Outbreak of coronavirus, flu virus and COVID-19. Concept of a pandemic, epidemic for human cells. COVID-19 under the microscope, pathogen affecting the respiratory system. 3d illustration
Egészség

Ebben a 7 magyar városban emelkedett a covidosok száma: küszöbön a járvány Budapesten?

Pénzcentrum
2025. szeptember 19. 09:12

2025-ben a 37. naptári héten a szennyvizek SARS-CoV-2 koncentrációja országos szinten enyhén emelkedik - közölte az NNGYK. Emelkedés 8 ellátási terület - Budapest Észak-Pesti, Dél-Pesti szennyvíztisztító, Eger, Kaposvár, Pécs, Székesfehérvár, Szolnok és Zalaegerszeg mintái - esetében figyelhető meg. 13 ellátási területre stagnálás jellemző, csökkenés Salgótarján szennyvízmintája esetében tapasztalható. A szennyvíz eredmények alapján a COVID-19 fertőzésszámok emelkedése várható a következő hetekben - írják.

Amellett, hogy a tendencia lehet emelkedő, stagnáló vagy csökkenő, az NNGYK néy tartományt is elkülönít, mellyel a covid örökítőanyag koncentráció szintjét jelzik. Ez alapján a skála alapján lehet a covid szintje alacsony, mérsékelt, emelkedett vagy magas. Jelenleg egy város sem esik a magas tartományba, Budapest mindhárom minavételi helyén azonban emelkedett szinten van a koronavírus örökítőanyag szintje.A szint alacsony Kecskemét, Szombathely és Veszprém területén, a többi helyen mérsékelt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Arról, hogy melyek most a domináns variánsok, az NNGYK nem közölt friss információkat. Látható az alábbi ábrákon, hogy a fővárosban van emelkedett szinten jelenleg a koncentráció és a tendencia két területen is emelkedő. Mérsékelt szinten van, de emelkedik a koncentráció Eger, Székesfehérvár, Kaposvár, Szolnok, Zalaegerszeg és Pécs területén. A legkedvezőbb a helyzet Szombathelyen, Veszprémben és Kecskeméten.

A heti bontásból pedig az látható, hogy korántsem olyan rossza a helyzet 2025. 37. hetében, mint tavaly ilyenkor: a 38. hétre akkor már sehol nem volt alacsony a szint, a legtöbb helyen emelkedett szintet mértek már és pár hét múlva már magas koncentrációt is. Ez alapján lehetséges, hogy később indul be idén a koronavírus járvány.

Kering az influenza és az RSV is

Az Influenza A örökítőanyag koncentrációja országos átlagban stagnál - közölték. A 37. naptári héten egyedül Szolnok mintájában volt kimutatási határ felett az Influenza A örökítőanyagának mennyisége. Az utóbbi hetekben a szennyvízben mérhető örökítőanyag-koncentráció alapján az Influenza A vírus szórványosan alacsony szinten cirkulál a lakosság körében,  az esetszámok jelentős növekedése nem várható a következő hetekben - írták.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az Influenza B örökítőanyag koncentrációja ugyancsak országos szinten átlagban stagnál. A 37. naptári héten egyik ellátási területen sem volt kimutatási határ felett az Influenza B örökítőanyagának mennyisége. Az utóbbi hetekben a szennyvízben mérhető örökítőanyag-koncentráció alapján az Influenza B vírus szórványosan alacsony szinten cirkulál a lakosság körében,  az esetszámok jelentős növekedése nem várható a következő hetekben - közölte az NNGYK.

Az RSV örökítőanyag koncentrációja azonban országosan enyhén emelkedik. A 37. naptári héten 2 ellátási területen (Miskolc és Békéscsaba) volt kimutatási határ felett az RSV örökítőanyagának mennyisége. A szennyvízben mérhető örökítőanyag-koncentráció alapján az RSV szórványosan alacsony szinten cirkulál a lakosság körében, de az esetszámok jelentős növekedése nem várható a következő hetekben - írták.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #influenza #Budapest #szennyvíz #járvány #fertőzés #egészségügy #vírus #koronavírus #szezon #covid #örökítőanyag #rsv #nngyk

