőtt, alapvetően még mindig tabutéma, és azok, akik nem élték át, többnyire csak a felszínt látják: a sok orvosi vizsgálatot, a költségeket, a kényelmetlenségeket.

Fotó: Stiller Ákos

A valóság ennél sokkal mélyebb, mert a meddőség az élet minden területére kihat. Komoly plusz teher, hogy ezeket újra és újra magyarázni kell a környezetnek: miért vagyunk feszültek, miért rosszkedvűek, miért nehéz bizonyos programokra elmenni vagy másokhoz kapcsolódni. Sokszor úgy tűnik, mintha a magány és a bezárkózás lenne a könnyebb út.

A meddőségi coaching abban tud segíteni, hogy feltérképezzük ezeknek az érzéseknek a gyökerét, megértsük, hogyan kapcsolódnak egymáshoz, és megtaláljuk azokat az erősségeket, amelyek segítenek átlendülni a nehéz időszakokon. A bizonytalanság és a kontrollvesztettség kezelése sokat tud enyhíteni a helyzeten, hiszen bármennyire is igyekszik egy pár, mindig lesz egy olyan része a folyamatnak, amelyre nincs ráhatásuk. Én abban támogatom a hozzám fordulókat, hogy ezeket a pontokat megtaláljuk, és olyan stratégiákat alakítsunk ki, amelyek segítenek újra stabil talajt érezni a lábuk alatt.

Címlapkép: Stiller Ákos/Pénzcentrum