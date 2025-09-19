A Szlovén Méhészszövetség (CZS) szakemberei a koperi óváros területén azonosították a veszélyes rovar jelenlétét.
Ebben a 7 magyar városban emelkedett a covidosok száma: küszöbön a járvány Budapesten?
2025-ben a 37. naptári héten a szennyvizek SARS-CoV-2 koncentrációja országos szinten enyhén emelkedik - közölte az NNGYK. Emelkedés 8 ellátási terület - Budapest Észak-Pesti, Dél-Pesti szennyvíztisztító, Eger, Kaposvár, Pécs, Székesfehérvár, Szolnok és Zalaegerszeg mintái - esetében figyelhető meg. 13 ellátási területre stagnálás jellemző, csökkenés Salgótarján szennyvízmintája esetében tapasztalható. A szennyvíz eredmények alapján a COVID-19 fertőzésszámok emelkedése várható a következő hetekben - írják.
Amellett, hogy a tendencia lehet emelkedő, stagnáló vagy csökkenő, az NNGYK néy tartományt is elkülönít, mellyel a covid örökítőanyag koncentráció szintjét jelzik. Ez alapján a skála alapján lehet a covid szintje alacsony, mérsékelt, emelkedett vagy magas. Jelenleg egy város sem esik a magas tartományba, Budapest mindhárom minavételi helyén azonban emelkedett szinten van a koronavírus örökítőanyag szintje.A szint alacsony Kecskemét, Szombathely és Veszprém területén, a többi helyen mérsékelt.
Arról, hogy melyek most a domináns variánsok, az NNGYK nem közölt friss információkat. Látható az alábbi ábrákon, hogy a fővárosban van emelkedett szinten jelenleg a koncentráció és a tendencia két területen is emelkedő. Mérsékelt szinten van, de emelkedik a koncentráció Eger, Székesfehérvár, Kaposvár, Szolnok, Zalaegerszeg és Pécs területén. A legkedvezőbb a helyzet Szombathelyen, Veszprémben és Kecskeméten.
A heti bontásból pedig az látható, hogy korántsem olyan rossza a helyzet 2025. 37. hetében, mint tavaly ilyenkor: a 38. hétre akkor már sehol nem volt alacsony a szint, a legtöbb helyen emelkedett szintet mértek már és pár hét múlva már magas koncentrációt is. Ez alapján lehetséges, hogy később indul be idén a koronavírus járvány.
Kering az influenza és az RSV is
Az Influenza A örökítőanyag koncentrációja országos átlagban stagnál - közölték. A 37. naptári héten egyedül Szolnok mintájában volt kimutatási határ felett az Influenza A örökítőanyagának mennyisége. Az utóbbi hetekben a szennyvízben mérhető örökítőanyag-koncentráció alapján az Influenza A vírus szórványosan alacsony szinten cirkulál a lakosság körében, az esetszámok jelentős növekedése nem várható a következő hetekben - írták.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az Influenza B örökítőanyag koncentrációja ugyancsak országos szinten átlagban stagnál. A 37. naptári héten egyik ellátási területen sem volt kimutatási határ felett az Influenza B örökítőanyagának mennyisége. Az utóbbi hetekben a szennyvízben mérhető örökítőanyag-koncentráció alapján az Influenza B vírus szórványosan alacsony szinten cirkulál a lakosság körében, az esetszámok jelentős növekedése nem várható a következő hetekben - közölte az NNGYK.
Az RSV örökítőanyag koncentrációja azonban országosan enyhén emelkedik. A 37. naptári héten 2 ellátási területen (Miskolc és Békéscsaba) volt kimutatási határ felett az RSV örökítőanyagának mennyisége. A szennyvízben mérhető örökítőanyag-koncentráció alapján az RSV szórványosan alacsony szinten cirkulál a lakosság körében, de az esetszámok jelentős növekedése nem várható a következő hetekben - írták.
Komáromi Eszter meddőség coach szerint a kezelések érzelmileg és a mindennapi élet szervezésében is komoly kihívást jelentenek.
Az Európai Gyógyszerügynökség szerint túl sokba kerülne átállni a jelenleg elérhető alternatívákra, melyeknek hiányosságaik is vannak.
A tartós fáradékonyság, a fogyási nehézségek vagy a hangulatingadozások mögött akár komolyabb okok is állhatnak.
Magyar részvétellel készült nemzetközi tanulmány mutatja be a mikroműanyag-szennyezés mértékét a levegőben három kontinensen.
A héten diagnosztizált esetekkel a 2025. évben nyilvántartott nyugat-nílusi láz megbetegedések száma kilencre nőtt!
Szennyvízvizsgálatok már kimutatták a koronavírus örökítőanyagának növekedését több hazai városban.
A hazai magánegészségügyi szolgáltatók egyre nehezebb gazdasági környezetben működnek.
Súlyos fennakadások tapasztalhatók a méltányossági gyógyszerkérelmek elbírálásában.
Térképen Magyarország légszennyezettsége: több városban is veszélyben az egészségünk. Nézd meg, hol a legrosszabb a helyzet!
Magyarországon évente körülbelül 5000 új fej-nyaki daganatos esetet diagnosztizálnak.
Egy friss beszélgetésben Zacher Gábor és Schwab Richárd egészségügyi témákról osztották meg véleményüket
A csapvizet legalább egy percig forralni kellene 100 Celsius fokon, hogy elpusztuljanak az esetlegesen előforduló káros baktériumok.
A szennyvízben enyhén ugyan, de emelkedik a covid örökítőanyagának mennyisége. A most terjedő variáns jellemző tünete a magas láz és az erős, szúró érzéssel járó...
A Péterfy Sándor Utcai Kórház krónikus belgyógyászati osztályán a betegektől napi térítési díjat és havi alapítványi hozzájárulást kérnek.
Az AstraZeneca felfüggesztette 200 millió fontos cambridge-i kutatóközpont-bővítési tervét, ami újabb csapást jelent a brit gyógyszeripar számára.
Az emlékeztető védőoltás beadása azért fontos, mert a járvány kialakulásának veszélye a légzőszervi megbetegedések szezonjának közeledtével megnövekszik.
A túlzott fehérjefogyasztás nem feltétlenül előnyös az egészségre - eddig mindent rosszul tudtunk?
A szűrésen megjelenési arány alacsony, mintegy 30 százalékos, ez óriási baj.
-
Most kiderül, hogy mennyire AI-ready a hazai kkv szektor – Töltsd ki a kérdőívet!
A kérdőív kitöltése 5 perc.
-
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.
-
Új befektetési lehetőségek a műtárgypiacon (x)
Szeptember 12-22. között a BÁV ART Bécsi utcai galériájának története új fejezethez érkezik: elstartol az I. Bécsi utcai kamara aukció.