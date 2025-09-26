Vészesen terjed Magyarországon az új Covid: ezek a tünetei, érdemes résen lenni

Novembertől lesz elérhető a Covid elleni vakcina Magyarországon, miközben egyre több a megbetegedés.

Novembertől lesz elérhető a Covid elleni vakcina Magyarországon, az NNGYK a WHO májusban kiadott vakcinaajánlásával összhangban elindította a Covid–19 elleni oltóanyag beszerzését, és annak elérhetőségéről majd „időben” tájékoztatnak - közölte a Népszava kérdésére a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ.

A lapnak egy zuglói háziorvos azt mondta, másfélszer több beteg jalanik meg a rendelésen mostanában, mint a nyári hónapokban. Minden felső légúti panaszokkal érkező páciensét teszteli, és már minden második esete Covid-fertőzés.

Az NNGYK is arról számolt be, hogy egyre többen szenvednek az akut légúti fertőzésektől, és emelkedik a covidos esetek száma is. A most dominánk koronavírus-fertőzés tünetei a felső légúti fertőzésekre emlékeztetnek: köhögés, torokfájás, orrdugulás, fejfájás, fáradtság, ritkábban pedig láz vagy emésztőrendszeri panaszok (például hányás, hasmenés).