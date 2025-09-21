Így zsebelnek be 10 ezer forintot az élelmes magyarok egy véradásért: mutatjuk, hol elérhető

2025 első félévében közel 60 000 új tag csatlakozott valamely egészségpénztárhoz, közülük pedig csaknem minden második az OTP Egészségpénztárat választotta. Az egészségpénztár kiemelten kezeli a társadalmi felelősségvállalást, ezért új kampányt indít az Országos Vérellátó Szolgálattal együttműködésben, amellyel hozzájárul a tágabb közösség egészségmegőrzéséhez, valamint erősíti a társadalmi szolidaritást.

Az egyéni felelősségvállalás mellett fontos a közösség jóllétéhez való hozzájárulás is, amely megalapozza a társadalom stabilitását. „Te másokért adsz, mi pedig érted! A véradás összeköt” szlogennel hirdeti meg a mai naptól véradásra buzdító kampányát az OTP Egészségpénztár és az Országos Vérellátó Szolgálat. A kampányban 2025. szeptember 18. és december 31. között történt véradással vehetnek részt a pénztártagok.

„Fontosnak tartom, hogy az öngondoskodás és egyéni felelősségvállalás mellett a bajba jutottak segítése is helyet kapjon Pénztárunk és tagjaink életében egyaránt. Azért fogtunk össze az Országos Vérellátó Szolgálattal, hogy felhívjuk a figyelmet a rendszeres véradás fontosságára, valamint véradásra ösztönözzük tagjainkat” - mondta el a Budai József, az OTP Pénztárak ügyvezető igazgatója.

A kampány időszaka alatt a véradásban résztvevő OTP Egészségpénztári tagok a pénztári számlájukra érkező és onnan felhasználható jóváírásban részesülnek. Az első 1 000 regisztráló, aki a kampányidőszak alatt egy vagy két alkalommal vért ad és ezt igazolja, akár összesen 10 000 forint összértékű jóváírásban is részesülhet.

A részvételhez regisztráció, a véradási igazolás beküldése, valamint aktív, fizető tagsági jogviszony szükséges. Egy tag maximum két alkalommal lehet jogosult a jóváírásra. A pénztári keretből finanszírozhatók bizonyos egészségügyi szolgáltatások és számos termék vásárlása, melyek közvetlenül hozzájárulhatnak a hosszú távú jólléthez.

A véradás az egyik legszebb dolog, amivel segíthetjük a vérkészítményre szorulókat, reményt adva nekik a gyógyulásra. Ahhoz, hogy az egészségügy számára megfelelő mennyiségű és minőségű vérkészlet álljon rendelkezésre, naponta 1600-1800 önkéntes véradóra van szükség. Egy véradással három ember életét is megmenthetjük. Nagyra értékelünk minden olyan együttműködést, amely segíti a vérkészlet biztosítását, ösztönzi a potenciális véradókat. A fiatalok és az első véradók megszólítása is fontos, amit változatos programok szervezésével igyekszünk elérni, ezért nagyon hálásak vagyunk az OTP Egészségpénztárnak a kezdeményezésért

- mondta el az akcióval kapcsolatban dr. Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató-helyettese.

Az új kampány ismertetésén túl Budai József röviden elemezte az OTP Pénztárak elmúlt félévének eredményeit. Az OTP Egészségpénztár tagjainak száma már több mint 420 ezer fölé nőtt, ezzel tovább erősítette pozícióját Magyarország legnagyobb egészségpénztáraként. Piaci részesedése több mint 34 %-ra emelkedett, ami újabb mérföldkő a Pénztár életében. Az OTP Nyugdíjpénztár szintén hasonlóan eredményes félévet zárt, taglétszáma meghaladta a 286 ezret, amellyel piacvezetőként, 27 %-os részesedéssel bír a piacon.

Idei eredményeink az OTP Pénztárak stabilitását és hitelességét támasztják alá. Nagy örömmel tölt el, hogy ennyi új tag szavaz bizalmat és választ bennünket ezen a versengő piacon. Ezért különösen fontos számunkra, hogy tagjaink bizalmát és hűségét egy ilyen nemes kezdeményezéssel hálálhatjuk meg, amely egyszerre szolgálja a közösség érdekeit és támogatja az egyéni egészségtudatosságot is

– osztotta meg az esemény résztvevőivel Budai József, az OTP Pénztárak ügyvezető igazgatója.