Az előzetes adatok szerint 2025 augusztusában 6360 gyermek született, és 8908 fő halt meg.
Vészesen terjed Magyarországon az új Covid: ezek a tünetei, érdemes résen lenni
Novembertől lesz elérhető a Covid elleni vakcina Magyarországon, miközben egyre több a megbetegedés.
Novembertől lesz elérhető a Covid elleni vakcina Magyarországon, az NNGYK a WHO májusban kiadott vakcinaajánlásával összhangban elindította a Covid–19 elleni oltóanyag beszerzését, és annak elérhetőségéről majd „időben” tájékoztatnak - közölte a Népszava kérdésére a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ.
A lapnak egy zuglói háziorvos azt mondta, másfélszer több beteg jalanik meg a rendelésen mostanában, mint a nyári hónapokban. Minden felső légúti panaszokkal érkező páciensét teszteli, és már minden második esete Covid-fertőzés.
Az NNGYK is arról számolt be, hogy egyre többen szenvednek az akut légúti fertőzésektől, és emelkedik a covidos esetek száma is. A most dominánk koronavírus-fertőzés tünetei a felső légúti fertőzésekre emlékeztetnek: köhögés, torokfájás, orrdugulás, fejfájás, fáradtság, ritkábban pedig láz vagy emésztőrendszeri panaszok (például hányás, hasmenés).
A megelőzés új fizetőeszközzé vált, amit a vezető magánklinikák felismertek, és személyre szabott megoldásokkal reagálnak a növekvő piaci igényekre.
Új betegség a láthatáron: 30 százalékos halálozású vírust terjeszthet az itthon megjelent új kullancs
Új vírust azonosítottak a Magyarországon megjelent Hyalomma kullancsfajban, miközben a veszélyes krími-kongói vérzéses láz kórokozóját eddig nem mutatták ki itthon.
Egy friss nemzetközi teszt során több, "BPA-mentesnek" hirdetett cumiban is kimutatták a hormonkárosító biszfenol A jelenlétét.
Óriási áttörés az egyik leghalálosabb betegség ellen: pár évtizeden belül polcról levehető lesz az ellensz?
Áttörést értek el a floridai kutatók: univerzális rákvakcina fejlesztésén dolgoznak, amely forradalmasíthatja a betegség kezelését.
Szent-Györgyi Albert Orvosi Díj 2025: kik a jelöltek, milyen határidőkre kell figyelni? Tudd meg, mit kell tudni Szent-Györgyi Albert Nobel-díjáról, miért kapta ezt az elismerést!
Európai vegyipari vállalatok növekvő mennyiségben exportálnak olyan mérgező növényvédő szereket, amelyek használata az EU-ban tiltott.
Az Euronics kedden bemutatta a magyar lakosság mentális állapotáról készült kutatását.
Novemberre, decemberre már nem volt időpont közfinanszírozott ellátásra.
Újabb hazai eredetű Nyugat-nílusi láz megbetegedést jelentettek.
Magyarországon a magánegészségügy egyre népszerűbb; egyre többen veszik igénybe a társadalombiztosítási rendszeren kívüli egészségügyi szolgáltatásokat.
20 év alatt megtízszereződött az autizmussal élő gyerekek száma Magyarországon. Mit jelent ez, és hogyan hat a mindennapokra?
Új csodagyógyszer jelent meg a láthatáron: teljesen odavannak érte, kenterbe veri a híres Ozempicet is
A gyógyszer további előnye, hogy kizárólag a zsírsejteket célozza meg, miközben megkíméli a sovány szöveteket.
Ettől szorong 2025-ben a legtöbb magyar fiatal: kevesen tudják a baj valódi okát, borzalmasan szenvednek
Függőség, szorongás, csökkenő önbizalom és önmaguk másokhoz hasonlítgatása: egy friss kutatása szerint ezek okozzák a legnagyobb kihívást a Z-generáció számára.
Sajdik stílusa azonnal felismerhető volt könnyedségéről és humoráról.
Óriási feketepiaca van ennek a gyógyszernek Magyarországon: vagyonokért árulják, a tényleg betegeknek nem jut
Az Ozempic iránt akkora a kereslet, hogy hiánycikké vált: a cukorbetegek tb-támogatással 7 ezer forintért juthatnak hozzá, a feketepiacon már 70 ezer forintot is elkérnek...
Csökken Magyarországon a klinikai gyógyszervizsgálatok száma, pedig ez a betegeknek lenne a legfontosabb.
2025 első félévében közel 60 000 új tag csatlakozott valamely egészségpénztárhoz
A modell célja, hogy azonosítsa a magas kockázatú pácienseket a betegségek megelőzése érdekében.
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
